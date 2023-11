Una tirolina en la playa de Urbanova o un tobogán de grandes dimensiones en la Albufereta son dos de los renovados juegos infantiles más llamativos de los que está instalando el Ayuntamiento de Alicante en los principales arenales de la ciudad, dentro del contrato para la renovación de juegos infantiles en San Juan, El Postiguet, La Albufereta, La Almadraba y Urbanova que tiene un presupuesto total de 1,2 millones de euros.

A pesar de que todavía no están todas las atracciones infantiles "abiertas" al público, ya son muchos los pequeños alicantinos que están disfrutándolos durante estos últimos días, en los que las temperaturas han acompañado, para estrenar columpios y demás elementos, que en algunos casos aún están rodeados de vallas.

En Urbanova, además de la tirolina de madera con unos veinte metros de longitud, se está instalando una torre estilo Nasa con una altura que supera los cinco metros, además de un juego tipo bosque y otro como una cucaña, junto a un puente suspendido y elementos abrazables. En el entorno de la Albufereta y la Almadraba, junto a la estructura de hasta quince metros de altura con un doble tobogán de hasta quince metros, se ha colocado un equipo de multijuego. En el Postiguet, por su parte, destaca un juego en forma de barco, otro con temática de la "lonja del pescado", además de una excavadora y una zona de cuerdas, entre otros elementos. En San Juan, por último, se han instalado juegos de estructuras, que incluyen barcos piratas, además de nuevos columpios.

El Ayuntamiento impulsó este contrato en respuesta a las instalaciones de uso lúdico, en concreto juegos infantiles en las playas de la ciudad, que son altamente utilizadas por familias durante todo el año, no solo en época estival. A tal efecto, "y para disponer de unos espacios de calidad, ordenados, que garanticen la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la norma y otras relacionadas con la gestión de zonas de juegos infantiles", el Ayuntamiento promovió este contrato para sustituir así los "obsoletos" existentes en la actualidad. Y es que, según el gobierno, los equipamientos que había tenían "más de 15 años, presentando un estado de desgaste por uso y cercanía al mar que los hacen por un lado impropios para los usuarios que son niños y en ocasiones peligrosos, por presentar astillas, hierros corroídos", lo que recomendaba su desmontaje inmediato.

Con el objetivo de "evitar en lo posible ocasionar molestias al ciudadano, dado que los trabajos y actuaciones se realizarán en todo caso en la vía pública y en espacios públicos municipales, se ha elegido juegos de madera natural de robinia, sin elementos plásticos innecesarios y sin pinturas en su acabado".

Eso sí, no todo es madera, lo que ha sorprendido por ejemplo a los habituales de la playa de la Albufereta, donde se ha instalado uno de los elementos más llamativos: un doble tobogán de grandes dimensiones, con una empinada rampa (de unos 35 grados) y fabricada en un material que magnífica el calor, lo que dificultará su uso en pleno verano. "Está bien que renueven las atracciones para los niños, pero hay que pensar en los peligros", señalaba esta mañana Asunción García, usuaria de la playa todo el año. En la línea, Adolfo Guerrero añadía: "La verdad que el tobogán da vértigo, y el material no parece el mejor. Se quemarán en verano". Desde la asociación de vecinos de la Albufereta aplauden el cambio de los juegos, restándole importancia a otras cuestiones: "El proyecto me parece bien. Entendemos que estarán homologados y con las autorizaciones correspondientes. No nos han llegado quejas".

Homologados

Desde Infraestructuras, la concejalía dirigida por Cristina García, sostienen que "todos los juegos que se instalan en Alicante están homologados, primero por las propias empresas fabricantes y después por una auditoría ajena a la empresa que los inspecciona tras el montaje". "En esta inspección se evalúa el cumplimiento con la parte o partes de la Norma que corresponda. En este caso esta auditoría es positiva y el juego se considera apto al uso seguro de los niños", han explicado, a pesar de la pendiente y un material, a priori, poco compatible con el calor que hace en la ciudad durante buena parte del año.

Según el contrato, toda la madera de los nuevos equipamientos de juego, carteles o vallas debe tener un certificado que garantice que el material proviene de sistemas de gestión forestal sostenible, social y económicamente, es decir, madera que de forma natural aguanta más de veinte años al exterior sin que le afecten las plagas o los insectos. El material debe proceder de gestión forestal, siendo preferencialmente madera o productos de madera con sello FSC (Consejo de Administración Forestal), seguida de madera o productos de madera con el sello Angel Azul (Alemania) y por último madera o productos de madera con sello PEFC (Sistema Paneuropeo de Certificación Forestal). "Podría ser de madera de pino finlandés, prefiriendo robinia", se subraya en el contrato.

Además, según el documento, en los nuevos juegos infantiles "se usarán de manera genérica materiales procedentes de materiales reciclados, que se emplearán reduciendo así su impacto ambiental, el uso de polietileno de alta densidad y acero, que son reciclables en su fin de vida, el uso de maderas certificadas de bosques de origen sostenibles, el uso de pinturas ecológicas con el sello de Etiqueta Ecológica de la UE preferiblemente, el uso de materiales de cercanía, el uso de áridos reciclados y de origen de canteras cercanas".