La patronal de la alfombra y moqueta en Crevillent quiere relanzar la formación sobre este sector y estudia junto con el equipo de gobierno qué formulas emplear para que los jóvenes vuelvan a sentirse atraídos por la industria. En estos momentos se está barajando si a nivel municipal podría implantarse un programa académico o si se solicitará la Formación Profesional reglada a través de la Generalitat. Este es uno de los puntos clave que la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas , revestimientos e industrias afines y auxiliares (Unifam) trasladó al actual ejecutivo local al inicio de mandato para trabajar en estos cuatro años.

Falta de referencias

Exponen desde la entidad que no hay ningún municipio en el país que tenga implantado un programa educativo exclusivo de la alfombra y la moqueta. Unifam sostiene que en Acoi y Ontinyent hay formación sobre textil pero «la tecnología no es la misma, porque no es lo mismo un telar de alfombras que de tapicería», destaca Eduardo Díaz, presidente de Unifam.

Desde la institución recuerdan que la crisis del ladrillo acabó allá por 2008 con unos programas formativos que Crevillent ofreció durante cinco años a través de un ciclo adscrito al IES Canónigo Manchón. Esa formación específica se consiguió con un convenio entre la patronal y la Conselleria pero con el boom de la construcción se encontraron que «todos los jóvenes no querían estudiar, se fueron todos, pero cuando la burbuja se rompió muchas de esas personas se fueron al paro y no tenían ni estudios ni otras capacidades» destacan desde la entidad.

Esperan ahora volver a fomentar el interés entre los jóvenes, y destacan asimismo que en los últimos años han estado dando píldoras para mantener el conocimiento a través de charlas en el instituto y diferentes jornadas. Sostienen que en estos momentos los estudiantes «generalmente tienen bastante incertidumbre a qué dedicar su vida académica» por lo que creen que este tipo de formación puede ser una salida válida y estable.

Referente

Entienden que es clave que desde un municipio referente a nivel nacional en este sector textil como es Crevillent puedan salir formadas las nuevas generaciones de técnicos y aseguran que hay firmas crevillentinas que ofrecerían sus instalaciones para realizar las prácticas, lo que también facilitaría a las propias empresas encontrar personal cualificado.

Evolución

Resaltan desde Unifam que en la actualidad trabajan en el sector de la alfombra medio millar de personas mientras que a principios de los años setenta del pasado siglo, una década dorada para el sector, había más de 3.300 empleados repartidos por las entonces innumerables fábricas.

Si bien, justifican que este retroceso progresivo no atiende exclusivamente a una pérdida de interés en trabajar en este tipo de industria, si no que la «revolución tecnológica» ha motivado que se haya diversificado mucho el negocio y que parte de los procesos productivos se hayan mecanizado, por lo que ya no sea necesaria tanta mano de obra.

Eso sí, desde la entidad consideran que se abre ahora una puerta interesante a otras funciones que son importantes para sacar adelante estos productos artesanales, como técnicos que conozcan la tecnología de las máquinas de última generación que ya se están instalando, o perfiles que puedan estar dentro de departamentos de marketing, más ahora que la infinita mayoría de las empresas locales están focalizadas en las exportaciones, que representan la mayor cuota de ventas, explican.