"Tranquila, un trámite". Así esperaban algunos socialistas esta mañana que fuese la primera ejecutiva local del partido después del nombramiento de Diana Morant como secretaria general autonómica. Pese a que la reunión, celebrada este lunes en la sede del PSOE en Pintor Gisbert, ha transcurrido con normalidad, la tensión se ha producido en los instantes previos al encuentro.

Ángel Franco (veterano dirigente del partido, ahora en la ejecutiva de la ministra) y Ana Barceló (portavoz municipal del grupo en el Ayuntamiento de Alicante) han coincidido en una cafetería junto a la sede, protagonizando una conversación más que tensa: "Ya tienes tu foto, que es a lo que has venido", le ha recriminado la exconsellera, "No tienes ni puta idea, he venido a tomarme un café", ha respondido él.