La calidad del semen de los varones ha empeorado y la provincia de Alicante es uno de los lugares de España donde más se ha deteriorado. El descenso en la calidad seminal es un hecho que los médicos llevan estudiando desde hace años y que incluso se ha agravado con el covid-19, que podría causar problemas de fertilidad incluso a largo plazo en varones que han sufrido una infección leve y sin síntomas, según recientes investigaciones.

Ahora se ha evidenciado es que, además, el número de espermatozoides móviles es diferente en función de la localización geográfica. La investigación realizada por la doctora Rocío Núñez Calonge, coordinadora científica del Grupo UR Internacional, con sede central en la Unidad de Reproducción Vistahermosa de Alicante, ha determinado que Alicante, junto con Madrid, son las provincias que registran la peor calidad de espermatozoides de todo el país por razones relacionadas con el estilo de vida y otros factores ambientales que hay que analizar más con valores como el tabaquismo o la ocupación.

Este estudio multicéntrico, coordinado desde la Unidad de Reproducción Vistahermosa, sede central del Grupo UR, ha contado con la colaboración de 11 de sus centros de fertilidad situados en Alicante, Madrid, Lérida, Almería, Málaga, Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada, Cádiz y Asturias. El trabajo ha analizado un total de 872 muestras de varones, teniendo en cuenta los parámetros de volumen, concentración espermática y movilidad total y activa. La media de edad de los pacientes fue de 38 años. No existieron diferencias significativas respecto a la edad entre los diferentes centros.

El estudio, presentado en el 31 Congreso Mundial sobre Controversias en Obstetricia, Ginecología y Fertilidad celebrado en Viena, se basa en la comparativa de volumen por concentración de espermatozoides y movilidad total y activa.

"Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes centros provinciales respecto al volumen, la concentración espermática, la movilidad total y el TEM", señala la doctora.

Según los datos recabados, los pacientes de Almería, Málaga y Oviedo son los que mayor concentración de espermatozoides tienen, y los de Cádiz, Lérida y Granada la más baja.

Los mejores datos son los de Oviedo y Cádiz, mientras que los peores son los de Alicante y Madrid. "Sin embargo, el dato que realmente interesa es el número total de espermatozoides móviles que hay en el eyaculado, lo que nos da el parámetro que se relaciona con la calidad de semen o la posibilidad de fertilidad", explica.

"Aunque es difícil conocer las causas de tales diferencias, una explicación podría ser el estilo de vida u otros factores ambientales. No obstante, queda por ver si tales cambios pueden explicar estas diferencias. Por ello, es importante la recogida y análisis de los datos de los varones que se realizan un estudio de esterilidad, teniendo en cuenta sus hábitos de salud y así poder elaborar estudios más amplios en el futuro", asegura Núñez Calonge. "Para poder conocer cuáles son las razones de estas diferencias queremos ampliar el estudio con más datos de los varones incluidos en el mismo: tabaquismo, índice de masa corporal y ocupación", concluye la coordinadora científica del Grupo UR.

Esta doctora presentó en junio en el 39 Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), celebrado en Copenhague (Dinamarca), los resultados de otro estudio según el cual

los hombres que han sufrido SARS-CoV-2 producen menos espermatozoides y de peor calidad durante al menos tres meses. Los expertos investigan cuánto tiempo puede tardar en restablecerse la calidad del semen pues han visto casos en que no se ha recuperado más de 500 días después de haber superado la enfermedad. Los bancos de semen de las clínicas de fertilidad de Alicante ofrecen datos interesantes, como que el impacto en los espermatozoides es acusado. Independientemente de estar vacunados o no, tienen registrados descensos evidentes de la calidad seminal, incluso en donantes cuya calidad pre-pandemia era buena, por lo que hasta el momento algunos de ellos no han podido donar más.

Los resultados del estudio que evidencia que después de al menos 100 días de haber dado negativo en la prueba de covid-19 no hay mejoría en el número y movilidad de los espermatozoides, aunque se hayan producido nuevos durante este tiempo, se presentaron.

Asimismo, revela que la mitad de los pacientes presentaba un recuento espermático un 57% inferior tras la infección; y que el número de espermatozoides desciende un 39%. El número normal de espermatozoides está por encima de 15 millones por mililitro.

Es algo que también han observado las unidades de Reproducción Humana de algunos hospitales públicos que corroboran haber tratado a pacientes que han referido haber pasado el covid en los que han advertido un empeoramiento de la calidad seminal.

Instituto Bernabeu

Por otro lado, el equipo de investigadores liderado por el doctor Jorge Ten, director del laboratorio de embriología del Grupo Instituto Bernabeu, ha desarrollado una innovadora placa de selección que utiliza las células de granulosa de la propia paciente para encontrar cuál es el espermatozoide de mayor calidad y, por tanto, incrementar las tasas de éxito en los procesos de fecundación in vitro. “Las células de la granulosa son muy importantes y normalmente se descartan en los ciclos de reproducción asistida”, explica el doctor Ten. Es decir, es como seleccionar el superesperma.

