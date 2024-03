El departamento de Filología Catalana de la UA exige la retirada de la Ley de Libertad Educativa del Consell

El Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante ha reclamado la retirada de la Ley de Libertad Educativa del Consell, al considerarlo un ataque frontal al valenciano y a la Educación Pública. Este polémico nuevo texto sustituirá a la ley de plurilingüismo y uno de sus objetivos es dejar de obligar a los centros educativos a impartir en las zonas castellanohablantes asignaturas en valenciano. El comunicado de rechazo a la nueva normativa se ha firmado junto con la Unidad para la Enseñanza Multilingüe, la Coordinadora de Estudios Universitarios de Filología Catalana, el Servicio de Lenguas y la Sede del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana de la Universidad de Alicante, así como la Unidad para la Enseñanza Multilingüe y el Servicio de Lenguas y Política Lingüística de la Universitat de València.

En el comunicado del departamento se recuerda que "el proyecto de ley que se nos presenta propone el criterio de libre elección de lengua como eje sobre el que se debe construir el sistema educativo. Esto significa que son los padres y las madres, individualmente, quienes elegirán la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos". Por ello, recuerdan que el Tribunal Constitucional ya ha avalado que la administración competente es quien regula el sistema de lenguas vehiculares. "El concepto de libertad en el ámbito de la educación tiene límites comprensibles. Los padres y madres no pueden elegir los contenidos educativos de sus hijos unilateralmente", advierten, al tiempo que recuerdan que "la participación de las familias en el plan lingüístico del centro ya está regulada por la Ley 4/2018", que excluye a la comunidad educativa del proceso de decisión sobre la lengua vehicular. "El criterio de libre elección es falaz, ya que solo se contempla la posibilidad de no estudiar en valenciano", aseguran.

Desde este departamento se incide en que "la propuesta normativa no prevé ninguna medida que compense la delicada situación sociolingüística del valenciano", una legua que se encuentra "en una situación de emergencia lingüística". Las encuestas de conocimiento y uso del valenciano muestran un aumento constante del porcentaje de quienes declaran que tienen como lengua familiar y de uso habitual el castellano. "La propuesta de ley no se basa en datos ni estudios que avalen una supuesta minorización del castellano. La libre competencia entre las dos lenguas favorecerá al castellano y hará muy difícil el acceso a la enseñanza en valenciano", recalcan.

Del mismo modo consideran que esta propuesta de ley no garantiza el objetivo de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de que el alumnado alcance un conocimiento oral y escrito equilibrado de las dos lenguas oficiales. "No se contemplan medidas correctoras que compensen la situación de minorización lingüística del valenciano. Ni se hace referencia a la metodología docente a aplicar ni a las investigaciones sobre plurilingüismo", critican.

Otras deficiencias denunciadas son que la propuesta de ley no regula los niveles de competencia en las diferentes lenguas al finalizar cada etapa educativa. "No es homologable el grado de competencia lingüística a la calificación que el alumnado recibe en la asignatura de valenciano de Bachillerato o en la prueba de acceso a la Universidad. La propuesta obvia la exposición del alumnado al valenciano en asignaturas no lingüísticas", señalaron.

Por último, el comunicado alerta de que la propuesta de ley reduce al mínimo la presencia del valenciano en esta zona. "El alumnado puede acabar la escolarización obligatoria sin un conocimiento mínimo del valenciano. Esta medida discrimina a los valencianos residentes en estos municipios. En definitiva, la Proposición de Ley por la que se regula la libertad educativa es un ataque frontal al valenciano y a la educación pública", critican. Por todo ello, exigen la retirada de esta propuesta de ley y que la Conselleria ponga en marcha una política lingüística decidida y comprometida con el valenciano.

Docentes por la Libertad Lingüística

Por otro lado, miembros del Partido Popular se reunieron el martes 26 de marzo, con representantes de las asociaciones Docentes por la Libertad Lingüística, plataforma integrada en Escuela de Todos, para compartir las primeras impresiones del borrador de ley de libertad lingüística.

"Desde las asociaciones citadas agradecemos el esfuerzo de transparencia, aunque echamos en falta que no se haya cumplido del todo el compromiso tácito de contar con nosotros en la fase de preparación, pues como padres y docentes hemos sufrido la política segregacionista, pancatalanista y autoritaria del gobierno del Botànic, anteponiendo la imposición del catalán sobre el bien superior que representa el derecho a una educación de calidad de nuestros hijos, para lo cual la lengua materna es el principal e irrenunciable instrumento. Han conseguido que naturalicemos la idea de que estudiar en español en España sea un signo de fascismo sociológico", señalaron desde la plataforma.

"Nuestra asociación nació contra la Ley de Plurilingüismo por ser una mala ley desde el punto de vista pedagógico y por ser una ley nefasta desde el punto de vista político: un proyecto de ingeniería social insolidario, ahistórico y contra la libertad, que impide y niega la evolución de la sociedad y pretende comprimirla en un mítico ideal de pureza que nos recuerda la sociedad estamental medieval", señalaron.