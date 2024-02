El Ayuntamiento de Alicante planta al juez en la vista solicitada por el ruido en el Centro Tradicional

El Ayuntamiento de Alicante ha plantado a las partes en la vista pericial por el caso del ruido en el Centro Tradicional de la ciudad de Alicante. La audiencia pública, que el propio Consistorio habría solicitado que se celebrase tras darse a conocer las conclusiones del informe del perito, tenía como objetivo que las partes implicadas en el procedimiento pudieran consultar al perito sobre el estudio elaborado a petición del titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante como parte del segundo proceso abierto por una supuesta vulneración de derechos fundamentales por exceso de ruido y concentrado en horario nocturno, cuando se desarrolla la actividad del ocio y la hostelería en la popular vía.

Esta ausencia del Ayuntamiento de la ciudad, en un caso que se está repitiendo tras la anulación de la primera sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), en una decisión avalada posteriormente por el Tribunal Supremo (TS), que consideró que la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional no tenía legitimidad para reivindicar la protección del entorno de la calle Castaños como Zona Acústica Saturada (ZAS), no ha pasado desapercibida para los presentes en la sala. Por otro lado, la ausencia del Ministerio Fiscal también se ha dejado notar.

En contraste con la inactividad del Ayuntamiento y la ausencia de Fiscalía, sí que estuvieron presentes en la sala para la vista los representantes legales de los vecinos y los de los hosteleros. El abogado de la asociación vecinal, Luis Santamaría, fue el primer en realizar preguntas que se centraron en aspectos relacionados con las mediciones de ruido, la ausencia de datos en algunos periodos y la efectividad de sonómetros situados en la calle Castaños y su entorno.

El perito y el abogado de los vecinos de calle Castaños, antes de entrar a la vista en Alicante. / PILAR CORTÉS

En una de las instancias, el representante legal de los vecinos preguntó el periodo sobre si era posible aclarar el motivo detrás de la ausencia de mediciones en ciertos periodos del año 2023. En su respuesta, el perito indicó que esa es una cuestión "que debe clarificar la empresa encargada de su montaje": "Yo solo analizo los datos que me ofrece el Ayuntamiento a través de su página web y si dice que no tiene medición en ese momento las razones o las justificaciones para ello pueden ser varias, pero yo las desconozco".

Otra de las cuestiones fue si, como perito, había observado un aumento en el número de locales con el paso de los años. El perito, con cautela, señaló que su labor "no es ver los locales, sino comprobar el ruido que hay en la calle en esos momentos". "No sé si en la calle hay 200 locales más o menos que otros años, yo sé que hay locales porque he pasado por ahí, pero no los he analizado porque ni siquiera vivo en Alicante", ha explicado el perito.

Además, se ha planteado una cuestión sobre por qué no se consideraron los datos de las Hogueras en el análisis del perito. En su explicación, el experto destacó que las celebraciones de las Hogueras "generan un nivel de ruido excepcionalmente alto debido a actividades como los fuegos artificiales y las mascletás o al volumen de gente superior a la media que hay en la calle esos días", por lo que no se consideran "representativas para evaluar el nivel de contaminación acústica en condiciones normales".

Tras las primeras cuestiones, fue el turno de los representantes de los hosteleros que, finalmente, optaron por no realizar preguntas al perito designado. El representante de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Javier Galdeano, señaló que la falta de preguntas se debe a que, para ellos, "el informe del perito ya es lo suficientemente claro en sus conclusiones". "En cuanto a las respuestas, creemos que el perito se ha comportado de forma neutral, respondiendo con la misma información que ya aparece en los informes", aclaró Galdeano.

Conclusiones del informe

En concreto, el estudio elaborado por el perito que se dio a conocer a finales de enero admite que en la zona de la calle Castaños se superan los registros máximos permitidos en la normativa sobre prevención de contaminación acústica e incide en que "casi la integridad de las mediciones que superan el límite máximo permitido se producen en horario nocturno", en la franja comprendida entre las 22:00 y las 8:00 horas. A juicio del perito en este informe el balance realizado con los datos permitiría concluir que sí que se dan las condiciones para que pudiese acordarse una declaración de ZAS (zonas acústicamente saturadas), como ya se concluyó durante el primer proceso judicial, en el que también se contó con un dictamen pericial elaborado por el mismo especialista.

No obstante, entre las conclusiones del informe el perito también destaca que se aprecia "una mejora significativa en los niveles de ruido obtenidos a partir agosto de 2022, comparados con los datos equivalentes en fecha obtenidos de los años precedentes" y apunta a que "se observa un porcentaje de valores mínimos superior al resto de las mediciones analizadas siendo esos valores, a juicio del técnico, poco fiables".

De ahí que, esas dos circunstancias conjuntas, lleve a que se recomiende la realización de un trabajo de evaluación alternativo.