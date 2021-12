¿Cómo se encuentra el presente de los municipios de la provincia de Alicante? ¿Y cómo se presenta el futuro?

Estamos viviendo un momento de recuperación; económica, social, vital y emocional. Individualmente y como municipios. Esta pandemia, en la que aún estamos inmersos, nos pide prudencia y responsabilidad. Y, desde ahí, es desde donde debemos actuar. Desde las administraciones municipales, hemos actuado con toda la eficacia posible para establecer planes de ayudas y ésa es la línea en la que debemos seguir trabajando. Debemos contar con la colaboración de todas las administraciones y, con la colaboración público-privada, para superar definitivamente, y de manera transversal, todos los daños que ha causado el covid en los diferentes sectores. El futuro se presenta poniendo a las personas en el eje de todas nuestras políticas y siguiendo una hoja de ruta clara dentro los objetivos enmarcados en la Agenda 2030. Desde la provincia de Alicante trabajamos por impulsar nuestro turismo, nuestra industria, comercio, movilidad sostenible. Queremos, en definitiva, tener ciudades resilientes impulsadas desde el europeísmo.

¿Cuáles son los principales retos que tienen por delante? ¿Cuáles son sus principales problemas?

Los municipios de la Comunitat Valenciana tienen grandes retos por delante. Unos retos que son la mayor oportunidad para seguir demostrando la capacidad de gestión y la eficacia de nuestros ayuntamientos. El gran desafío global de los objetivos de la Agenda 2030, se une al constante trabajo de los municipios por captar fondos europeos. Además, ahora es el momento de la reactivación de la economía, de trabajar por una generación de empleo sólida y por un turismo seguro. Todo ello, unido a un trabajo constante que seguimos realizando en otros ámbitos como la lucha contra el despoblamiento que se sufre gran parte de nuestro territorio.

Además, seguimos reivindicando la necesidad del Fondo de Cooperación Municipal para lograr oxigenar nuestras finanzas locales y favorecer el desarrollo de nuestra autonomía. Por un lado, seguimos reclamando agilidad burocrática, porque no sabemos cómo acabar con la burocracia sin dejar de proceder de modo garantista. Sería bueno para todos lograr mecanismos con los que desburocratizar los procedimientos administrativos al tiempo que se protegen las garantías; sin dejar de mirar con celo por cada euro del dinero público. Por otro lado, seguimos reclamando la gestión del fondo de compensación por las pérdidas de la plusvalía. Porque estamos de acuerdo en que se haya declarado inconstitucional, dado que se ha demostrado que el impuesto no se ejecutaba con arreglo a justicia. Sin embargo, para los ayuntamientos, esa recaudación se traducía en servicios. Y esos servicios públicos han de seguir financiándose de alguna manera.

¿Qué papel tiene la FVMP? ¿Con qué objetivo se creó?

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias se creó con el objetivo de impulsar el municipalismo desde las iniciativas locales, defendiendo los intereses de los municipios, uniendo voluntades y coordinando acciones. Además, en esta última etapa, se ha puesto en valor, más que nunca, el importante papel que las administraciones locales han jugado para servir de apoyo, atención y asistencia a nuestras vecinas y vecinos. Como administración más cercana al ciudadano, los ayuntamientos han sido sus mejores aliados gracias a la capacidad de gestión y la eficacia a la hora de actuar. La reconstrucción económica y social a la que nos estamos enfrentando parte del municipalismo.

¿De qué manera le pone voz a las necesidades de los alcaldes en la Comunidad Valenciana?

Como presidente de la FVMP, desde nuestra institución escuchamos y hacemos de altavoz a las demandas que nos llegan desde los diferentes ayuntamientos de los municipios valencianos, realizando así como intermediarios entre los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana.

La coordinación de la FVMP con la Generalitat es esencial para dotar de herramientas y mejorar los recursos a las entidades locales. ¿De qué forma apoyáis a los municipios?

La FVMP, en estos últimos años, ha aumentado su presencia en la agenda institucional como representante de todos los ayuntamientos. La cooperación con la Generalitat es esencial, en primer lugar, para aportar la visión de lo local en todas las políticas estratégicas de la Comunitat Valenciana; desde una labor transversal se incorpora las necesidades, los recursos y la visión de las entidades locales. Esta cuestión es principal para que en la normativa y legislación se dispongan criterios acordes a las necesidades de los ayuntamientos, teniendo en cuenta y reflejando la diversidad de los municipios de la Comunitat. Por otro lado, la dirección general de Administración Local ha mostrado el apoyo incondicional a través de recursos como el Fondo de Cooperación municipal o el de municipios turísticos y el compromiso de dotación a las mancomunidades. La FVMP suscribe, también, convenios con los diferentes departamentos autonómicos, acuerdos con dotación presupuestaria que permiten el trabajo real en el territorio. El objeto de estos convenios es aumentar y mejorar los servicios a las entidades locales; desde las coordinación y cooperación se aprovechan los recursos para dotar a los ayuntamientos de las herramientas que más se demandan como formación, acciones de impacto en la ciudadanía y agentes de desarrollo local que trabajan en el territorio. Además, uno de los valores que más se valora es el acompañamiento en la gestión del día a día de todos los representantes municipales. La información, la resolución de dudas y la capacidad de asesorar con el equipo técnico de la Federación es una de las herramientas más preciadas por los consistorios.

