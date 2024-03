La Autoridad Portuaria proyecta mezclar el memorial del Stanbrook con el de otros marinos alicantinos ilustres

La Autoridad Portuaria tiene un nuevo proyecto para el futuro del memorial de Standbrook. El monumento, cuya placa fue cambiada este lunes por parte de la Comisión Cívica de Alicante por una en la que se incluía el término "dictadura franquista", podría sufrir una nueva reubicación fruto de un proyecto de reordenación del paseo del puerto y de su entorno. Esta intención, que el Puerto tiene entre manos, incluye mezclar el busto el capitán Dickson, que ayudó a salir al exilio a 2.639 personas en la recta final de la Guerra Civil, con otras figuras alicantinas relacionadas con el mundo de la navegación, como Jorge Juan o Balmis, pero que poco tienen que ver con la memoria histórica.

Este proyecto de reurbanización, incluiría la instalación en el entorno de la dársena de estatuas de diferentes marinos ilustres la provincia de Alicante como Jorge Juan -marino, ingeniero naval y científico español del siglo XVII- o Francisco Javier Balmis -marinero que en el siglo XIX inició una expedición marítima para llevar la vacuna de la viruela a América Latina y Filipinas- y, según han desvelado fuentes de la Autoridad Portuaria a este medio, contaban entre sus planes con el memorial del Stanbrook como parte de este futuro proyecto para que quedase integrado conformando un conjunto que tuviera sentido para los visitantes en lugar estar ubicados como piezas dispersas.

Para el portavoz de la Comisión Cívica de Alicante, Óscar Llopis, este proyecto presentado por el Puerto "desvirtúa" por completo la misión que tiene el memorial al Stanbrook y del capitán Dickson que es el de la "memoria histórica" y no la de ser un "personaje popular más" de la ciudad. "Este proyecto, del que nunca nos han informado y del que no sabemos nada, no tiene nada que ver con la memoria histórica, que es en lo que consiste esto. Parece que quieren hacer una recopilación de la historia del puerto de su evolución y poder ahí una foto de todos, pero eso no es memoria histórica. Memoria histórica es lo que hacemos desde la Comisión Cívica mejorando el memorial del Stanbrook y recordando lo que ocurrió en Alicante y a los represaliados por la dictadura franquista", señala Llopis.

Precisamente, según sostienen fuentes de la Autoridad Portuaria, la puesta en marcha de este proyecto de reurbanización de la dársena portuaria junto con la instalación de bustos de marineros alicantinos, habría sido el motivo por el que se habría retrasado hasta un año la concesión de la autorización a la Comisión Cívica de Alicante para realizar el cambio de placa. Sin embargo, ante los atrasos en la respuesta, desde la Comisión decidieron llevar a cabo el cambio de placa por su cuenta que incluye términos como "republicanos exiliados y represaliados por la dictadura de Franco" o "dictadura franquista". Además, este nuevo diseño nacía después de una primera reubicación del memorial tras las obras de remodelación de la dársena que llevó a cabo el Puerto.

Tras este cambio, la Autoridad Portuaria solicitó a la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante que devolviera el memorial a su estado anterior basando su decisión en un convenio de colaboración firmado entre esta entidad y la Comisión Cívica en marzo de 2018, y renovado en 2021 por la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática del que en ese momento era responsable Rosa Pérez Garijo (Esquerra Unida), en el que el memorial es donado "libre y gratuitamente" al Puerto. Según este documento, el monumento es propiedad del Puerto quien "siempre podrá inspeccionar su estado de conservación y mantenimiento y requerir la realización de las reparaciones y de otras acciones que deban realizarse, quedando obligado el donante a ejecutarlas en el plazo que se les indique". En el último año, la Autoridad Portuaria ha estado presidida por Julián López Milla, a propuesta del socialista Ximo Puig, y desde el pasado 29 de septiembre por Luis Rodríguez, a propuesta del popular Carlos Mazón.

Reacciones políticas

Los últimos acontecimientos entorno al cambio en la placa del memorial del Stanbrook, han despertado diferentes reacciones políticas. Entre ellas, las del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, que se ha comprometido a "preguntar en el próximo consejo de administración del Puerto qué ha sucedido exactamente con la placa de recuerdo a Dickson y cuál es el motivo para proceder a su retirada", según fuentes de la Subdelegación.

El revuelo también ha alcanzado la política municipal alicantina. La portavoz del grupo municipal socialista de Alicante, Ana Barceló, ha asegurado que de esta forma "el Puerto se anticipa y prepara el escenario para la entrada en vigor de la ley de “concordia” que vendrá a sustituir a la Ley de Memoria democrática de la Comunidad Valenciana. PP y Vox pretende borrar de un plumazo la memoria de nuestro pasado que es el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron vulneración de sus derechos", indica Barceló.

Barceló asegura que, mientras tanto, "el Ayuntamiento que se sienta en el consejo del Puerto de Alicante guarda silencio, un silencio atronador para evitar que se genere una crisis interna entre el Barcala y Vox, que es su aliado y socio en el Ayuntamiento", apunta la portavoz.

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, considera que "el Capitán Dickson merece un espacio y reconocimiento único. Salvó la vida a miles de personas hace 85 años. Ha costado mucho recuperar su memoria para diluirla ahora. Recordemos que incluso hay que avanzar más, como el hermanamiento de Alicante con Cardiff, ciudad natal de Dickson", sugiere Mas.

El portavoz municipal de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha señalado que "lo que quiere hacer el Puerto es un atropello y una forma de difuminar la historia de la represión franquista mezclando en un mismo espacio al capitán Dickson con otros personajes de la marina. Este intento es la misma estrategia que pretende PP y Vox en la proposición de Ley de Concordia que pretende sustituir a la ley de Memoria. Cada personaje debe ser honrado en su contexto y realidad histórica bien documentada", indica Copé.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el alcalde del PP, Luis Barcala, ha preferido no hacer declaraciones a las preguntas de este medio acerca de su postura sobre este asunto.

Suscríbete para seguir leyendo