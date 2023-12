The Ritual Of Karma

Una rutina corporal completa en cuatro pasos, en una única caja con este cofre de regalo The Ritual of Karma. El Gift Set S incluye gel de ducha en espuma 50 ml, exfoliante corporal 70 ml, loción corporal 70 ml y aceite corporal iluminador 30 ml. La colección Con té blanco y flor de loto, la nueva fórmula mejorada con complejo Hydra-Boost de The Ritual of Karma contiene aloe vera, escualano y algas para hidratar y cuidar la piel.

Precio: 25,90 €

Set de regalo saco de Ho Ho Santa

Se trata del paquete de regalo más divertido que existe. La bolsa contiene 7 bombas de baño hechas a mano, todas con aceites esenciales puros para hacerte sentir feliz y brillante durante toda la Navidad. Las bolas de baño del set de Bomb Cosmetics burbujean y colorean el agua, son suaves y con ph neutro. Están fabricados con glicerina a base de vegetales y contienen manteca pura de karité y cacao.

Precio: 17,20 €

Manual para amar (y no matar) tus plantas

Si le gustan las plantas y quieres que vivan felices en su hogar, ¡este es su libro! Diego Olivares, auténtico apasionado del reino vegetal, guía al lector paso a paso para crear una jungla en casa, tanto si se quiere adornar un pequeño rincón en el salón como si es montar un pedazo de jardín en la terraza.

Precio: 18,95 €

Auricular Diadema Fresh ´N Rebel Cult Misty Mint

Los Cult son unos auriculares supraaurales con graves potentes para disfrutar de todas tus canciones favoritas día tras día. Use los botones en el lateral de los auriculares para controlar su música o llamadas telefónicas.

El diseño plegable y sólido convierte a los Cult en los auriculares perfectos para llevar a todas partes. La apariencia atrevida y la apariencia de la vieja escuela te enamoran de los Cult, incluso cuando no eres un niño de los 90.

Precio: 39,99 €

Ckeyin Humidificador Ultrasònico

Este mini humidificador de 90 ml también se puede usar como un difusor de aceite esencial para mejorar el aire del hogar y la calidad del aire, enmascarar el olor o el humo de las mascotas y proteger del aire seco excesivo, microbios, alérgenos y polvo. Además, ayuda a mejorar el estado de ánimo y alivia el estrés. Su diseño es compacto y decorativo y sus luces suaves crean un ambiente acogedor. Destaca por su modo silencioso y función de apagado automático.

Precio: 23,99 €

Juego Dixit

Dixit es un juego de cartas donde la imaginación y la estrategia del usuario toman el papel principal para ganar el juego. El juego de mesa que ha enamorado con su sencillez y el magnífico arte de sus cartas.

Dixit es un juego para toda la familia donde el jugador principal debe usar la imaginación para sugerir un tema, palabras, frases o historias sobre su carta y los demás jugadores deben intentar engañar a otros jugadores con sus propias cartas. Pero no es tan sencillo, si nadie o todos aciertan el jugador principal pierde y todos los contrincantes ganan.

Precio: 31,96 €

Kit de uñas semipermanentes

Este kit de uñas es ideal para salones de uñas caseros y para la creación de arte de uñas en casa. Incluye 12 colores de gel, lámpara de uñas semipermanentes de 48W UV/LED con tres funciones de temporizador (30s/60s/90s), top coat, base coat y matte top coat (8 ml cada botella), sobres de quitaesmaltes y sobres de limpiadores, entre otros utensilios de belleza.

Precio: 31,99€

Vegan Milker By Chufamix

Se trata de una batidora de mano para elaborar leche vegetal casera, café, té, tofú birmano, yogur, queso vegano y zumos. Emulsiona 1 litro en 1 minuto. Incluye en 4 piezas apilables: filtro, mortero de madera, recipiente de vidrio (resistente a choques térmicos) y tapa de bambú. Además, contiene el E-Book de recetas «Tus leches vegetales caseras». El filtro es de acero inoxidable y plásticos de origen EU sin componentes tóxicos. Cabe destacar que reduce hasta un 80% el coste de 1 litro de cualquier bebida vegetal.

