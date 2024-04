Obligan a una madre a registrarse como "padre" de su hija en Alicante

Que la desigualdad se refleja primero en las palabras es algo que suele probarse con demasiada frecuencia: así lo han debido sentir dos mujeres alicantinas, casadas y madres de una recién nacida. El toque amargo a tan buena noticia llegó al no poder registrarse formalmente su familia tal y como es, tanto en el INE como en el Registro Civil. El motivo: una de ellas debía constar como “padre” según los papeles que le ofrecieron.

Regentan una de las librerías más queridas en Alicante y ambas son conocidas escritoras y poetas, ahora Carmen Juan y Sara Trigueros forman una familia de la que, según el registro, Carmen es el "pater": una situación que esta no tardó en denunciar a través de redes sociales: “¿Alguien puede aclararme esto? No soy padre de mi hija y me gustaría que su nacimiento contase en las estadísticas”.

Carmen compartía así las imágenes de los documentos del INE, así como los documentos del registro de la niña a los que ha tenido acceso este diario y en los que no aparece alusión a “madre” o “progenitor” sino a “padre” en todo momento. Según las declaraciones de Carmen Juan, fueron este miércoles al registro y les dijeron “que eso lo lleva el Ministerio y que las quejas a ellos” sin ofrecerles otra opción o documentos alternativos. No obstante, en el juzgado de Paz de San Juan, al que pertenecen, les recalcaron que "casi toda la documentación está cambiando pero que van despacio", cuenta Carmen.

Una madre que (no) es “padre”

«Madre» y «Padre» son los únicos epígrafes que hoy por hoy han ofrecido, tanto desde el Boletín Estadístico de Parto del Instituto Nacional de Estadística como en el Registro civil a Carmen y Sara que, junto a su recién nacida, forman una familia de pleno derecho.

En el primer documento citado se recogen todos los datos de alumbramientos y partos que recopia la Estadística del Movimiento Natural de Población del INE. Estos datos son datos valiosos y necesarios, ya que suponen en un futuro el histórico en archivo de familias que van creciendo en España. No obstante, que solo existan las figuras de “madre y padre” a la hora de tener en cuenta a las familias hace que se desvirtúen los resultados reales de los formularios, ya que si son dos mujeres las que hayan sido madres de una criatura, no podrán registrarse formalmente como tales.

Ocurre lo mismo con la documentación de Registro Civil del bebé: el cuestionario para la declaración de nacimiento en el Registro Civil solo comprende dos figuras, la de la madre y el padre. Las madres no gestantes de los bebés de familias formadas por dos mujeres, en estos casos, deben registrarse como “padre”: una situación anómala en tiempos donde debería manifestarse y reflejarse mayor igualdad en las administraciones públicas.

“Papasita”

Este mismo caso le ocurrió en marzo de 2023 a la dibujante "Diastémica" (@diastemica en Instagram), que tras tener a su hija mediante el método ROPA (una mujer gesta el óvulo de otra) junto a su pareja y tuvo que registrarse como “padre” al no tener otra opción.

Una captura de la crítica de Diastémica en su perfil de Instagram. / INSTAGRAM

Con su habitual toque de humor y siempre crítica y reivindicativa por los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales, esta artista creó una serie de “stories” fijadas en su perfil bajo el nombre de “Papasita” que aún se pueden consultar en su cuenta.

Otros casos en Alicante

El pasado 2003 otra pareja de mujeres lesbianas en la capital alicantina denunció cómo a una de ellas le negaron el registro "por no estar casadas", pese a haber sido madres mediante el método ROPA. En este caso, la madre biológica solo pudo inscribir a su hijo como madre adoptiva y la madre gestante, como madre soltera.

Fue el 3 de junio de 2005, hace ya casi dos décadas, cuando España aprobó el matrimonio homosexual, garantía de igualdad de trato y oportunidades para familias LGTB y una forma de equiparar los derechos en parejas que, ya sea para formar una familia o para garantizar una vejez digna tras enviudar, necesitaban con urgencia que se les reconociera. Herencia, pensión y adopción conjunta fueron tres pilares fundamentales que prometía esta ley y que, tantos años después, sigue sin reflejarse en las palabras ni en los hechos de algunas administraciones ancladas en un refranero que merece actualizarse: porque, a veces, madre sí hay más que una.