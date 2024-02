El Ayuntamiento de Alicante incluye por primera vez la ladera sur del Tossal en el contrato de zonas boscosas

La ladera sur del Tossal pasa a formar por primera vez parte del contrato de limpieza y mantenimiento de las zonas boscosas del Ayuntamiento de Alicante. El entorno de la Aneja pasa ahora a ser la parte principal de la primera ampliación de este contrato. En concreto, la Junta de Gobierno ha aprobado que la dotación para esta partida se incremente en 66.919 euros, hasta los 339.385 euros de importe total.

Este incremento en el importe se dedicará "fundamentalmente" a reforzar el número de personas que se ocupa de la limpieza y el mantenimiento de las zonas boscosas de la ciudad, ya que, debido a la incorporación del nuevo entorno verde en el contrato, faltarían manos para abordar todas las tareas que se llevan a cabo en la zona, según ha explicado el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar. "El personal que se ocupa de la limpieza requerirá de un refuerzo especial al encontrar con una mayor carga de trabajo derivada de acometer esta tarea por primera vez", aclara Villar.

Además, Villar ha señalado que esta ampliación se acomete como respuesta al "déficit" que presentaba el contrato desde un primer momento, en el que no se había incluido esta ladera del monte alicantino. "Teníamos un déficit respecto a que el Tossal no estaba incluido cuando se licitó el servicio hace cuatro años. Lo que hacemos ahora es incluir esta zona verde que no estaba contemplada en el contrato para dar un servicio necesario para la ciudad", aclara el vicealcalde.

Alicante incorporó en 2020 por primera vez este servicio con un contrato específico para la limpieza y mantenimiento de zonas boscosas urbanas y periurbanas, que fue adjudicado a la mercantil Eulen para tres años, por 817.349 euros, con dos prórrogas posibles de un año cada una. Sin embargo, este servicio no contemplaba en un primer momento el mantenimiento de la ladera sur del Tossal, algo que se ha reprochado desde la oposición al equipo de gobierno de la ciudad.

En este sentido, el concejal del PSOE Raúl Ruiz ha expresado su desaprobación ante esta modificación. "No nos ha crecido un monte nuevo en la ciudad, el Tossal es el mismo que había cuando se hizo el contrato y no tiene sentido ampliar nada ahora, durante la prórroga. Lo que debería haber hecho ya el gobierno del PP es licitar el nuevo servicio y hacerlo con mucho más rigor. Y más, después de que el TSJ le enmendase la plana al alcalde e invalidase su contrato de zonas verdes", apunta Ruiz.

El concejal critica la falta de diligencia del Partido Popular en la gestión de este asunto, señalando que en lugar de licitar un nuevo contrato con rigurosidad tras la invalidación por parte del TSJ, se han dedicado a realizar "parches" para cubrir supuestas nuevas áreas forestales en el Tossal. Según Ruiz, estas zonas ya estaban incluidas en el contrato original, por lo que califica de "sorprendente" la decisión de incrementar el servicio y los costos asociados a pesar de la sentencia judicial y el agotamiento de la prórroga. En su lugar, insta al PP a licitar un nuevo contrato de manera adecuada para preservar el patrimonio verde de la ciudad.

Precisamente, el vicealcalde, Manuel Villar, ha aclarado en una comparecencia tras la celebración de la Junta de Gobierno que "está al caer" la reunión con Geamur, concesionaria de zonas verdes a quien el Tribunal Supremo dio la razón tras su denuncia por ser apartada del concurso público por presentar una oferta económica "excesivamente baja" y que obligó al Ayuntamiento a readmitirla entre los licitadores.

"Estamos pendientes de celebrar una reunión con Geamur para acercar posturas", aclara el vicealcalde. "Habríamos querido que el encuentro se celebrase esta semana, pero no ha sido posible, aun así esperamos que sea la semana que viene sin falta", indica Villar.

Zonas boscosas

Durante los tres años que ha estado en marcha el contrato específico para la conservación de los montes de la ciudad, la empresa adjudicataria ha actuado en los espacios que tenía asignados como el Monte Benacantil, la parte del Tossal que no incluía la ladera sur, Tossal de Manises, Serra Grossa, Monte Orgegia, Sierra Colmenares y Cala Cantalar. Además, el servicio ha intervenido en la recuperación de zonas boscosas en San Gabriel o en Juan XXIII, entre otras.

La empresa concesionaria del servicio de gestión y mantenimiento de las zonas forestales de Alicante ha llevado a cabo además la reposición de plantas arbustivas y arbolado con especies autóctonas, así como numerosas tareas de mantenimiento con el fin de que las zonas forestales se mantengan en óptimas condiciones.

Entre las actuaciones realizadas desde que se puso en marcha la brigada forestal, bajo la dirección del departamento municipal de Zonas Verdes, se encuentra la retirada de pinos secos y triturado in situ de los mismos para aporte al terreno, el desbroce de la red de senderos, la reparación e instalación de talanqueras (vallado de madera) o la instalación de mesas de picnic. Además, la concesionaria es la encargada de la fumigación contra las plagas de procesionaria y tomicus, plantaciones de especies vegetales autóctonas, instalación y reparación de redes de riego o retirada de especies vegetales invasoras, entre otras.