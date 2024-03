La segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche se hará, cuando Aena lo considere necesario. Éste es el mensaje que ha lanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una entrevista este viernes en la cadena Ser, al ser preguntado por la polémica tras la pregunta parlamentaria en la que el Ejecutivo aseguraba que éste no es un proyecto que se vaya a acometer a corto o a medio plazo. Puente aseguró que se trata de una actuación contemplada en el propio plan director del aeropuerto e hizo un llamamiento a confiar en el criterio de los profesionales de Aena, porque ellos están interesados en captar viajeros. También lamentó que hacer victimismo territorial no es la manera más responsable de hacer política, en alusión a las críticas del PP. Precisamente este jueves, entre la tormenta de reacciones para reclamar la ampliación del aeropuerto, la consellera de Turismo, Nuria Montes recordaba al Gobierno que la ampliación del aeropuerto de Málaga se llevó a cabo con un volumen de pasajeros aún inferior al que tiene actualmente el de Alicante, que el año pasado rondó los 16 millones de pasajeros.

"Los aeropuertos de España están en manos de Aena, que es el primer gestor aeroportuario del mundo, con más de ochenta aeropuertos gestionados. El año pasado dio más de 1600 millones de beneficios y que va como un cohete, es una empresa parcialmente pública, que cotiza en bolsa (...) con unos profesionales como la copa de un pino al frente. Me reuní el otro día con todo el equipo directivo que me dio la visión a cuatro, a cinco a seis años vista". En este sentido recalcó que "Aena lo que quiere es ganar dinero. Si hay necesidades de ganar dinero que nadie tenga ninguna duda de que se van a acometer".

En esta línea hizo un repaso por algunos de los proyectos que se está haciendo desde su ministerio. "Se acaba de anunciar la ampliación del aeropuerto de Barajas, se está en la ampliación del aeropuerto de El Prat, que en este momento depende de una decisión que debe tomar el gobierno autonómico y, en el caso de Alicante y València, se está trabajando con un plan director en la mano que prevé ampliaciones dentro del propio plan director. Por tanto, se van a ejecutar en el momento en que se consideren necesarias".

Puente se centró más en sus respuestas en el caso de Alicante, donde dijo que hay algunas obras que están en este momento casi en fase de inicio de ejecución. "Hay una zona de maniobras para facilitar accesos a los finguers de algunos aviones, se está con la ampliación de la terminal, Adif está trabajando en el proyecto de accesos al aeropuerto, es decir, se está trabajando". Por ello pidió "que se confíe en los profesionales de Aena, que son los que saben de forma inmejorable las necesidades que tienen los aeropuertos, porque el diálogo con ellos es fluido y tiene que serlo".

Actuación prevista

El ministro aseguró que "la segunda pista está prevista en el Plan director, por lo que cuando Aena considera que la necesita con anticipación lo hará. En este momento, los tráficos que Alicante está en condiciones de absorber están cubiertos por las actuales instalaciones, incluso con las previsiones de crecimiento, el aeropuerto no necesita una ampliación a día de hoy, hablo en los próximos dos años. Eso no quiere decir que la ampliación no esté contemplada y que no se vaya a hacer. Si el gestor aeroportuario lo considera necesario, porque insisto Aena lo que quiere es captar viajeros. Y si para hacerlo, necesita ampliar la pista lo hará".

En este punto destacó que "la contribución de los poderes locales es decisiva. Porque estas operaciones llevan aparejadas tramitaciones ambientales complejas que necesitan cooperación de la sociedad también y de los gobiernos locales". Puente subrayó que "vamos a confiar en que Aena tiene las soluciones y sobre el diálogo entre las administraciones para que esto se haga dejando de lado la demagogia porque he escuchado a Mazón hablar de agravio. Yo no tengo ninguna manía, ni el Gobierno tiene ninguna manía a Valencia, ni a Alicante".

En este sentido recordó que "hace unos días vine a anunciar la ampliación del puerto y era el mejor ministro del mundo, ahora porque se da una respuesta en el Parlamento, a lo mejor no todo lo matizada que hubiera sido deseable, ya dicen que este ministro no quiere a Valencia". Puente dijo que éste "es un mal mensaje a la ciudadanía. Por ese me gusta cómo hace política Diana Morant, no la veo haciendo estas cosas. Exacerbar los ánimos y hacer victimismo territorial no es la manera más responsable y seria de hacer política". El ministro señaló que "si tengo un proyecto que sea interesante lo vamos a apoyar y lo vamos a hacer. Búsquense otros argumentos y en materias tan complejas como éstas, con un poco de rigor".