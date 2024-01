La multitudinaria feria Lux Mundi, organizada por la Diócesis Orihuela-Alicante que dirige el obispo José Ignacio Munilla, se ha inaugurado este viernes con la educación como tema central. Lo ha sido porque el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha sido uno de los representantes institucionales que ha acudido a la presentación de la feria, junto a los alcaldes de Alicante, Luis Barcala; de Elche, Pablo Ruz; de Orihuela, Pepe Vergara y a la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve. Y en esta presentación, Rovira ha asegurado que el gobierno valenciano es el del "cambio" en la educación y ha declarado el fin de la hostilidad con los colegios concertados.

En palabras del conseller: "Esta conselleria es la del cambio. Tenemos una relación directa con todas diócesis a través de colegio concertado y seguro que el obispo lo ha notado frente a anteriores gobiernos hostiles. Sí, lo tengo que decir, hostiles. Nuestra actitud es de total colaboración".

Rovira ha apuntado que la diócesis "forma parte del tejido cultural y académico de esta provincia" y que "es la hora de la renovación de la sociedad y de enorgullecernos de nuestra identidad".

Posteriormente a la inauguración, ya en la segunda conferencia del día, la ofrecida por el propio obispo, ha respondido a las palabras de Rovira: "El conseller nos ha hablado de un cambio. Esas palabras las vamos a anotar, pero luego queremos verlas realizadas. La libertad de elección de los centros se ha visto anulada. En la Comunidad Valenciana no ha habido libertad de elección de los padres del centro, estabas obligado a ir a tu zona".

El prelado de la diócesis alicantina ha asegurado que hay una tendencia a que los estados "sean omnipresentes y lo controlen todo". Una crítica que también ha relacionado con el ámbito educativo: "No me gustan los términos [de educación pública y educación privada], están viciados. Habría que decir educación estatal e iniciativa social, porque también es un servicio público".

Munilla también ha criticado la oposición al pin parental, el cual considera que "se ha convertido en una blasfemia" cuando "es una cosa obvia que un padre tenga la última palabra sobre la educación de sus hijos".

Empresarios

La ponencia del obispo, "Alianza Familia-Empresa" ha dejado también recados para los empresarios: "La empresa tiene que darse cuenta de que está formada por trabajadores. Igual que un obispo tiene que procurar que sus curas estén bien y sean felices para que puedan dar una buena misa".

En este sentido, ha añadido que "tenemos que valorar no solo las genialidades creativas, sino también la perseverancia y los servicios humildes. Todos somos necesarios, no solo los 'cracks'. Las medidas que se van implementando para incluir a los discapacitados me parecen maravillosas dentro de este desastre general", en referencia al Gobierno.

Adicciones

El prelado alicantino ha valorado también las recientes propuestas del Gobierno para regular el acceso de los menores a la pornografía: "Cuantísimo sufrimiento estamos viendo por la desestructuración de la familia. Cuánta gente hay enganchada al juego, a las apuestas, a la pornografía. El Gobierno va a limitar el acceso a la pornografía en los menores. Vale, bien, es un paso en la buena dirección. Aunque lo dio Meloni primero".

Munilla ha considerado que la medida es insuficiente: "Los jóvenes van a decir: este móvil está censurado, el de mi padre no. Algo como la pornografía no puede ser abordado únicamente para los menores, que ya sabemos que hay un plus de gravedad. Los chavales están enganchados al móvil y van al día siguiente con ojeras. Pasa también en los adultos. Ser adicto a la pornografía y dar lo mejor de mí mismo en el trabajo es imposible".

Un problema que atribuye a "la gran carencia de la sociedad", que para el obispo es "la familia". El prelado ha subrayado que "la Iglesia se mete en este lío porque la sociedad necesita aprender a amar. Como individuo, si fracasa mi matrimonio, mi familia, yo no voy a ser feliz. Y de las administraciones públicas, vamos a ser claros, no vamos a esperar mucho".

El foro continúa este sábado y se clausurará el próximo domingo en Firalacant (IFA). En total, hay más de 5.700 inscritos, según datos facilitados por la Diócesis.