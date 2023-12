Los casos de bruxismo se multiplican por cuatro a causa del estrés y lo sufren ya más de la mitad de los alicantinos

Los alicantinos aprietan cada vez más los dientes. El estrés de la forma actual de vida ha disparado los casos de bruxismo, tanto diurno como nocturno, que se han multiplicado por cuatro desde la pandemia convirtiéndose en la patología oral que más se ha agravado y extendido. Esta disfunción de la articulación de la mandíbula, que puede causar desgaste o rotura de dientes y prótesis, daños en la región craneomandibular y dolor en cuello y hombros, no afloja pese a que la crisis del covid-19 quedó atrás.

De hecho, ya la mitad de los alicantinos sufre bruxismo aunque algún tipo de este trastorno en mayor o menor grado puede presentarse en el 70% de la población adulta, según diversos estudios, lo que ha disparado la demanda de las férulas de descarga y de otros tratamientos de odontología. Hasta el punto, en el primer caso, de que el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante y el Consejo General de Dentistas han alertado de los riesgos de la venta directa al paciente de férulas para tratar el bruxismo en farmacias, tiendas de suministros ortopédicos y online a través de conocidas plataformas al considerar que su prescripción es responsabilidad del dentista.

Esto se debe también a factores económicos. Según recoge el "Libro Blanco 2023: Encuesta poblacional de la salud bucodental en la España postpandemia covid-19", elaborado por el Consejo de Dentistas, las personas que no acuden al dentista ha aumentado del 24 % de la población hace cuatro años al 36 % actual. Según la profesión esto se debe al alza de la inflación que deja tocados muchos bolsillos que no pueden asumir el coste de la visita al dentista y el posterior tratamiento por la pérdida de poder adquisitivo.

Sin embargo, según esta encuesta, el 12% de los consultados afirma preocuparse más por el estado de su salud oral que antes de la pandemia, y un 67% reconoce tener algún problema bucodental frente al 57% de la publicada en 2020. Durante el periodo pandémico se produjo un agravamiento de la percepción global de los problemas bucodentales en 2 de cada 10 encuestados como caries sin tratar, sensibilidad dental, encías que sangran y bruxismo. Esto se debe a la ansiedad y el estrés que vivió la población, que no ha cedido, más bien al contrario y que afecta a todas las edades, incluso a niños aunque en estos no es tan exacerbado. Sin embargo, ha servido para visibilizar este problema.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante ha comprobado que “la prevalencia de estas patologías se ha incrementado de una forma considerable según nos han reportado los dentistas colegiados alicantinos y una de sus causas es el estrés". Las situaciones estresantes pueden causar o exacerbar problemas de salud mental, frecuentemente ansiedad o depresión, que requieren por otro lado atención médica.

El estado de nerviosismo llega a ser somatizado por los pacientes, que exteriorizan su situación apretando los dientes, lo que puede llegar a provocar también roturas en las piezas dentales, advierten desde el Colegio de Odontólogos de Alicante.

Pulpa y nervios

Su presidente, José Luis Rocamora, señala que no solo la pandemia ha empeorado estas patologías. "Ya de por sí, por la manera en que vivimos, por el estrés que generamos en nuestro trabajo, que todo hay que acabarlo rápidamente, apretamos los dientes y generamos bruxismo. Apretar los maxilares produce desgaste y puede causar hasta fracturas dentales. Nos hemos encontrado con que, con este estrés añadido, el nivel de patologías que acuden a consulta ha aumentado".

El bruxista, señala Rocamora, no se da cuenta y es la familia la que lo escucha y se da cuenta. "Ellos notan que los dientes están desgastados y nosotros lo vemos rápidamente, en las cúspides dentales y eso llama la atención y es lo que nos consultan. El diente tiene varias partes, el esmalte, la dentina y dentro están la pulpa y los nervios. El desgaste del esmalte prácticamente no produce sensibilidad, por eso podemos tomar cosas calientes y no nos duele. Cuando llega a la dentina es una zona con receptores y sí que molesta. Igual que con un diente picado tenemos dolor de muelas porque ha llegado a la dentina o la pulpa, ese desgaste del esmalte produce después que la dentina no tenga la suficiente concentración de calcio para proteger al individuo y nota el frío o el calor cuando el diente se ha desgastado".

No solo eso. La presión excesiva sobre los dientes puede llegar a moverlos y producir lesiones periodontales, ligamento que une los dientes al hueso y si se inflama produce dolor. "Las personas bruxistas se levantan por la mañana con los maseteros (músculos de la masticación) cargados porque están toda la noche en tensión y apretando. Siempre tenemos el mismo patrón y no hay una tipología típica sino cualquier persona que no sepa encauzar el estrés".

Menor coste

El representante colegial aconseja ir al dentista a colocarse una férula de descargas, que se pueden cambiar cuando se rompen, con mucho menor coste que cambiar dientes. En general, el Colegio Oficial de Odontólogos considera que la revisión anual de la boca debería ser obligatoria "porque un dentista te lo va a diagnosticar, tanto este problema como cualquiera de caries o periodontal, lo que evitará males mayores".

