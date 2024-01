El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado que el Ministerio de Sanidad esté pidiendo un plan de contingencia a las autonomías frente a la gripe "a punto de llegar al pico" de la incidencia de casos, y ha dicho que desde la Comunidad Valenciana se harán las "alegaciones oportunas".

Mazón ha indicado por qué en la Comunidad Valenciana se tomó el pasado viernes la decisión de imponer las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios: "Estábamos bastante cansados de esperar al ministerio. Si no hace su trabajo, lo hacemos nosotros".

Autobaja en caso de gripe

Preguntado por la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de la autobaja en caso de gripe, el presidente ha señalado que le "sorprende" que "tarde y mal el Gobierno, en medio de una reunión" (el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud), les presente su propuesta: "nos la hubiera podido mandar antes y lo habríamos podido estudiar".

"A punto de llegar al pico, que nos estén pidiendo un plan de contingencia... Si no fuera un asunto serio parecería una broma", ha afirmado Mazón, quien se ha preguntado: "¿quieren que haya un plan de contingencia cuando estamos ya en plena contingencia? ¿Qué broma es esta?".

Según el presidente, hay "una serie de medidas que han puesto encima de la mesa hoy, en el transcurso de la misma reunión", y desde la Generalitat se harán "las alegaciones oportunas, pero esto es como el que está aporreando la puerta en medio de una operación a quirófano cerrado: al menos no moleste, que estamos operando".

Vacunación sin cita

Tras indicar que hay vacunas suficientes, ha insistido en hacer un llamamiento a los ciudadanos para que "busquen un rato" y los que no se hayan acercado hoy a los centros de salud lo hagan "mañana o pasado mañana, pero que no tarden mucho".

Preguntado por cómo valora que la Comunidad Valenciana haya sido de las primeras autonomías en imponer la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y sociosanitarios y haya otras reacias a esta medida, ha dicho que "cada uno tiene sus indicadores".

"A mí no me gustaría haber sido la primera porque significaría que nuestros indicadores no nos lo aconsejan, pero es que nuestros expertos en salud pública nos aconsejan tomar estas decisiones. Por tanto, cuando uno tiene expertos reconocidos en la materia, encabezados por el propio conseller, que te están recomendando tomar una serie de medidas, hay que tomarlas", ha subrayado.

"No creo que haya habido muchas donde de una semana a otra se han triplicado los casos, no lo sé; no creo que haya habido ninguna otra comunidad donde cuando la media nacional está en 900 esté en 1.500 casos por cada cien mil habitantes como nosotros".

"Lo que sí es común a todos es que todos estábamos bastante cansados de esperar al ministerio. Si no hace su trabajo lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer el conseller, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no?", se ha preguntado.

Mazón ha rechazado opinar lo que han hecho otras comunidades porque no va a tolerar que otras comunidades valoren lo que se hace en la valenciana: "Aquí tenemos nuestra propia realidad, nuestra propia idiosincrasia, nuestros propios profesionales".

Respecto al uso de mascarillas en oficinas de farmacia, ha dicho que los consejos y prescripciones que den los expertos se irán "siguiendo paulatinamente. Hace unos días era evidente que en zonas sanitarias y sociosanitarias se hacía obligatoria y en función de los datos y los indicadores vamos tomando medidas".

"Desgraciadamente todo indica a que a la punta aún no hemos llegado y hay que seguir insistiendo en la prevención, la vacunación y en los consejos de los expertos en salud pública", ha concluido.

Conseller de Sanidad

En la misma línea, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha afirmado que el conjunto de las comunidades autónomas ha rechazado en su totalidad el documento presentado por la ministra durante el transcurso de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que, según ha explicado, las autonomías no habían sido informadas previamente de su contenido.

Asimismo, ha criticado que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial para abordar la situación epidémica ante el ascenso de infecciones respiratorias sin haber convocado previamente la Ponencia de Alertas ni la Comisión Nacional de Salud Pública, algo que reclamaban las comunidades.

Tres días de baja

Sobre la baja de tres días bajo declaración responsable, Marciano Gómez ha señalado que se trata de un asunto "delicado, en que requiere el concurso de otros agentes, como de la Seguridad Social" y que "las improvisaciones no ayudan". En este sentido, el conseller ha indicado que está a favor de "desburocratizar el trabajo" en Atención Primaria, pero "siempre escuchando primero a los técnicos y sin precipitación en la toma de decisiones".

Por ello, el conseller de Sanidad ha querido recordar a la ministra Mónica García la importancia que tiene la visión de los técnicos y de los expertos en salud pública.

Asimismo, Gómez ha recordado que la Comunidad Valenciana ha sido la primera en tomar la decisión de implantar de nuevo la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios, “pero se ha realizado tras la consulta a los técnicos epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública dada la incidencia e incremento de las infecciones por virus respiratorios y siguiendo en todos momento sus recomendaciones”, ha puntualizado.