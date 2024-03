El aumento del turismo internacional anticipa un año de récord para el rent-a-car

La patronal de las empresas de alquiler de vehículos rechazan de plano las normativas aprobadas por algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, que obliga al sector a que un porcentaje de sus flotas sean coches eléctricos. Según afirma el presidente de Feneval, Juan Luis Barahona, la demanda de los clientes no acompaña esta exigencia, por lo que el grado de utilización de estos automóviles es mucho más bajo que la media. En concreto, Barahona asegura que la ocupación media de un turismo eléctrico apenas llega al 50%, cuando uno con motor de combustión está alquilado entre el 85% y el 90% del tiempo.

«Los clientes no quieren coches eléctricos porque no hay puntos de recarga o no saben dónde están, no hay un mapa que los recoja. Por si fuera poco, en los existentes no se puede pagar con tarjeta, hay que bajarse una aplicación y registrarse… Demasiado complejo», denuncia el portavoz del sector.

En el caso de la Comunidad Valencia, la Ley de Cambio Climático aprobada por el Botànic obligaría a que las empresas de alquiler tuvieran al menos un 9% de sus vehículos que funcionaran con baterías, pero, de momento, el reglamento no se ha desarrollado, por lo que aún no se está aplicando esta obligación, según explica el presidente de Aecoval, Mauro Derqui. Los empresarios ponen en duda la efectividad de esta medida, sobre todo si se tiene en cuenta el escaso porcentaje que representan los vehículos de alquiler sobre el total de automóviles que circulan por las carreteras españolas.

Por otro lado, desde Feneval también reclaman que se homogeneice en toda España la legislación que puede afectar al sector y, en particular, llaman la atención sobre el problema que puede suponer el desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las distintas ciudades. «Un turista no tiene por qué saber si en Toledo solo se aplica en determinado horario distinto al de València. Lo lógico es que fuera todo igual», asegura Barahona, que denuncia los problemas que la variedad de normativas puede ocasionar, empezando por las multas que muchos turistas pueden acabar recibiendo.