Ampliar hasta los 18 años la enseñanza obligatoria pasa por la FP

¿Ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años para atajar las preocupantes cifras de abandono escolar? Si no viene acompañada de toda una batería de medidas y recursos que hagan la formación más atractiva y se mejore el actual sistema, no. Esa es la opinión generalizada de la comunidad educativa de la provincia ante esta posibilidad, situando a la Formación Profesional como el eje sobre el que debería girar una medida de este calado, y que requeriría muchos más recursos y espacios. Es decir más dinero.

El Consejo Escolar del Estado, órgano de participación del Ministerio de Educación, ha planteado entre sus propuestas del “Informe 2023 sobre el estado del sistema educativo” volver a abrir este melón: “Reflexionar sobre la conveniencia de que la comunidad educativa debata la extensión de la obligatoriedad de la formación y la educación hasta los 18 años”.

Y es un debate muy necesario, ya que España presenta la segunda mayor tasa de abandono educativo de Europa entre los jóvenes de 18 a 24 años (13,9% en 2022), situándose la Comunidad Valenciana a la cola con un 15,7%, tras sufrir un repunte en el último año de casi 3 puntos achacable a la crisis del covid-19. Pese a que en la última década la mejora ha sido considerable, España y la provincia de Alicante en concreto siguen muy lejos de las cifras de su entorno europeo. Por ejemplo Portugal, donde en 2009 se incrementó la edad de 15 a 18 años, ha pasado de un 31% a un 5,9% de abandono.

La Comunidad ha pasado de tener una tasa del 35,7% en 2004 a un 15,7% en 2022, es decir la ha bajado a más de la mitad. Pero es la cuarta región con peores cifras, solo por delante de Murcia, Baleares y Cataluña. Hace una década la cifra era del 25,9%. Es una mejora insuficiente y miles de jóvenes se ven abocados a incorporarse al mundo laboral con solo la ESO. Y eso es un lastre para su desarrollo vital.

Eso sí, la comunidad educativa rechaza de plano la medida si solo tiene únicamente como objetivo “maquillar” esas cifras, y exige recursos, acuerdos y planificación para que permita mejorar la formación de los jóvenes para afrontar con garantías su incorporación al mercado laboral y puedan desarrollar una vida autónoma y realizarse personalmente. Lo que no es aceptable es que simplemente se vaya a encerrar en los centros dos años más a chavales que ya no quieren seguir estudiando con 16 años, coinciden todos.

Directores

El portavoz de la Asociación de Directores de Institutos del País Valencià (Adies-PV), Toni González Picornell, señala que “la primera impresión es positiva. Lo que se plantea es que cuando un alumno salga de su formación a los 18 años, vaya a tener competencias en FP o Bachilerato para incorporarse al mundo laboral o seguir con la formación académica. El informe del Consejo Escolar del Estado dice que esto puede servir para combatir el absentismo, pero es algo que debe ir acompañado de otra serie de programas para seguir la formación”.

Y es que González Picornell recuerda que el joven que quiera incorporarse al mundo laboral con solo la ESO “lo va a tener muy limitado, tienen que tener alguna especialidad y la FP tendría mucha importancia para permitir adquirir esa formación”.

Del mismo modo señala que se debe motivar a los chavales de 13 y 14 años para que sigan estudiando y lugar así contra el absentismo escolar, ofreciendo alternativas atractivas. Por ello, agrega que “ampliar hasta los 18 años la enseñanza obligatoria no puede ser un parche contra el abandono escolar”, sino que tiene que venir acompañado de toda una serie de medidas para ofrecer una formación más atractiva a los jóvenes.

Por su parte Isabel Moreno, presidenta provincial de la Associació de Directors d’Escola Pública del País Valencià, ha señalado que “si el debate es obligar a seguir estudiando hasta los 18 años, el no es rotundo. Según está el sistema educativo actual, aumentar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años no tiene ningún sentido”, pero se abre a ello si “lo que se pretende es aumentar el nivel formativo del estudiante”.

