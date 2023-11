Ludivina no podía moverse y eso, como es obvio, le tenía muy preocupada. El dolor que sentía y las caídas a las que se exponía si andaba sola, le mantenían con una vida muy distinta a la que le gustaba, a la que venía viviendo; hábitos tan comunes como ir a hacer la compra o dar un paseo tuvieron que dejar de existir. Así que buscó ayuda en HLA Vistahermosa y, cuando el doctor Javier Sanz estudió su caso y le explicó que la mejor solución era la operación de cadera, Ludivina solo arrojó un enorme "sí". "No podía vivir, no podía salir, no podía moverme", explica. Aquella decisión supondría un cambio radical en su historia. Un cambio que hoy puedes escuchar en este capítulo del podcast 'La Radiografía'.

La Radiografía Dr. Javier Sanz -10s +10s

Guion, grabación, edición, locución: Pablo González Torres Diseño gráfico: Jose Juan Martínez Sánchez

Escucha aquí otros capítulos del podcast 'La Radiografía'.