Sin avances en las ayudas para comercios de Alicante por el perjuicio de las obras desde noviembre

La avenida de la Constitución, calle Bailén, el eje formado por los paseos de Federico Soto-Doctor Gadea-General Marvá, la Explanada, la avenida de Jijona, las plazas de San Blas, San Antonio y Músico Óscar Tordera Iñesta, el entorno de Marqués de Molins y la Escuela de Idiomas, Canalejas... En el pasado 2023 el Ayuntamiento de Alicante llevó a cabo un amplio número de obras de reurbanización que, pese a contribuir a ampliar el espacio peatonal en diferentes puntos del centro de la ciudad, también generó un gran malestar entre vecinos (por la demora en buena parte de los trabajos) y propietarios de negocios (por las pérdidas económicas).

A consecuencia de las reclamaciones de las asociaciones de comerciantes, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una iniciativa presentada por el PSOE para crear la Comisión para la Recuperación del Comercio afectado por las obras. Un órgano que se reunió por primera vez el pasado mes de noviembre y del que nada se sabe desde entonces, pese a que los grupos políticos acordaron que concluiría a los seis meses de su creación (en mayo) con el objetivo de agilizar los trámites.

Pese al acuerdo inicial, que fue visto con buenos ojos por los comerciantes, la citada comisión únicamente ha celebrado su sesión inicial, que sirvió exclusivamente para sentar las bases sobre el funcionamiento del organismo. Cuatro meses más tarde, la concejala de Comercio y presidenta del organismo, Lidia López, no ha vuelto a fechar ninguna reunión, y el tiempo apremia. Cuando quedan menos de tres meses para que "caduque" el foro, los comerciantes piden al Ayuntamiento agilizar su funcionamiento. Mientras, el PSOE acusa al alcalde, Luis Barcala, de que "no le importa en absoluto la situación de los comercios" y Compromís pide bonificar el IBI a los vecinos afectados por los trabajos de reurbanización.

"Hay negocios que penden de un hilo"

El presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante y vicepresidente de Facpyme, Vicente Armengol, lamenta que, pese al acuerdo alcanzado por el Pleno para crear la comisión, esta no haya vuelto a reunirse: "Seguimos esperando a ver qué pasa, pero hay comerciantes que están en todo su derecho de poder reclamar porque sufrieron una bajada de ventas muy importante y necesitamos un espacio al que puedan dirigir sus reclamaciones".

En este sentido, lo que esperan es "que esto no quede en el olvido, porque fue una iniciativa muy positiva que no debe dejarse pasar". Para Armengol, "lo importante es establecer una norma donde acogerse en caso de que las obras produzcan graves perjuicios económicos" y, si el órgano no llegue a tiempo de concretar las ayudas antes de su cierre, "sería fatal tener que volver a crear la comisión porque hay muchos negocios que penden de un hilo".

Críticas de la oposición

La "inacción" del ejecutivo local a la hora de convocar nuevas reuniones ha provocado fuertes críticas en la bancada de la izquierda: el PSOE acusa al gobierno de Barcala de ocultar un informe donde, según los socialistas, se pone de manifiesto que han cerrado uno de cada tres comercios afectados.

La concejala Trini Amorós ha señalado que su formación ha pedido una nueva convocatoria a la concejala de Comercio, Lidia López, en diferentes ocasiones pero que su reclamación no ha sido atendida, por lo que considera que "no se ha hecho nada" y que al Ayuntamiento "no le importa" lo que ocurre con los negocios alicantinos.

En la misma línea, Compromís ha criticado los retrasos generalizados en las obras públicas de Alicante y ha propuesto una rebaja de impuestos para los afectados. Su portavoz, Rafa Mas, ha planteado la necesidad de bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles al 59% a comercios y vecinos, así como en un plan de choque de ayudas al comercio tanto de San Blas, como de Maestro Alonso y avenida de Jijona.