La familia de una menor de edad que denunció acoso escolar en la Escuela Europea de Alicante ha reclamado ante un juzgado de Menores que además de los presuntos acosadores, el colegio sea condenado también como responsable civil por no haber atajado el caso. El caso está pendiente de juicio en Alicante con dos adolescentes acusados, ambos hermanos, aunque hay un tercer implicado que es inimputable por tener menos de catorce años.

La víctima denunció haber sufrido un calvario de insultos y humillaciones constantes durante todo el curso pasado, que comenzaron cuando tenía 13 años, cuando uno de los acusados y el otro menor inimputable se pusieron de acuerdo para comenzar insultarla de manera reiterada , frecuentemente en alemán para evitar ser entendidos dirigiéndose a ella en torno burlesco para humillarla diciéndole «tonta», «plana», las mujeres no servís para nada», «fea», y expresiones semejantes. El 3 de julio, durante una excursión a los Baños de la Reina persistieron los insultos y el acoso y cuando la joven les dijo que la dejaran en paz, la respuesta fue que se iban a follar a su madre. La denuncia relata que ese mismo día, el otro menor acusado mandó mensajes por WhatAspp a la víctima diciéndole primero que iba a estar dentro de ella, para acabar diciéndola «ellos querían que te hiciera una broma porque eres tan fea y rara, eres una muerta asquerosa» o «no le caes bien a nadie». Estos mensajes fueron enviados por el hermano de uno de los presuntos acosadores, que no iba a clase con ella.

La denuncia se presentó el pasado verano por hechos ocurridos a lo largo de todo el curso pasado, entre los meses de noviembre de 2022 y julio de 2023. Cuando el curso se reanudó en septiembre, la joven de 15 años continuó yendo a clase con dos de los presuntos acosadores, uno inimputable, sentados a escasos metros de ella en el aula, y la familia de la menor denuncia la pasividad con la que ha actuado el centro para atajar la situación. La madre ha estado durante varios meses tratando de que el colegio tomara medidas para que la niña no estuviera en la misma clase con sus acosadores, que han seguido con su misma actitud este curso burlándose de ella. Como consecuencia de lo ocurrido, acabó sacando a su hija de la escuela y con lesiones psicológicas a causa de la situación vivida. La madre de la menor aseguró a este diario que tiene constancia de que hay más casos similares en el centro y que tiene a otras dos hijas en la escuela, pero se está planteando sacar a una de ellas porque teme que también esté pasando por una situación similar. En un primer momento, la propuesta del centro fue que recibiera las clases a distancia y en la última reunión mantenida se acabó proponiendo que la niña fuera a las clases que comparte con sus presuntos agresores en una sala apartada el resto de su vida escolar, momento en que la madre optó por llevarla a otro centro,

El juzgado de menores ha dispuesto que la víctima sea reconocida por un forense para determinare el alcance de sus lesiones. En el escrito de la acusación particular se relata que como consecuencia de los hechos, la menor ha sufrido un gran desasiego, nula autoestima, llegando ha perder hasta tres kilos de peso y a autolesionarse en los brazos. La familia reclama una indemnización de 15.000 euros por los daños morales y las secuelas psíquicas sufridas, un dinero que tendrían que pagar entre las familias de los dos menores acusados y la Escuela Europa en caso de ser condenados. También reclama un año de internamiento de un centro en régimen abierto en atención a la gravedad y a la reiteración de los hechos para los dos menores acusados por un delito de tratos degradantes. Por su parte, la Fiscalía pide doce meses de libertad vigilada y 100 horas de trabajos comunitarios para ambos menores, sin pronunciarse expresamente sobre la petición de indemnización.

Este diario se puso en contacto con la Escuela Europea para tratar de conocer su versión de los hechos pero han respondido por escrito que por respeto a la intimidad de los menores no podían comentar nada sobre el caso, pero que desde la escuela se habían implementado las medidas posibles y se ha ofrecido toda la ayuda. En la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la Escuela aduce que la denuncia se presentó durante las vacaciones del pasado verano y que no tuvo constancia de ella hasta que empezó el curso.

Acusados

Los dos hermanos acusados del presunto acoso han negado los hechos y sólo uno de ellos admite que puso un mensaje a la víctima, pero que era un broma y no era su intención ni insultar ni dañar a la chica. El abogado de los dos menores sostiene en el escrito aportado a juzgado que no es cierto que los supuestos insultos se hayan producido de manera reiterada y frecuente a la denunciante, ni que use el alemán para evitar que le entiendan, sino que los dos son compañeros de clase en la Escuela y que el alemán es la lengua vehicular que tienen en la clase. La defensa dice que no consta ni que los insultos los haya proferido el acusado, ni que se hayan prolongado en el tiempo. El otro acusado ha negado haber mandado los WhatsApp en connivencia con su hermano y que fueron otros amigos los que le propusieron la broma.

Este periódico publicó el pasado verano otro caso de acoso escolar a una niña de trece años y por insultos racistas, zancadillas y empujones por parte de otras tres alumnas, por lo que éste es el segundo caso denunciado en los últimos meses en la Escuela Europea.