Santa Faz de Alicante: horarios y frecuencia de las lanzaderas y cambios en los autobuses

El Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria del transporte público urbano, Vectalia, habilitarán el próximo jueves de Santa Faz, 11 de abril, autobuses lanzadera entre la Puerta del Mar y el caserío donde se encuentra el monasterio.

El servicio estará operativo el jueves entre las 7.00 y las 21.00 horas cada cinco minutos y se pondrá en marcha también durante el fin de semana del 13 y 14 de abril, aunque en este caso con una frecuencia de paso de 20 minutos.

Lanzaderas el día de Santa Faz

El jueves 11 de abril las paradas de las lanzaderas de ida y vuelta tendrán las siguientes paradas:

Puerta del Mar

La Goteta

Colegio Calasancio

Dénia-Las Brisas (parada sólo de ida)

Complejo Vistahermosa

Santa Faz

Paradas línea especial de autobuses para Santa Faz / Vectalia

Lanzaderas el sábado y el domingo

El sábado 13 y el domingo 14 de abril las lanzaderas tendrás paradas adicionales

Sábado y domingo lanzaderas de ida:

Puerta del Mar

Centro Comercial Plaza Mar 2

La Goteta

Colegio Calasancio

Jesuitas

Dénia-Las Brisas

Dénia-Concha Espina

Caja de ahorros

Complejo Vistahermosa

ONCE

Dénia-Estación de Servicio

Dénia-Viveros forestales

Sábado y domingo lanzaderas de vuelta:

Dénia-Viveros forestales

Dénia-Hogar Provincial

ONCE

Complejo Vistahermosa

Dénia-La Encina

Caja de Ahorros

Dénia-Albufereta

Jesuitas

Colegio Calasancia

Colegio de Médicos

Canónigo Penalva II

Raval Roig

Postiguet-Pasarela

Puerta del Mar

Puerta del Mar

Cambios en las líneas de autobús

Con motivo de la Santa Faz algunas líneas de autobús también sufrirán algunas modificaciones. Son las siguientes:

La modificación será desde las 7:30 horas y hasta finalización de la romería, aproximadamente a las 09.30 horas.

Sentido Aeropuerto:

Desde Puerta Plaza del Mar, Av. Mártires de la Libertad, Av. Dr. Ramón y Cajal, Av. Dr. Gadea, Plaza de los Luceros, donde retomará su ruta habitual.

Paradas Suprimidas:

Alfonso X el Sabio 12

Vázquez de Mella – Tram station

Sentido Alicante:

No se ve afectada, realiza cabecera habitual en Puerta Plaza del Mar.

Y desde la finalización del corte y hasta fin de servicio:

Sentido Aeropuerto:

Desde Puerta Plaza del Mar, Rafael Altamira, Av. Rambla Méndez Núñez y Alfonso X el Sabio, donde retomará su ruta habitual.

Paradas Suprimidas:

Vázquez de Mella

Tram station

Sentido Alicante:

No se ve afectada, realiza cabecera habitual en Puerta Plaza del Mar.

Línea 21 Alicante - Playa San Juan - El Campello

Desde las 7:00 horas y hasta finalización del corte en calle Rafael Altamira, (aproximadamente sobre las 9:30 horas)

Sentido Alicante:

Recorrido normal hasta Plaza del Mar, continuando por Av. Martires de la Libertad, Canalejas, Av. Dr. Gadea, Maisonnave y ruta habitual.

Paradas suprimidas:

Altamira nº 1

Rambla Méndez Núñez 4

Alfonso X el Sabio 14

Alfonso X el Sabio 44

Paradas Habilitadas:

Ramón Cajal 4 (Universidad)

Sentido El Campello:

El recorrido no se verá afectado.

Línea 35 Hospital Sant Joan - Tángel

Sentido Hospital Sant Joan:

Paradas Suprimidas:

Av. Denia-ONCE

Av. Denia- Fte. ONCE

Denia 180 –ESTACIÓN DE SERVICIO

Hospital Sant Joan

Sentido Tángel

Paradas Suprimidas:

Av. Denia-ONCE

Calle Hogar Provincial 6

Hospital Sant Joan

La cabecera en el Hospital de Sant Joan queda anulada durante todo el día, trasladándose ésta a la parada del Hogar Provincial.

Línea 23 Alicante - Hospital de San Joan - Sant Joan - Mutxamel

Sentido Sant Joan – Mutxamel:

Desde rotonda del Beni-Alí, se desvía el recorrido por C/ Quijote, C/ Clara Campoamor, C/ Cañaret y Avda Comtat de Fabraquer, donde recupera su recorrido habitual.

Paradas suprimidas:

C/ Maryor 21

C/ Mayor-Plaza España

C/Cervantes 26

Paradas habilitadas:

C/Quijote

C/Clara Campamor

C/Cañaret N. 4

Sentido Alicante:

No afecta el desvío.

Línea C-53 Hospital de Sant Joan - El Campello

La parada del Hospital de S. Joan queda anulada durante todo el día en ambos sentidos.

Sentido Hospital Sant Joan:

Recorrido normal hasta N-332, continuando por rotonda de Mercadona-Tanatorio, urgencias y hasta la rotonda de Pintor Pérez Gil (junto a centro de transfusiones), donde realizará cabecera.

Paradas suprimidas:

Hospital Sant Joan IV

Paradas habilitadas:

Pintor Pérez Gil (rotonda junto a centro de transfusiones)

Sentido El Campello:

Desde la nueva cabecera sita en Pintor Pérez Gil (rotonda junto a centro de transfusiones), continuará N-332 sentido El Campello, donde recuperará su ruta habitual.