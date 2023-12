La Generalitat Valenciana ha escenificado este martes el reparto de las ayudas para los planes a la sostenibilidad turística en la provincia de Alicante, más de 65 millones de euros que firmaron los alcaldes de hasta 16 ayuntamientos de la provincia. En total de la Comunidad Valencia son 170 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation distribuidos hasta en 61 planes de disponibilidad distintos que ya están en marcha y se desarrollarán a lo largo de todo el territorio hasta 2026. El reparto se ha hecho en función del peso turístico de cada provincia, ha señalado la consellera Nuria Montes. Para Alicante 65,5 millones, 23,5 en Castellón y 46 en Valencia. Los veinte millones restantes se llevarán a cabo en actuaciones centrales de destinos.

El presidente del Consell, Carlos Mazón, expresó el compromiso de la Generalitat con la sostenibilidad. Hasta el punto que avanzó que Turismo había iniciado los trámites para la obtención del certificado Aenor como "destino turístico sostenible", lo que la convertirá "en la primera comunidad autónoma de España" en conseguir esta calificación. Mazón señaló que no es una acreditación fácil de conseguir y defendió la madurez de la Comunidad para hacerse con esta distinción. Un sector turístico que calificó de “maduro, extraordinariamente profesional, avanzado y pionero”.

"Vamos a conjurarnos para volver a ser los más avanzados, los primeros", señaló Mazó, que expresó su deseo de que la Comunidad siga "siendo referencia" con el esfuerzo de todos. El jefe del Consell ha subrayado que es esencial realizar una apuesta por la sostenibilidad, ya que no sólo los turoperadores o agencias demandan este valor, sino también los propios turistas. Así, Carlos Mazón ha señalado que "la hospitalidad, la competitividad y la sostenibilidad" deben ser siempre los indicadores de referencia para el sector turístico de la Comunidad Valenciana. Durante su intervención, el presidente también ha alertado de los peligros que representa la "turismofobia" y ha señalado que descalificar al turismo de masas es hacer "demagogía" y que el turismo debe ser apoyado en todas sus vertientes: rural, de playa, gastronómico, deportivo, de eventos, etc.

El documento

Montes ha destacado que "ponemos en valor que esta Generalitat tiene en marcha una estrategia valenciana por la sostenibilidad. Es más que una palabra de moda, es un camino sin retorno. Es hablar de territorio, de adaptación al cambio climático, del uso de energías renovables, de ahorro de agua, de ser más accesibles, más tecnológicos y respetuosos con nuestro entorno y quienes nos visitan". Y en este punto aprovechó para arremeter contra la recientemente derogada tasa turística al apostillar que "para eso no es necesario aplicar ninguna tasa, ni impuesto adicional".

Los tres pilares del documento se basan en la sostenibilidad económica, social y medioambiental. "Debemos centrar nuestras actuaciones hacia el desarrollo de nuestra oferta turística centrada en el territorio con productos específicos y la participación de la población local. Hoy desde ese acto queremos poner en valor esta estrategia compartida porque juntos seremos más fuertes en un mercado cada vez más exigente", dijo. Montes pidió el esfuerzo a las administraciones que participaron en el evento para que "piséis el acelerador porque a partir de ahora empezaremos a ver los resultados y necesitamos que se aceleren los procesos de adjudicación".

El documento habla de un decálogo de medidas como hoja de ruta para lograr la sostenibilidad: impulsar un modelo turístico basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial; fomentar la transición verde sostenible para que todos podemos hacerla en condiciones; contribuir a mitigar el cambio climático; fomentar la transición digital; impulsar la competitividad turística; facilitar el desarrollo del producto turístico que tenga en cuenta una producción de proximidad en la que la Comunidad Valenciana es líder; mejorar la eficiencia energética mediante estrategias de descarbonización, autoconsumo y conseguir ser destinos con cero emisiones; propiciar la inversión en el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural de usos turísticos; defender la hospitalidad; y abogar por la formación y el conocimiento como elemento básico para seguir avanzando en este campo.

El documento ha sido firmado por los alcaldes: Arturo Poquet Rives, de Benissa; Pepa Argudo Ferrer, de Senija; Vicente Raúl Llobel Signes, de Teulada; José Juan Reus, de Llíber; Joan Miquel Garcés Font, de Xaló; Eduardo Dolón Sánchez, de Torrevieja; Luis Barcala, de Alicante; Pablo Ruz, de Elche; Marcos Zaragoza, de La Vila Joiosa; Tania Baños, de la Vall d'Uxó; Juan Francisco Pérez Llorca, de Finestrat; Juan José Berenguer Alcobendas, de El Campello; Susana Navarro Ferrando, de Bellús; Vicente Grimalt, de Dénia; Toni Francés, de Alcoy; Toni Pérez, de Benidorm y presidente de la Diputación; y por último el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.