El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, aseguró a este diario que en la provincia el dato más alto durante este lunes ha sido el de Novelda con 26,8ºC. El siguiente, según los datos de Aemet, ha sido Rojales con 26,6 grados. Estos dos municipios se encontraban entre los cinco donde más calor había hecho durante la jornada en toda la Comunidad Valenciana, en tercer y quinto puesto respectivamente.

El punto donde más calor se registró en la Comunidad ha sido el aeropuerto de València con 27,5 grados, seguido por Ontinyent con 26,9 grados. La cifra de València supera el récord en este observatorio en un mes de diciembre o enero desde 1966.

Otros puntos donde en la provincia de Alicante los termómetros alcanzaron temperaturas anómalas fueron Alcoy con 26,1 grados y Alicante con un total de 24,9, según los datos registrados por la Aemet.

Aemet ha informado de que para este inicio de semana se esperan temperaturas máximas entre 8 y 9 grados más altas de lo normal para estas fechas y las mínimas nocturnas de 5 a 6 grados. A partir del miércoles los termómetros comenzará una curva de descenso, aunque muy ligera. El miércoles se espera máximas de 22 grados y a partir de entonces irán descendiendo cada día, hasta llegar a las máximas de 17 grados previstas para el domingo. La mínima en esa jornada será de seis. La previsión meteorológica durante toda la semana apunta a que no tendremos lluvia tampoco.

Las mínimas también por encima de lo normal

Las temperaturas mínimas en los termómetros también están siendo altas para esta época del año. No se puede hablar de noches cálidas, a tenor de lo que marcan las predicciones de la Aemet, pero que los termómetros marcan de madrugada 15 grados a mediados de diciembre resulta en cualquier caso anormal. En este aspecto, además, no se espera que haya grandes diferencias entre la costa y el interior; de hecho puede que incluso se registren valores más altos en estas zonas, ya que en Alcoy se espera una mínima de 16 grados, frente a los 15 de Alicante. Las lluvias que tuvo la provincia de Alicante apenas ha tenido incidencia para las necesidades hídricas y no se espera que hayan sorpresas en los datos semanales del estado de los pantanos.