Y es que Moreno señala que la OCDE sostiene que es necesario aumentar el nivel de formación para ser “más competitivos a nivel profesional, laboral y estudiantil”. Y para ello “hay que sentarte para ver la forma de plantearlo, para adaptarse a las exigencias del mundo laboral”.

Para hacer posible esta ampliación, considera clave potenciar la FP para ofrecer salidas atractivas a los jóvenes que no quieren seguir con 16 años en un Bachiller, para que con 18 años puedan contar con una FP. “Lo que sería una locura es ampliar la ESO hasta los 18 años. El problema son los jóvenes que no quieren o no pueden seguir estudiando y necesitan incorporarse al mundo laboral, y a ellos hay que ofrecerles una formación mejor, una formación real, para que salgan con 18 años con una titulación que les acredite para poder trabajar”.

Padres

Desde la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya su presidente Rubén Pacheco considera que “hay consenso en la necesidad de introducir cambios más allá de ampliar hasta los 18 años la educación obligatoria. De hecho, esta medida de manera aislada no soluciona ninguno de los problemas indicados en los informes de la OCDE o en otros estudios”.

“Consideramos que el foco se tiene que poner en qué planes se aplican y con qué recursos podemos atender al alumnado con dificultades, de forma específica, para evitar el abandono y qué cambios se tienen que introducir al sistema educativo, en general, como reducir la sobrecarga lectiva o repensar planes de estudios y como se da la formación, entre otros, son medidas globales que también inciden en el abandono escolar”, ha destacado Pacheco.

Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de APAs-AMPAs (Covapa) y secretaria general de la FAPA Gabriel Miró, ha explicado que “Covapa no concibe una sociedad de progreso sin educación. No concibe personas sin formación. Opinamos que es una vía más para entender y concienciarnos de la importancia de la educación y formación de las personas responsables del futuro. Eso sí, no servirá de nada aumentar horas y edad obligatoria, si no hay una apuesta firme y decidida de los distintos gobiernos a invertir en educación”.

Terrero ha señalado que “es un tramo de edad complejo, que tiene muchas peculiaridades que atender. Los centros educativos no pueden convertirse en lugares a los que ir a la fuerza, hemos de esforzarnos para que sean atractivos y eso requiere de medios, humanos y materiales. Por no hablar de inversión en infraestructuras. Albergar a más alumnado requerirá de más espacios. Habría que revisar los currículos, a día de hoy, no son ni atractivos ni realmente lo que necesitan nuestros hijos, de ahí, el abandono escolar que está habiendo”.

Además reclama "llegar al pacto educativo nacional y autonómico, trabajándolo con todos los sectores de educación y los mejores expertos, que no sea una nueva Ley educativa, que lo único que conlleva es la ideología política del que gobierne y que se hacen a espaldas de la sociedad, de ahí que ninguna funcione ni dure en el tiempo”, ha agregado.

Rafael Araujo, portavoz de Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) Comunidad Valencia, es el más crítico con la propuesta, que la califica de “ocurrencia” y reclama un pacto de estado “para arreglar la educación hasta los 16 años”. Araujo explica que “me parece una locura ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años. Si no somos capaces de formar a los chavales hasta los 16, cómo vamos a tenerlos encerrados dos años más en las clases. No tiene sentido”.

Desde la Concapa señalan que “para empezar, la edad para empezar a trabajar en España está fijada en los 16 años, por lo que el alumno podría renunciar a seguir estudiando a esa edad para trabajar. Habría que realizar una reforma para elevar la edad hasta los 18 años”. Pero señala que esto sería un problema menor, ya que “parece que ampliar la enseñanza obligatoria es una consecuencia del fracaso escolar, y eso no se va a solucionar así, ya que lo que hace falta es reformar la enseñanza hasta los 16 años para actuar así sobre las causas del fracaso, el abandono y el suicidio escolar”.

