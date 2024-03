El Puerto exige a la Comisión Cívica de Alicante que retire la nueva placa del Stanbrook tras frenar un año el permiso para su colocación

Un año en silencio y un solo día para reaccionar ante un cambio de inscripción en la placa en memoria del Stanbrook que ahora incluye el término "dictadura franquista" en su grabado principal. La Autoridad Portuaria no ha tardado ni 24 horas en asegurar, en declaraciones a este medio, que solicitarán a la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante que devuelva el memorial a su estado anterior, ese en el que no se hacía mención al nombre del dictador y en el que tampoco aparecían términos como "republicanos exiliados y represaliados por la dictadura de Franco".

La Autoridad Portuaria basa su decisión en un convenio de colaboración firmado entre esta entidad y la Comisión Cívica en marzo de 2018, y renovado en 2021 con la participación de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática del que en ese momento era responsable Rosa Pérez Garijo (Esquerra Unida), por el que el memorial es donado "libre y gratuitamente" al Puerto. Según este documento, el monumento es propiedad del Puerto quien "siempre podrá inspeccionar su estado de conservación y mantenimiento y requerir la realización de las reparaciones y de otras acciones que deban realizarse, quedando obligado el donante a ejecutarlas en el plazo que se les indique".

Ante un incumplimiento del convenio, la Autoridad Portuaria podría incluso solicitar a la Comisión Cívica "su retirada del memorial del dominio público portuario". Por ello, tras el cambio de una placa y de un nuevo diseño que no convence al Puerto, que ha estado un año en silencio sin responder a la solicitud para instalar las nuevas inscripciones, exigirá acogiéndose al convenio que se reponga el diseño anterior. En el último año, la Autoridad Portuaria ha estado presidida por Julián López Milla, a propuesta del socialista Ximo Puig, y desde el pasado 29 de septiembre por Luis Rodríguez, a propuesta del popular Carlos Mazón.

Además, este nuevo diseño nace tras la reubicación del memorial tras las obras de remodelación de la dársena que llevó a cabo el Puerto. En su nuevo entorno, los miembros de la entidad consideraron oportuno solicitar un cambio en la placa al considerar que el nuevo emplazamiento "más ajustado históricamente y de mayor visibilidad" evidenciaba "carencias" como "la dificultad en la lectura de los textos", la necesidad de "revisar algunos textos" o la falta de "pequeñas placas normativas".

Desde la Comisión Cívica de Alicante, su portavoz Óscar Llopis, se ha mostrado sorprendido por la celeridad de la reacción, pero asegura que no van a dar un paso atrás en la eliminación de las nuevas inscripciones. "Si quieren que cambiemos algo que nos lo digan oficialmente porque hasta la fecha no nos han dicho nada, ni siquiera nos respondieron a la petición de hace un año de cambio de placa que seguimos esperando, siempre nos han dado largas, si tienen algo que decir que nos lo digan por los canales oficiales", asegura Llopis.

"Parece que solo han saltado cuando han visto la palabra Franco y "represión franquista" escrita en una placa. La inscripción está toda igual que antes, solo se ha añadido esa palabra, no tiene más. Parece que hay que recordarles que todo lo que hacemos está dentro de la Ley de Memoria Histórica", explica el portavoz de la Comisión Cívica de Alicante.

Frente al retraso en la respuesta para el cambio de la placa, la Autoridad Portuaria sostiene que habrían solicitado a la Comisión Cívica que esperasen para realizar el cambio, ya que tienen pendiente la aprobación de un proyecto de reordenación del paseo del puerto y de su entorno. Este proyecto de reurbanización, incluye estatuas de marinos ilustres alicantinos como Jorge Juan, marino, ingeniero naval y científico español del siglo XVII, y Francisco Javier Balmis, marinero que en el siglo XIX inició una expedición marítima para llevar la vacuna de la viruela a América Latina y Filipinas, y contaban con la del Stanbrook como parte del proyecto, según han desvelado fuentes de la Autoridad Portuaria a este medio.

Para la Comisión Cívica de Alicante, este proyecto "desvirtúa" por completo la misión que tiene el memorial al Stanbrook y del capitán Dickson que es el de la "memoria histórica" y no la de ser un "personaje popular más" de la ciudad. "Este proyecto, del que nunca nos han informado y del que no sabemos nada, no tiene nada que ver con la memoria histórica, que es en lo que consiste esto. Parece que quieren hacer una recopilación de la historia del puerto de su evolución y poder ahí una foto de todos, pero eso no es memoria histórica. Memoria histórica es lo que hacemos desde la Comisión Cívica mejorando el memorial del Stanbrook y recordando lo que ocurrió en Alicante", señala Llopis.

Próximas concentraciones

La próxima semana la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante ha convocado dos concentraciones bajo el lema "Fa 85 anys en el port d'Alacant 1939-2014" en defensa de la memoria histórica. La primera tendrá lugar el próximo sábado 6 de abril a las 11 de la mañana, en las escalinatas del surfista del puerto de Alicante donde se llevará a cabo la reinauguración del monumento dedicado al capitán Dickson en recuerdo a los últimos republicanos que quedaron atrapados al final de la Guerra Civil y que fue instalada este lunes.

Además, el domingo 7 de abril de 2024, a las 11:30 horas, se llevará a cabo un homenaje en el Cementerio de Alicante, en las fosas comunes de la parcela 12, en memoria de las víctimas del franquismo. Durante la ceremonia, se leerá un comunicado por parte de la Comisión Cívica, denunciando la situación de deterioro en la que se encuentra esta parcela después de varias exhumaciones, así como el abandono del memorial que lleva los nombres de los republicanos que fueron ejecutados y cuyos restos fueron arrojados en fosas comunes entre los años 1939 y 1945.

Además, se rendirá homenaje a las víctimas del bombardeo fascista sobre el Mercado Central el 25 de mayo de 1938. El acto incluirá una ofrenda floral y la lectura de poemas en la tumba del poeta Miguel Hernández, como un tributo a su legado y su lucha por la libertad y la justicia.

