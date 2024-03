Últimas confidencias en el Monumental de Alicante

Sesión continua, la noche que apaga la ciudad, la sonrisa de quien te acompaña que enciende la sala. Un cartucho de papel de estraza, unos cacahuetes, dos billetes para la fila de los mancos. Una escalinata interminable, llegas tarde por ir al váter, vaya urinarios, casi de la realeza. La butaca, que se te clava. No es la película, es la vida, es ahora, las últimas confidencias de un lugar que tiene fecha de caducidad. Por mí que reviente el planeta esta noche. El Monumental, que lo van a derribar. Cine que fue de todo: un edificio majestuoso que acogió revista, boxeo, teatro, elecciones de Bellea del Foc, peroratas del Movimiento. Décadas de miradas y complicidades, décadas de arte, mucho arte. En marzo de 1974 se aprobaba la demolición del Salón Moderno-Monumental tras 50 años de vida y se procedería a la construcción de otro edificio con viviendas de lujo -así las anunciaban- con calefacción central, hilo musical, portero electrónico, sanitarios Roca, suelos de parquet y frigoríficos con dos puertas. Eso ni en las mejores pelis yanquis.

Los últimos pases del cine, ubicado en Alfonso el Sabio, esquinas con García Morato y Capitán Segarra, serían en agosto de 1974. La nueva sala, sita en el nuevo edificio del mismo solar, reabriría tres años después, el 28 de octubre de 1977, con la proyección de la premiadísima "Barry Lyndon", de Kubrick. El Monumental, que en su día tuvo más aforo (rebasaba las 2.200 butacas) que el Teatro Principal, quedaría ya únicamente para el recuerdo a partir de noviembre del año 2000. Y con él, las vidas efímeras que soñaron generaciones y generaciones de alicantinos cuando la sala apagaba la luz.

Esa semana de marzo de 1974, al mismo tiempo que se anunciaba el final en diferido de una sala de cine, ya saben que se retomaría tres años después, se inauguraba el Aula Cultural de la Caja de Ahorros, uno de los enclaves de cabecera de la cultura en la ciudad hasta nuestros días. El orfeón Stella Maris abría la dilatada hoja de actuaciones que tendría en estos 50 años el Aula CAM. Aquel día se homenajeó a Antonio Ramos Carratalá, fundador de la Caja de Ahorros del Sureste de España, y a Román Bono Marín, alcalde de Alicante y uno de los presidentes que había tenido la entidad.

En El Palamó celebraban aquellos días las fiestas y sus vecinos se congratulaban de la labor que habían hecho entre todos para reconstruir la ermita de Villafranqueza, abandonada a su suerte desde hacía más tiempo del debido. Aquel había sido el parque perfecto de juego y recreo para los niños palamoneros durante décadas y ahora lo tenían rehabilitado gracias a su compromiso y a la financiación de la Caja de Ahorros, el Banco de Alicante y el Ayuntamiento. Volvería a celebrarse el día de San Antonio como mandaban los cánones, con una procesión que iba desde la parroquia de San José hasta la ermita, alrededor de la cual se procedía a la bendición de animales. Ahora tocaba pagar la reparación y se había decidido montar una barraca festera en la zona de la ermita. "En vista de las numerosas deudas hemos hecho una subasta entre las diferentes barracas y la que plantará será No volien però han firmat.

En los setenta los seminarios comenzaban a vaciarse, ya estaban pasando de moda, concretamente del de Alicante salían sólo seis sacerdotes al año. El país había prosperado y ya no se enviaban hijos al seminario para obtener la cultura que la familia no les podía costear. El obispo Pablo Barrachina Estevan se lamentaba de ello y también de que el mensaje no calaba, había cierta inquietud porque las homilías dominicales no alcanzaban la eficacia que querían.

Las modas, que vienen y van. Como la de los peinados, en marzo de 1974 el color que elegían las mujeres era un tostado cálido. Lo decía la sección artística de la Agrupación Nacional de Peluqueros de Señoras. "Líneas con movimientos amplios hacia adelante y hacia arriba, excepto en la nuca, reducida bajo el abombado de la parte posterior de la cabeza". También melena al viento lucía el nuevo fichaje del Hércules, el vasco Joseba Betzuen, hasta el momento jugador del Athletic Club, convencido para el sprint final de Liga por Rico Pérez. "Dejo un gran club para venir a otro también de mucha categoría", afirmaba a su llegada.

La vecina ciudad de Elche lloraba la pérdida de un trabajador en el trágico incendio de Plásticos Elche. Una máquina estalló y provocó un fuego incontrolable que se llevó por delante la vida del capataz de un túnel de secado. INFORMACIÓN también se hacía eco de la angustiosa situación de Dolores Fernández Torremocha, la hermana de 80 años del autor del himno de las Hogueras, que vivía en la calle. "No cobro nada de la SGAE por él", decía.

También en aquellos días abría la primera agencia matrimonial, el protoTinder, de Alicante, donde costaba entre 3.000 y 5.000 pesetas de la época encontrar pareja.