Ha lamentado que pese a que “cada vez se invierte más y hay más profesores y menos alumnos, las cifras no mejoran y seguimos a la cola”, y teme que una medida así solo busque “difuminar el fracaso escolar, que es casi el doble que la OCDE”.

Por ello reclama la “colaboración de todos” para alcanzar un pacto de estado, recordando que “llevamos 8 leyes educativas en 40 años”, insistiendo en que “aumentar hasta los 18 años la edad es una ocurrencia poco pensada”.

CC OO

Por su parte el secretario general de CC OO l’Alacantí-Les Marines, Francisco García, que durante varios lustros estuvo al frente de la sección de Educación, recuerda que “estamos ante una situación similar a la que cuando se incorporaron el séptimo y el octavo de EGB. Es un debate pulsado en varias ocasiones y parece que se quiere abrir ahora el debate”.

García apunta que la medida permitiría acabar con la incongruencia de que la mayoría de edad esté fijada en 18 años y la enseñanza obligatoria solo alcance hasta los 16, y asegura que “es viable y ha funcionado en otros países, en Portugal sin ir más lejos”. Pero destaca que para ello “son necesarios más recursos y ofrecer alternativas. Ahora hay mucha demanda de FP y no hay suficiente oferta, y la FP sería clave, junto con la orientación, para poder llevar a cabo este cambio”.

Desde CC OO recuerdan que muchos de estos alumnos que abandonan los estudios “están condicionados por su entorno económico, es ese el principal elemento. Y es necesario reparar el ascensor social, que está averiado”, para darles oportunidades, algo que pasa “por más inversiones y por hacer obligatoria la FP, dando oportunidades reales a esos chavales y dando muchísima orientación al alumnado”.

Y Carmen Soria, responsable del área de Educación de CC OO l’Alacantí-Les Marines, ha señalado que “si es solo para mejorar las cifras de abandono escolar, maquillarlas, tenemos un problema”. Y apunta que “el problema principal es que no hay un sistema de FP atractivo que forme a los jóvenes. No tienen interés, sobre todo los chicos, con nada de lo que hacen. Van suspendiendo, se pasan a la FP básica para poder sacar la Secundaria, pero no es atractiva”.

Así, Soria apunta que “el tapón están en la FP de grado medio. En la FP media y superior la oferta es muy atractiva, pero en la básica, que es donde va el grueso de alumnos que no van a seguir estudiando, solo tienen peluquería-estética, informática...”. Y apunta que “los centros están preparados para el Bachiller, no para la FP media. Y en los centros públicos no caben, pero la solución no es derivarlos a concertados, porque donde tienen que estar es en la pública”.

Por ello insiste en que “en la FP media no hay suficiente oferta y al final esos chicos de 15, 16 y 17 años acaban abandonado”. Y reclama una planificación y recursos en la escuela pública para poder llevar a cabo esa ampliación de la enseñanza obligatoria

Observatorio Sociológico de la Educación

Desde el Observatorio Sociológico de la Educación (Obsoedu) de la Universidad de Alicante, su directora, María Jiménez Delgado, apunta que hay que distinguir entre el abandono temprano, que se produce antes de terminar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y de lo que se está hablando ahora, que hace referencia a los jóvenes que al finalizar la ESO no siguen estudiando, ya sea el Bachillerato, un ciclo formativo o cualquier otro tipo de enseñanza reglada. Según los datos del informe del Consejo Escolar de Estado, en el curso 2021-2022, a la edad de 17 años, la tasa neta de escolarización se situó en el 90,7 % y a los 18 años en 80,9%.

"Sabemos que la proporción de adolescentes y jóvenes que abandonan el sistema educativo, que es más alta que en la mayoría de los países de la UE, está muy condicionada por la situación socioeconómica de las familias y que la formación hasta los 16 años, con un certificado o título de haber cursado la Educación Secundaria Obligatoria, es hoy claramente insuficiente para incorporarse al mundo laboral y a la vida adulta ejerciendo sus derechos y deberes de ciudadanía".

