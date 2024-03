El PSOE de Alicante denuncia que el turismo de caravanas vuelve a llenar Aguamarga ante la ausencia de un área autorizada

El paisaje idílico de Aguamarga se ve nuevamente invadido por caravanas con la llegada del puente de Semana Santa. Ante esta situación que se repite cada año, el PSOE de Alicante ha vuelto a denunciar la ausencia de un área autorizada para este tipo de turismo itinerante y la falta de medidas por parte del gobierno municipal.

Los socialistas aseguran que desde que el gobierno de Barcala desmanteló el área camper de San Juan en 2021 para dar paso al circo del sol, Aguamarga se ha convertido en un punto de encuentro para los usuarios de caravanas en busca de un lugar donde pernoctar. Sin embargo, los socialistas evidencian la carencia de servicios básicos como luz, agua y saneamiento ha generado un debate sobre la necesidad de regular esta actividad.

La concejala socialista Trini Amoros ha expresado su preocupación al respecto, señalando que "que Barcala no autorice un espacio para autocaravanas no quiere decir que los usuarios de este modelo alojativo no vengan a Alicante. Barcala debe dar una solución ya, no es admisible que la camper area se destinara a otra actividad sin buscar una alternativa antes para el turismo de autocaravana".

El Grupo Socialista defiende que este tipo de turismo contribuye al comercio local y a la hostelería, subrayando la necesidad de ordenarlo y ofrecer alternativas adecuadas. "Lo que exigimos es que se tomen medidas y que no se llegue a la campaña estival sin un emplazamiento habilitado", agregó Amoros.

Sobre este asunto hace menos de un mes que el gobierno local de Luis Barcala ha reabrió el debate sobre la posibilidad de habilitar un espacio para el turismo de autocaravanas en la ciudad después de que la concejala de Turismo, Ana Poquet, señalase que este tipo de turismo no estaba "en las prioridades" del ejecutivo municipal. Aunque el alcalde todavía no ha determinado su ubicación, aseguró que estaban en estudio áreas potenciales para este fin.

Sin espacio en Alicante

En el pasado 2021, la ciudad perdió su único aparcamiento específico para autocaravanas, abierto solo cuatro años antes en Playa de San Juan, para ubicar temporalmente el espectáculo itinerante del Circo del Sol. Tras la marcha de la internacionalmente conocida compañía, las instalaciones no recuperaron su uso inicial. Actualmente, sirven como "almacén" temporal de los nuevos contenedores de recogida separada de residuos que la empresa concesionaria del servicio de Limpieza está instalando progresivamente en la ciudad.

Sobre la posible ubicación del futuro espacio para autocaravanas, el alcalde ha señalado que el problema es similar al que ya expuso a principios de semana tras reunirse con la consellera de Turismo, Nuria Montes: la falra de parcelas. "Estamos hablando de que necesitamos suelo para uso hotelero, vivienda social, suelo industrial... de ahí la urgencia del nuevo Plan General", ha destacado Barcala.