Este rechinar-apretar de dientes se produce principalmente por las noches, mientras dormimos, pero también hay casos en los que el bruxismo se da durante el día. "Cuando una persona aprieta mandíbulas y rechina dientes se tratan con férulas de descarga. Lo que hemos visto en consulta son más diagnósticos y solicitudes para hacer estas férulas porque puede ser doloroso tener esa presión constante en la boca y sobre todo romper dientes y molares".

Esta presión puede pronunciarse con un estrés postural, al cuello o la espalda. "Muchas veces el paciente cuando le colocamos la férula para descargar la presión de sus dientes nos encontramos que los demás síntomas mejoran".

Los dentistas alicantinos han detectado que algunos de otros motivos por los que aparece esta patología son la maloclusión o la irritabilidad muscular. Los principales síntomas de la enfermedad son el dolor miofascial, la asimetría esquelética, patologías sistémicas como la artritis o un trastorno degenerativo e inflamatorio de las articulaciones temporomandibulares.

La médico estomatóloga alicantina Carmen Pomares confirma el incremento de las patologías que ve en consulta, sobre todo del apretamiento dental. "Puede ser diurno, que es más notorio pero está menos documentado. El nocturno ha sido el más tratado con férulas a nivel odontológico y se ha estudiado más a nivel de seguimiento durante el sueño. Durante la pandemia ya alertamos de que había aumentado la incidencia, sobre todo del componente de apretamiento dental que se manifestó en un aumento de casos de fisuras y fracturas dentales y aflojamientos de componentes protésicos o de implantes; dolor orofacial y tensión mandibular. Algún tipo de bruxismo llega a afectar al 70% de la población adulta".

La causa es multifactorial, predisposición genética y anatómica, el estrés, factores de origen neuronal, malposición dentaria o sobrecarga, entre otros.

También está detrás de patologías de la región craneomandibular, que afecta a musculatura, ligamentos y área articular con molestias y/o contracturas y dolor a nivel cervical, cuello, dolores faciales o craneales, limitación de los movimientos de la mandíbula, dificultada para la apertura y cierre mandibular etc. Lleva un cortejo de síntomas mayor y el tratamiento es multifactoral.

"A veces ha de entrar a trabajar no solo el experto en Odontología, también los fisioterapeutas, que tienen que relajar la musculatura facial, cervical y los músculos que actúan en boca. Es una terapia combinada entre lo que hacemos nosotros a nivel estomatológico, tras un diagnóstico preciso y una planificación adecuada a cada paciente".

Si el bruxismo es solo nocturno, se suele indicar la férula nocturna, de la que hay varios diseños y ha de ser personalizada, pero cuando hay apretamiento diurno incluso con empuje lingual, tensión mandibular y otras sintomatologías se precisan férulas diurnas en un tratamiento combinado con fisio, e incluso con maxilofacial si hay afectación intraarticular. "Necesitamos un diagnóstico clínico, radiológico y neurofisiológico, dinámico y muscular para emitir un diagnóstico preciso".

En ocasiones precisan la inoculación de toxina botulímica, bótox, en músculos como los maseteros y temporales, ambos implicados en la masticación, en protocolos específicos, pues pueden estar hipercontracturados y contribuyendo al dolor.

"Para las personas con bruxismo nocturno la férula de descarga puede ser suficiente pero en casos con cortejo de síntomas que englobamos en disfunción craneomandibular pueden necesitar tratamiento multidisciplinar con corrección de la posición lingual o valorar un tratamiento de ortodoncia para modificar la disposición dental y la relación intermaxilar. En ese tratamiento pueden intervenir varios profesionales durante tres o seis meses. Y si se cronifica verlo a largo plazo y utilizar herramientas que tenemos a nuestra disposición para aliviar la sintomatología y realizar prevención".

Sensores

Las herramientas diagnósticas son cada vez más sofisticadas, como un sistema de sensores para ver si los músculos se contracturan demasiado o de forma simétrica; escáner radiológico y resonancia magnético nuclear además de un estudio completo clínico estático y dinámico.

Tras diagnóstico, diseño de férulas adaptadas y fisioterapia específica en tres/cinco sesiones el paciente suele notar alivio y mejoría y se realiza seguimiento durante seis meses del paciente porque hay que ajustar las férulas, ejercicios, a veces fármacos de apoyo y ver evolución, entre otras del manejo del estrés del paciente con terapias de relajación y coadyuvantes.

"El seguimiento del paciente es importantísimo porque la durabilidad de las férulas nocturnas es de 5 o 6 años. Pero no es realizarlas y olvidarnos sino que hay que ir comprobando su ajuste periódicamente ya que solo con que le pongan al paciente una nueva corona o un empaste puede haber una modificación que habrá que compensar. Una férula mal diseñada o mal adaptada será contraproducente".

La doctora admite que se han incrementado el número de consultas demandando directamente una solución a ese apretamiento excesivo que les impide relajarse y con ello ha aumentado la demanda de férulas de descarga. "Se puede percibir cuando la persona está concentrada en actividades cómo la conducción o el trabajo con ordenadores y móviles, o al levantar pesos o diversas prácticas deportivas, actividades que están a la orden del día o espontáneamente. No se trata de cambiar nuestra vida sino de encontrar buenos hábitos de masticación, manejo del estrés e información sobre los diversos factores que predisponen y cómo actuar ante ellos".