Jiménez Delgado ha señalado que “cuando pueden decidir, porque la enseñanza es gratuita, hay opciones flexibles y atractivas, con suficientes plazas, con acceso a becas, los chavales siguen estudiando. Pero para que esto ocurra hacen falta más recursos. Y la FP se presenta como una buena opción para compaginar formación y empleo, para quienes lo deseen. Hay que universalizar la oferta educativa y ampliar las plazas de FP. Sabemos cómo ha aumentado su demanda", pero considera necesario que las plazas de los ciclos formativos de grado medio y superior "se oferten en la pública, porque el perfil socioeconómico de estos alumnos no les permite pagarse una formación profesional en la privada cuando se quedan sin plaza en la educación pública”.

Así, advierte que “hacen falta más recursos para garantizar una oferta pública más atractiva, suficiente y diversa, con una clara apuesta por la FP dual para compaginar trabajo y formación, con más becas y más facilidades para formarse… Así es difícil decir que no a seguir estudiando”. Y advierte que esto debe ir acompañado de una mejor formación del profesorado, para que esté mejor preparado y pueda orientar a los estudiantes”.

Jiménez recuerda "el cambio que supuso, hace más de tres décadas, la extensión de la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años y que, por supuesto, ya nadie cuestiona. En Francia, Alemania, Bélgica o Portugal la educación ya es obligatoria hasta los 18 años. En Portugal han pasado de tener en 2009 un abandono escolar del 31% a un 6% en 2021. Están mucho mejor, funciona, pero ha de venir acompañado de más recursos, de más gasto educativo, flexibilizando horarios, aumentando el número de plazas, creando nuevos ciclos formativos que tengan salida en el mercado laboral...”.

La directora del Observatorio Sociológico de la Educación concluye que “es bueno que haya debate" y señala que la mayor preocupación es la desigualdad económica. "La clase media sí que estudia hasta los 18 años, pero las rentas más bajas no. Por eso hay que apostar por una mayor equidad y acompañar la medida con recursos para que puedan y quieran seguir estudiando", agrega.

Exsecretario autonómico y exdirector general de FP

El secretario autonómico de Educación entre 2015 y 2023, Miquel Soler, manifiesta que “no comparto el enfoque de la propuesta. El objetivo de cualquier sistema educativo es mejorar el nivel de la formación. Ahora, se quiere reducir el abandono escolar temprano, que son jóvenes de 18 a 24 años que solo tienen la ESO y no siguen estudiando. Ahora, si un alumno repite dos años, ya puede estar hasta los 18 años, por lo que si queremos ampliar la formación el enfoque tiene que ser otro”.

Soler, que entre 2008 y 2012 también fue director general de Formación Profesional en el Ministerio, apuesta por la FP para que esos chavales logren una capacitación profesional: “Cuando se acaba la ESO, se tienen tres posibilidades: seguir con el Bachillerato; la FP; o incorporarse al mundo laboral. Y se necesita de un cambio para facilitar a estos últimos que sigan con una formación. La figura ya existe, un contrato de formación y aprendizaje, en el que una parte de su horario lo dedicarían para seguir formándose y acabar obteniendo una FP de grado medio. Y es que el objetivo tiene que ser que toda la población tenga Bachillerato o una FP de grado medio, ya que la ESO es una formación general”.

Además, Soler señala que “también hay seguir bajando los ratios, mejorar el sistema… pero el debate es erróneo si se piensa solo alargar en dos años la educación obligatoria. La oferta de FP ha crecido mucho en los últimos años, pero debe seguir aumentando. Y el contrato de formación y aprendizaje permitiría motivar a esos estudiantes” que solo tienen la ESO, de forma que lograrían obtener una capacitación a través de la FP al mismo tiempo que trabajan.

Este medio ha contactado con la Conselleria de Educación, que no se ha pronunciado sobre la posibilidad de ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años.