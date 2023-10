La oposición en Crevillent que conforma Acord per Guanyar ha sacado los colores este lunes al equipo de gobierno al comprobar el estado de suciedad que respiran las calles seis días después de concluir las fiestas patronales de Moros y Cristianos en honor a San Francisco de Asís. "Son numerosos los vecinos y vecinas que estos días se quejan del actual estado de suciedad las calles del municipio alfombrero. Exposición a malos olores, presencia de orines, ausencia de contenedores y basura acumulada en la vía pública (botellas, latas, colillas de cigarro, bolsas, envases de plástico...) son algunos de los inconvenientes a los que se están enfrentando", aseguran en un comunicado.

Ante esta situación, desde el principal grupo político de la oposición piden una solución a través del refuerzo del personal y de las actuaciones de limpieza, además del baldeo de las diferentes zonas y barrios de la localidad, "una medida que comenzó a implementar el Govern del Canvi a su llegada en 2019", puntualizan. “Es una lástima que no se haya aprovechado la ausencia de vehículos en las calles cortadas para intensificar los baldeos antes y después de los desfiles y pasacalles y entorno a los contenedores, tal y como hemos hecho durante los años anteriores”, afirma la portavoz Virginia Moriel.

Modificación del contrato

La concejala ha informado que el año pasado se realizó una modificación del contrato para la incorporación de una hidrolimpiadora más, la cual no ha sido utilizada durante estas fiestas. “Este año solo se ha realizado el baldeo de unas pocas calles, no del recorrido completo y de las vías aledañas como solíamos hacer. Por poner solo un ejemplo, en el Calvario no se ha limpiado al finalizar el Alarde de Arcabucería, por lo que esta zona ha permanecido varios días en un estado lamentable” añade.

“Hay numerosos contenedores de cartón y envases ligeros que llevan días desbordados, hay muchos contenedores de basura dañados y durante estas fiestas no se han colocado apenas papeleras de refuerzo en los principales puntos de confluencia, al contrario de lo que hicimos en el Govern del Canvi durante los años anteriores y a pesar de que lo recordamos en el pleno. Esta última es una medida sencilla y económica que facilita su uso tanto en los pasacalles y desfiles como en el resto de eventos y permite disfrutar de un pueblo más limpio durante las fiestas y después, pero que el nuevo Gobierno ha ignorado”, explica Virginia.

Responsabilidad y concienciación

La portavoz de Acord per Guanyar ha señalado que, si bien no se puede olvidar la responsabilidad y concienciación ciudadana para mantener el municipio en buenas condiciones, es normal que tras las fiestas patronales haya una acumulación de suciedad mayor en las calles por lo que es un deber del Gobierno municipal tener planificada la intensificación de las tareas de limpieza en los diferentes barrios y en espacios de gran afluencia como la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Comunitat Valenciana y sus alrededores.

Por otro lado, desde el grupo municipal solicitan que se cumpla el punto del contrato con la empresa que contempla que una vez por semana se limpien los contenedores y sus alrededores en las zonas del extrarradio. Se da la circunstancia de que hace un mes el equipo de gobierno anunció, precisamente, una mejora del servicio con un plan de choque.