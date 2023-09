Acord per Guanyar critica que hay más de 30.000 euros en inversiones educativas que no se han ejecutado para poner los colegios de Crevillent a punto tras las vacaciones de verano. El grupo municipal destaca que entre las actuaciones que no se han terminado de ejecutar se encuentra la adecuación de los caminos, con la mejora de la señalización de los pasos de peatones o las obras programadas en los centros educativos.

Presupuestadas Virginia Moriel, portavoz, sostiene que las obras en las escuelas del municipio ya estaban presupuestadas y programadas por más de 60.000 en el anterior mandato para ejecutarse durante el periodo estival y que sólo se han acometido la mitad de los trabajos, a pesar de que, insisten, se trasladaron los detalles al nuevo equipo de gobierno de PP y Vox en el traspaso de poderes. Aseguran desde esta formación que entonces se contrató a tiempo para no entorpecer el día a día de la comunidad educativa con unas obras durante las clases y para evitar ruidos, suciedad y problemas de seguridad en el trabajo diario de los profesionales educativos. Pendientes Sobre las intervenciones por ejecutar, desde este grupo de la oposición desgranan las actuaciones pendientes. Faltaría por actuar en el CEIP Francesc Candela para instalar rejas metálicas así como postes y redes de protección en la pista deportiva. También quedaría por ampliar la instalación de calefacción en el edificio de Educación Infantil según Acord. Al hilo, sostienen que en el CEIP Escoles Noves falta pintar la fachada principal; en el colegio Julio Quesada – Pilar Ruiz colocar canastas de baloncesto y reponer toldos así como pintar algunas zonas. Sobre el CEIP Cardenal Belluga exponen que también faltan renovar toldos mientras que en el colegio Ntra. Sra. de la Esperanza habría que pintar elementos metálicos.