«Hay restos bien conservados de dos niños en una de las tumbas de las excavaciones de Benalúa Sur»

En una reciente excavación arqueológica en un solar en Benalúa Sur, donde hasta hace apenas dos meses se llevaba a cabo la construcción de una promoción residencial, se ha descubierto un tesoro de restos históricos que datan de los siglos VI y VII d.C. El jefe de Patrimonio Integral en el Ayuntamiento de Alicante y doctor Geografía, Historia, Arqueología y Patrimonio por la Universidad de Alicante, José Manuel Pérez Burgos, fue una de las primeras personas en tener conocimiento de este importante hallazgo que permite conocer mejor la historia de la ciudad. Entre los descubrimientos se encuentran enterramientos, estructuras habitacionales y vasijas con cerca de 1.500 años de antigüedad.

La semana pasada daban a conocer que en un solar en Benalúa, en el que se estaba llevando a cabo la construcción de una promoción residencial, habían aparecido restos arqueológicos, ¿cómo les comunicó su existencia?

En el departamento tuvimos conocimiento de estos hallazgos desde el primer minuto. La empresa de arqueología contratada por parte de la promotora de las viviendas nos avisó inmediatamente cuando empezaron a salir restos arqueológicos y, en ese momento, comenzó la supervisión municipal por parte de todo el departamento de Patrimonio Integral en el que yo he participado en primera persona visitando en múltiples ocasiones este yacimiento. Además, este no es el primer solar de Benalúa en el que han aparecido este tipo de restos, ya lo hicieron en un solar muy próximo a este.

Podría tratarse entonces de una continuación del yacimiento...

Sí, podríamos estar hablando del mismo yacimiento, ya que parece que todo forma parte de un mismo complejo arqueológico de carácter industrial y almacenamiento de época romana tardía que ya sabíamos que existía en Benalúa. Sin embargo, este nuevo solar es el que ha aportado restos arqueológicos de mayor relevancia, como la necrópolis que presenta en la que, al parecer, habría dos tumbas, aunque podría haber alguna más que ya estaría buscando, dadas las características de la zona.

«Sorprende la existencia de una necrópolis en esta zona ya que siempre ha estado ligada a restos industriales» José Manuel Pérez — Jefe de Patrimonio Integral en el Ayuntamiento de Alicante

Habla usted de necrópolis y de restos funerarios, ¿se han encontrado restos humanos?

Sí, hay restos humanos en una de las tumbas que se han abierto. Son restos humanos de dos niños, están muy desechos, pero están lo suficientemente bien conservados como para poder ser visibles y que se puedan documentar como hallazgo. Los restos se encontraban dentro de una tumba en cista, un tipo de enterramiento que rodeado por unas lajas de piedra tanto en el fondo como en los laterales y que cuenta con una cubrición semitubular, lo que nos indica que son tumbas típicas de finales de la época romana, a caballo entre el mundo romano y los inicios del mundo medieval. En estos momentos las están documentando y se va a proceder esta semana a excavarlas.

¿Se había encontrado restos de similares características en otras excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Benalúa?

No, restos así en la zona de Benalúa no se habían encontrado, pero en otras zonas sí, como en la Albufereta, que es donde más necrópolis de época romana hemos encontrado. En la zona de Benalúa los hallazgos han ido ligados siempre a restos habitacionales o restos relacionados como en zonas de almacenamiento de tipo industrial. En este caso lo que nos ha sorprendido es que en medio de toda esta zona han aparecido estas tumbas.

Sorprende entonces porque se trata de una zona industrial...

Sí, es más, lo que sabíamos hasta la fecha es que era una zona de almacenamiento de carácter industrial que había en esta zona, más que una zona de necrópolis. Sí que nos ha sorprendido y realza el valor científico de los restos que hemos encontrado. Sabemos que se trata de una zona industrial por la tipología de los materiales que están saliendo como los restos anfóricos, los restos de dolia, que son grandes contenedores de productos. Está todo relacionado con el almacenamiento, posiblemente en relación con un área de carácter industrial de producción de productos como para exportar, como el vino y el aceite.

«Los trabajos no tienen fecha de finalización, todavía hay zonas pendientes de excavar, aún no se ha llegado al paleosuelo» José Manuel Pérez — Jefe de Patrimonio Integral en el Ayuntamiento de Alicante

Una vez finalizadas las excavaciones se realizará una fotogametería completa del entorno, ¿en qué consiste?

La fotogrametría es lo que actualmente se está realizando como dibujo arqueológico. Es una técnica entre un dibujo y una fotografía, una documentación fidedigna de cómo está toda la estructura del yacimiento en el que aparecerán los restos más destacados a nivel de cerámicas, de ánforas rotas o las tumbas, cuando esté todo a la vista, para documentar todo tal y como estaba en el momento de la excavación.

¿Tienen los trabajos una fecha de finalización prevista?

No, todavía no tienen una fecha prevista de finalización. El jueves pasado se iniciaron las excavaciones para ver si se encontrasen algunas tumbas más en el entorno. Además, hay zonas pendientes excavar y algunos niveles arqueológicos en los que no se ha llegado aún a la roca o al paleosuelo. La previsión de cuando acabarán es muy difícil de hacer, alguna semana que otra de trabajo todavía queda.

¿Se sabe ya si los restos tendrán que hacerse visitables o bastará con revisarlos y catalogarlos?

Una vez finalicen los trabajos esta cuestión deberá valorarse junto con la Conselleria de Cultura para ver si hay algún resto que se debe conservar in situ. Si no se considera oportuno, lo que se realizará es la extracción de todos los restos y posteriormente se documentarán y se depositarán en el almacén de arqueología municipal del Ayuntamiento de Alicante. En ese caso nos gustaría poder hacer una reconstrucción de la tumba en cista, ya que consideramos que es la pieza más interesante de esta excavación, y musealizarla para que sea visitable. Esto se deberá valorar al terminar los trabajos, a día de hoy tampoco vamos a aventurarnos.