¿Qué proyectos tiene en marcha la FVMP?

La FVMP ha duplicado su nivel de actividad en el último año, el crecimiento en la actividad ha permitido aumentar el número de convenios y asistir a los ayuntamientos con recursos reales. Hemos de destacar la incorporación de los agentes de desarrollo local, en el acuerdo con LABORA y con fondos europeos, los municipios de menos de 5.000 habitantes están participando en el desarrollo de políticas de crecimiento y desarrollo económico. Además, AVANT conforma uno de los pilares esenciales para la cohesión territorial, prestando atención a los municipios de menos de 1.500 habitantes y que desde una perspectiva de discriminación positiva se les acompaña con programas como Itinerant, servicios de profesionales autónomos, o de acogida de pobladores con el programa Reviu. No podemos olvidar la importancia este próximo año de la gestión de fondos europeos a través de Pont a Europa, la oficina de la FVMP que tiene como fin facilitar a los ayuntamientos la información sobre trámites y procesos para gestionar y obtener recursos. La federación sigue creciendo en todas las áreas, consolidando iniciativas que suman a los ayuntamientos en diferentes xarxas de adhesión como memoria histórica, turismo, vivienda, salud, etc. Destacando las emisoras municipales y la emisión de un programa diario en emisión en À Punt radio que da voz a la realidad local.

Los fondos europeos se presentan como una oportunidad para los municipios, ¿pero también como un reto?

El municipalismo debe ser transformador, debe caminar hacia una transformación europeísta, estableciendo iniciativas de ciudades transformadoras. Por ello, desde la FVMP creamos la Oficina Pont a Europa, la primera oficina pública dirigida a las administraciones locales para guiar y motivar su participación en proyectos europeos. Se trata de una iniciativa pionera creada para seguir al servicio de las administraciones locales, objetivo principal de la federación, atendiendo a una de las necesidades esenciales que venían demandando: un servicio efectivo de asesoramiento para poder marcar la estrategia europeísta de cada municipio. Con la creación de esta oficina, la FVMP quiere consolidar el espíritu europeo en el ámbito local y unir, de una manera indisoluble, el municipalismo con el espíritu europeísta.

Su otra gran responsabilidad es la Alcaldía de Elda. ¿Qué retos tiene como municipio?

En Elda, estamos centrados en nuestra hoja de ruta está basada en el Plan Estratégico Elda 2030. Bajo los ODS, este proyecto marcará la senda para construir una ciudad inteligente, social, integradora, innovadora, sostenible y resiliente a los cambios. Elda desarrollará bajo cinco patrones, cinco áreas motoras que, unidas, conforman el modelo de ciudad por el que estamos trabajando. Además, tenemos el orgullo de que Elda haya sido elegida por el gobierno de España como una de las ciudades piloto para la elaboración de la Agenda Urbana. Por otro lado, hemos puesto en marcha el plan Elda Renace. Un plan con más de 15 millones de euros para impulsar la recuperación económica y social, y generar más de 600 empleos. Un plan de mejora y modernización de toda nuestra ciudad que llevamos a cabo gracias a la buena salud financiera de nuestro ayuntamiento y a la posibilidad de hacer uso de los remanentes de tesorería gracias a la iniciativa de nuestro gobierno central de terminar con la Ley Montoro. También es muy relevante la importante apuesta por la formación que realizamos en Elda, somos el referente de la Formación Profesional en la provincia con más de 40 ciclos formativos ofertados en la provincia.

¿Seguirá al frente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias otro mandato?

A mí me gustaría, pero eso no depende de mí. Depende de cómo quede el panorama del municipalismo en las elecciones. En estos últimos dos mandatos ha habido una amplia mayoría socialista y eso nos ha favorecido. Si las cuentan dan y el partido lo ve óptimo, no tendría ningún inconveniente.

Un deseo para el futuro.

Mi primer deseo, en un plano general, sería tener controlada la pandemia de una manera definitiva. Acabar de una vez por todas con este virus y con el duro daño que ha hecho a tantos niveles. En el plano autonómico, como presidente del FVMP, tengo muchos deseos entre los que están elevar a rango de ley el Fondo de Cooperación Municipal, revertir el fuerte proceso de despoblación que se está sufriendo algunas zonas de nuestro territorio y conseguir una agilidad burocrática que ayude a los ayuntamientos a sacar adelante todos sus trámites de una manera ágil y eficaz. Y, para finalizar, como alcalde de Elda, mi deseo es materializar próximamente el Plan Estratégico Elda 2030 en mi ciudad y el plan Elda Renace. Seguir avanzado en la transformación de Elda para convertirla en una ciudad accesible, moderna, integradora y, en resumen, más humana. Y, por supuesto, celebrar en 2022 el Año Coloma, una declaración institucional que nos permitirá poner en valor el patrimonio histórico y el legado cultural que dejó la familia Coloma en Elda.