El PP de Crevillent ha asegurado hoy que se está sustituyendo la arena de las dos pistas de voley playa del pabellón Félix Candela, lo que se produce después de una viva polémica con el equipo de gobierno después de que los populares aseguraran que no era apta para la práctica deportiva porque causaba lesiones a los deportistas. "El Ayuntamiento recepcionó la obra y pagó al contratista, sin la correcta comprobación de los materiales utilizados. La sorpresa llegó al ser utilizada por los primeros jugadores que sufrieron pequeños cortes y molestias en las plantas de los pies", explican los populares.

El equipo de gobierno admitió que se había procedido a la sustitución de la arena, aunque quiso contestar a estas afirmaciones de la oposición asegurando que no fue el PP el que llevó la iniciativa en este asunto, sino que ya se conocía por algunas quejas de deportistas y porque se había puesto ya sobre la mesa de la Comisión de Deportes para ver qué pasaba. El edil Marcelino Giménez explicó que el técnico responsable de la oficina técnica bajó a dar sus explicaciones, "lo que nunca había ocurrido. Se cumplía con la normativa pero era arena molesta, que no era agradable. Soy yo el que viendo las explicaciones del técnico de que, aunque se cumplía con la normativa faltaba sentido común, porque era arena molesta, quien realizo una provindencia a contratación para que el periodo de garantia de la obra se busque una arena alternativa, que cumplieraa la normativa y fuera más agradable al contacto con los pies. No fue necesario ir más allá. Hablamos con la empresa de la obra y ellos se comprometieron a cambiar la arena sin problemas".

Oposición

En cambio, y siempre según el partido en la oposición, "la empresa constructora recortó la calidad de la arena de las pistas de vóley playa, hecho que fue denunciado en reiteradas ocasiones por el concejal del Partido Popular, Alfredo Mas. La utilización de esta arena provocó que los usuarios jugasen con calcetines gordos o directamente con zapatillas. Es más, estas deficiencias originaron que la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana se negara a la celebración de competiciones federadas". Finalmente, tras la presión del Partido Popular, el tripartito ha obligado a la empresa a su sustitución, hecho que se ha producido en las últimas semanas, aseguran los populares.

"Mala ejecución de la obra"

El concejal del PP Alfredo Mas ha declarado: “llevábamos meses denunciando la mala ejecución de la obra y nos trataban de locos. En innumerables ocasiones el Tripartito negó la mayor, para al final terminar obligando a la empresa a su sustitución”.

Desde el Grupo Municipal de Partido Popular, ha señalado el edil, seguiremos haciendo una oposición constructiva, en beneficio de todos los crevillentinos, como ha sido en este caso, donde ahora sí tenemos unas pistas en las que se puede jugar adecuadamente y ya la Federación celebrar competiciones.