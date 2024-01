Cansados de una máquina barredora que pasa a las 6.30 horas. La queja de los vecinos del entorno de la plaza Florida-La Viña era clara: querían que se retrasara el horario de limpieza para poder descansar bien. Y ha surtido efecto. El Ayuntamiento de Alicante retrasará cerca de hora y media la limpieza con maquinaria en los barrios, no solo en Florida, sino en todas las zonas con este servicio.

Vecinos han asegurado que las máquinas barredoras habían pasado a las 6.30 horas, fines de semana incluidos, en un horario que les parecía excesivamente temprano por el ruido que emiten estos aparatos: "En La Florida pasa una máquina de la limpieza que hace bastante ruido por las mañanas", ha explicado Lola Ten, presidenta de la asociación de vecinos de La Florida.

Ten ha subrayado que por parte de la asociación no se había emitido una queja formal al Ayuntamiento, pero sí la habían trasladado varios residentes. "Vinieron el sábado a las 6.30 horas. Como la máquina es de gasoil, hace mucho ruido. Bajé y le dije al maquinista que eran las 6.30 horas, y como él me dijo que no podía hacer nada fui al encargado, que estaba en la misma plaza. Me respondió que a él no le dijera nada, que las quejas fueran al Ayuntamiento", ha apuntado Rafa, vecino afectado.

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Alicante no ha respondido a las preguntas realizadas por este medio, derivando a la UTE concesionaria del servicio de limpieza, Netial.

Desde Netial han apuntado que las rutas en las que se emplean barredoras como maquinaria no se han modificado. Sin embargo, han añadido que lo que sí están haciendo ahora, tanto en la plaza de Florida-La Viña como en otras plazas y zonas con una "alta afluencia de ciudadanos" es implantar un nuevo servicio de fregado y decapado de pavimentos.

Como han explicado desde la empresa, es un servicio que ya tienen implantado en el centro de Alicante y cuyos horarios en los barrios están sujetos a posibles modificaciones. En este sentido, han añadido que los están ajustando para evitar "molestias a los ciudadanos que viven cerca". Además, han subrayado que se realizó una prueba con una decapadora de la marca CMAR, pero han indicado que se realizó solo un día y han asegurado que las próximas actuaciones no se realizarán "tan temprano", siendo la hora de inicio de la limpieza con estas máquinas las 8.00 horas.

Afectados

Varios vecinos han mostrado su preocupación por los horarios de limpieza. "He visto que están ya limpiando. Empiezan pronto, antes no era a esa hora. Lo cierto es que a mí no me ha molestado, pero es verdad que de un tiempo a esta parte pasan muy temprano", ha apuntado Paco, vecino de la plaza.

Mari Ángeles, por su parte, ha subrayado que aunque el ruido no llegaba de manera fuerte hasta las habitaciones, sí notaban el trabajo de las máquinas: "Nosotros lo hemos escuchado poco, porque nuestra habitación da a la parte interior, pero sí nos hemos dado cuenta de que han pasado a las 6.30 horas, sobre todo el sábado. Espero que lo retrasen un poco", señalaba en la mañana del lunes.

Nuevos vehículos

El pasado noviembre, el Ayuntamiento de Alicante y Netial, concesionaria del servicio, presentaron sus nuevos vehículos eléctricos, que iban a representar un 20 % de la flota. En total, 45 unidades para un total de 223 a disposición de los servicios de limpieza, de los cuales 142 se dedican directamente a la misma y 81 a la recogida de residuos.

Entre las novedades, se presentó una máquina fregadora y decapadora, cuyo objetivo en la presentación era que actuara en las principales calles y plazas de la ciudad, según subrayó el gerente de la empresa, Pablo Medina. Los vecinos testigos de la actuación han asegurado que el utilizado en Florida-La Viña era un vehículo de gasoil, lo que provocaba que hiciera tanto ruido.

La flota presentada constaba de vehículos para limpieza viaria, otros para playas y algunos medioambientales. En el caso de la limpieza viaria, dos barredoras de aspiración y arrastre; dos barredoras de aspiración de calzadas; dos barredoras-baldeadoras; cuatro barredoras de aceras; una fregadora-decapadora; seis vehículos polivalentes con hidrolimpiador incorporado, tres de ellos eléctricos; dos sopladoras eléctricas; dos carritos de barrido, un vehículo con caja cerrada basculante con aspirador de hojas acoplable.