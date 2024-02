Grafitis que hacen bonito lo feo en Alicante

Murales para tapar pintadas. El artista callejero Tom Rock ha "decorado" numerosos centros de transformación del barrio de Rabasa con sus pinturas. Unos murales de varios metros de cuadrados, con crítica política en algunos casos, que surgieron en pocos días. Todas siguen un estilo similar, con vivos colores y grandes líneas, aunque hay una que destaca, en la que Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu aparecen junto a Adolf Hitler con el infierno de fondo. Tom Rock asegura que su estilo suele optar solo por la expresión en los dibujos, pero que en este caso quiso pronunciarse.

"Me gusta pintar. Pinté la primera y nadie dijo nada, nadie se quejó. Al contrario, a la gente le gusta lo que hago", señala el artista. "Se trata de hacer algo bonito que a la gente le guste y, sobre todo, que a mí me guste", explica el pintor de grafitis, quien subraya que "no suelo pintar con críticas políticas, menos en este último. Como está la cosa tan fea con Putin y Netanyahu, la única manera que tengo de reivindicarme es pintarlos como diablos".

Desde Iberdrola señalan que no se oponen a los murales artísticos, los cuales distinguen de las firmas, aunque subrayan que tratan de evitar que sus transformadores cuenten con arte que "pudiera herir claramente sensibilidades públicas o políticas". Cuando son grafitis artísticos tratan de respetar la obra del artista, mientras que si son firmas hacen por limpiarlos, aunque reconocen que en pocos días vuelven a un estado similar.

El artista Tom Rock detalla su mural crítico con Netanyahu y Putin. / Jose Navarro

Pese a todo, la compañía eléctrica apunta que en muchos casos tratan de promover iniciativas y concursos con el que promover este tipo de arte. En este sentido, indican desde la empresa que han llegado a acuerdos con diversos ayuntamientos, con concursos de arte urbano en los que los participantes presentan sus bocetos para confirmar que cumplen con los objetivos de los concursos, que suelen estar relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la sostenibilidad, el medio ambiente, la inclusión y promoción de las mujeres en el deporte, la cultura y el arte, la conciliación y la igualdad, la seguridad y la salud laboral, la innovación y la digitalización o el compromiso social con temáticas para niños, personas mayores o familias.

Inversión de Alicante en el grafiti

El artista Tom Rock apunta que Alicante es una ciudad que apenas invierte en el grafiti, y considera que se desaprovecha una oportunidad para dar otra vida a este tipo de espacios: "Alicante es la ciudad que menos se gasta en el grafiti. En otros sitios, el ayuntamiento te pone los medios, la grúa, tiene interés por pintar edificios... aquí no te dejan ni la pared. No se gastan un duro", lamenta.

Entre las ciudades en las que ha pintado con iniciativa pública hay desde grandes urbes como Madrid o Barcelona hasta Los Alcázares, en la Región de Murcia: "Hago murales en sitios privados y hasta en playas. Intento llevármelo siempre a mi terreno, con mis líneas. Desde el año 2020, con el covid, empecé a utilizar estas líneas. Es algo que me identifica y lo estoy haciendo así".

Tanto es así que recibe ofertas de los particulares que ven su arte: "Al final, la gente está contenta con lo que estoy haciendo. Hace poco pinté la casa de una vecina que me dio permiso para pintar la fachada. Intento convencer también a los particulares de hacerlo a mi estilo".