Estas células naturalmente actúan como una barrera física que selecciona espermatozoides con mejor morfología, movilidad e integridad de ADN en el entorno natural. Esta nueva placa de selección funciona de manera muy similar a lo que ocurre en la naturaleza, permitiendo que los espermatozoides entren en contacto con la granulosa de la paciente. Los que consiguen atravesar todas las capas y llegar al final son los más aptos.

Fragmentación de ADN

De hecho, en un estudio adicional, el equipo ha evaluado la salud del ADN de estos espermatozoides y observaron una disminución del 75% de la fragmentación del ADN espermático, un proceso que se asocia normalmente con una reducción en las tasas de fertilidad y embarazo.

Este dispositivo se encuentra todavía en fase de estudio, pero los resultados preliminares han arrojado una disminución significativa en la fragmentación del ADN espermático y un aumento al 70% en la producción de embriones de alta calidad.

“Estos resultados prometen mejoras sustanciales en las tasas de gestación, particularmente para parejas con alta fragmentación del ADN espermático, aunque podría realizarse en todas las parejas que lleven a cabo una fecundación in vitro”, ha insistido el doctor Ten.

Las pacientes no notarán ningún cambio en el proceso de reproducción asistida, pero “las tasas de gestación se van a ver incrementadas por la disminución del daño que sufre el espermatozoide”, ha explicado el doctor Jorge Ten, que asegura que “una vez concluyan todas las fases de la investigación podrá aplicarse en la práctica clínica diaria”.

El proyecto, conocido como Supersperm, comenzó con un estudio piloto en 2021 con mil ovocitos, donde se demostró que los espermatozoides seleccionados a través de células de la granulosa generaban embriones de mejor calidad. “A partir de este momento vimos que los beneficios eran evidentes y que podían incluso incrementar las tasas de gestación. Fue entonces cuando nos planteamos ir más allá y diseñar nosotros mismos una placa homologada donde se pudiera llevar a cabo esta técnica de manera sencilla, reproducible y segura”, señala el doctor. Después de dos prototipos llegaron al diseño final de la placa, que ha sido producida por la empresa danesa Sparmed.

Esta placa, compuesta por materiales embriotestados, se divide en dos secciones: una dedicada a la microinyección intracitoplasmática (ICSI) y otra con carriles diseñados para la deposición de células de la granulosa y espermatozoides. Este diseño busca minimizar riesgos y reducir el uso de material de laboratorio.

La innovación se enmarca dentro de un amplio estudio en el que han colaborado investigadores de las clínicas de Instituto Bernabeu de Madrid, Palma de Mallorca, Albacete y Alicante, así como la Universidad Autónoma de Madrid con el doctorJaime Gosalvez, catedrático de Genética, que ha sido el responsable de las determinaciones de la fragmentación del ADN de los espermatozoides.

El proyecto cuenta también con el apoyo del Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que concedió la ayuda económica para realizar el desarrollo del dispositivo y un estudio prospectivo aleatorio para testarlo.

Premio a la Innovación en ASEBIR

Este desarrollo ha obtenido el Premio a la Innovación del Congreso de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) 2023, celebrado en Palma de Mallorca, “un reconocimiento a este proyecto que, sin duda, supone un avance importante para el estudio de la fertilidad”, según Ten.

Instituto Bernabeu ha estado presente en este congreso, que ha reunido a profesionales de la medicina reproductiva de todo el mundo, con 5 presentaciones orales y 11 en formato póster del equipo de científicos de los laboratorios de Fecundación In Vitro (FIV) y genética molecular (Biotech).

En esta edición ha recibido el premio a Mejor Póster un estudio en el que participa la doctora Belén Lledó, directora científica de Instituto Bernabeu Biotech.

Desde hace más de tres décadas, Instituto Bernabeu se ha caracterizado por estar a la vanguardia en la investigación de la medicina reproductiva, liderado por los doctores Rafael y Andrea Bernabeu. Atrae anualmente a pacientes llegados de todo el mundo, en concreto, de 137 países. Y cuenta con 9 clínicas repartidas en Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, Albacete, Cartagena, Elche, Benidorm y Venecia.

Esta reconocida institución española tiene una amplia trayectoria y entre sus hitos destaca el nacimiento de un niño con uso de espermátidas por vez primera en España y sexto en el mundo, y la reciente creación de la primera unidad de inteligencia artificial (IA) dedicada a la medicina reproductiva.

El último congreso de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha reconocido su labor investigadora otorgando el primero y segundo premios por sendas comunicaciones clínicas y el segundo premio a la mejor comunicación básica basada en IA. En este caso, la investigación ha creado un modelo de IA con el que es posible predecir la probabilidad de implantar embriones cromosómicamente normales.