Zaplana impertérrito: «Ahora empieza el juicio»

El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, podría haber excusado su asistencia al juicio del caso Erial. El tribunal permite a los quince acusados dejar de acudir a las vistas si ya han declarado. Sólo han de volver para el último día, cuando quede visto para sentencia el juicio y para ejercer, si quieren, su derecho a la última palabra.

Pero asistió casi impertérrito el testimonio de tres horas de su amigo y testaferro, Joaquín Barceló «Pachano», que con su confesión de haber sido el hombre de paja del exministro ayer complicó su estrategia de defensa de negarlo todo.

Zaplana y otro de sus presuntos testaferros, Francisco Grau, el cerebro financiero de la trama anotaban detalles de lo que Pachano iba relatando al fiscal. Uno de los escasos gestos del exministro se produjo cuando Barceló declaró que no había obtenido «ningún beneficio» de su participación en esta presunta trama. Zaplana negaba con la cabeza, sonreía y anotaba cuando escuchaba a Pachano ‘venderse’ como el inocente colaborador.

A la salida de la Ciudad de la Justicia de València Eduardo Zaplana sí quiso atender ayer a los medios. El exministro aseguró que «no ha sorprendido a nadie. Ni a ustedes, ni a mi, ni a nadie» la declaración de Joaquín Barceló. «Estas conformidades que nadie reconoce las conocíamos, están publicadas y las sabemos desde hace mucho tiempo. Ninguna sorpresa y era lo que esperábamos». «¡Alguien no dice la verdad!», le ha preguntado una periodista a Zaplana. «Es evidente. Yo contesté a todo el que me quiso preguntar, a todo el mundo. Si me hubieran querido preguntar más me hubieran podido preguntar lo que hubieran querido y el tiempo que hubieran querido».

Igualmente, interrogado respecto a que Pachano no haya querido responder al abogado de Zaplana, éste ha eludido entrar al detalle. «Bueno, eso interpretenlo como quieran. Ahora está empezando el juicio». «¿Se siente utilizado?», le han preguntado. «Bah. Nada que nos haya sorprendido. Ni a ustedes, ni a mi». «¿Se siente dolido o traicionado?», se la ha insistido. «Esto no es una cuestión de sentimientos, sino de aclarar la verdad». Y la última pregunta. «¿Va a cambiar su estrategia de defensa?». «¿Quién?», replicó. «Usted», se le aclaró. «¿Por qué habría de cambiar de estrategia de defensa? Muchísimas gracias», zanjó Zaplana.