Precio: 59,90 €

Freidora de aire sin aceite de Create

Fríe sin aceite para que tus platos queden sabrosos, crujientes y ligeros. La freidora de aire caliente cocina los alimentos sin necesidad añadir grasa, sin llenar de humos y olores tu cocina. Fácil de usar, con temporizador, timbre recordatorio para mover los alimentos, 8 programas automáticos y un sistema de seguridad de autoapagado.Posee una pantalla de visión angular que te permite manejarla sin perderla de vista en ningún momento. Está libre de materiales como el BPA y es muy fácil de limpiar por fuera y también por dentro, ya que su cestillo puede lavarse incluso en el lavavajillas.

Precio: 50,95 €

Renpho masajeador de ojos

RENPHO funciona a través de control remoto y control táctil: el control remoto es más fácil de cambiar de modo y funcionar con precisión, según sus necesidades. Las almohadillas térmicas incorporadas brindan una temperatura agradable para aliviar los síntomas de la fatiga ocular, como la sequedad, el enrojecimiento y la fatiga, mejorando la circulación sanguínea y proporcionando un suave masaje. Esta máquina de relajación ocular puede ayudar a refrescarse de manera efectiva después de un largo día de trabajo o estudio.

Precio: 49,63 €

Pack limpieza completa de Usu Cosmetics

La salud y belleza de la piel empieza por una óptima limpieza. Con este pack de USU Cosmetics podrás realizar una rutina de limpieza top. La unión de la doble limpieza facial + NUSU 2.0 elimina de forma efectiva el maquillaje, impurezas, exceso de grasa y contaminantes de la piel, así como dejarla preparada para recibir el tratamiento posterior.

Incluye el aceite desmaquillante, la espuma limpiadora revitalizante con frutos rojos y el best seller de la marca, el cepillo facial NUSU 2.0, en un práctico neceser de neopreno de regalo.

Precio: 75,35 €

Cámara instantánea - Fujifilm Instax Mini

Llena tu mundo de alegría capturando tus momentos más especiales con estilo y de la forma más divertida con la cámara Instax Mini 12 de Fujifilm. La velocidad de obturación, el brillo del flash y otras configuraciones se ajustan automáticamente a la luz ambiental para que puedas hacer fotos sin problemas. De un uso fácil, gira el objetivo para encenderla y vuélvelo a girar para ponerla en el modo primer plano, perfecto para distancias de 30 a 50 cm. Además tiene modo selfie:si te ves en el espejo selfie apareces en la foto ¡Así de sencillo!

Precio: 85 €

Cepillo eléctrico alisador GHD Glide

El primer cepillo eléctrico de GHD para crear y mantener tu alisado. Con él podrás transformar tu cabello en tan solo unas pasadas y eliminar el encrespamiento gracias a la tecnología cerámica e ionizadora del cepillo eléctrico. Su combinación de púas cortas y largas de alta densidad permite peinar secciones más grandes rápidamente. Ten en cuenta que GHD Glide asegura una temperatura de peinado óptima y homogénea de 185 ºC para lograr resultados profesionales sin necesidad de calor extremo. Para una mayor facilidad de uso, el cepillo eléctrico ghd glide cuenta con modo de suspensión automático que hace que se apague tras 60 minutos de inactividad.

Precio: 169€

El Embustero

El Embustero es un juego de asociación de palabras, de faroles y de sospechas que te hará pasar un momento agradable mientras usas tu creatividad. En cada turno, cada jugador conoce la palabra secreta, excepto el impostor. Por turnos, cada jugador compartirá una palabra-pista relacionada con la palabra secreta. El objetivo del juego es averiguar quién es el impostor, mientras que este debe tratar de pasar desapercibido, escapar de las sospechas y tratar de descubrir la palabra secreta gracias a las pistas dadas por los otros jugadores.

Precio: 19,99€