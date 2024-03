«Tenemos que creernos el potencial de tener una Semana Santa de Interés Turístico Internacional»

¿Cómo encara la que va a ser su primera Semana Santa al frente de la Federación?

Con mucha ilusión, mucha ansia, mucha sonrisa y alegría porque estamos dentro. También con mucha tensión porque tienes miedo de equivocarte y cometer errores. También con mucha fe, que es lo importante. Como el grupo somos gente de iglesia, de misa y nos mueve el amor a Dios, vamos a intentar que todo salga bien.

¿Seguirán la línea de la anterior directiva?

Llevamos otras líneas de trabajo. Hemos intentado volver a que la federación sea el sitio donde las cofradías se encuentren en su lugar, una herramienta para ayudar y colaborar. Consideramos la federación un servicio para las cofradías. Cuando empezamos a trabajar una de las primeras acciones fue reunirnos, una por una con las 30 . No digo que no se haya hecho nunca pero era una necesidad.

¿Habrá cambios de recorrido en las procesiones?

Fruto de reuniones con cofradías nos dijeron que teníamos que analizar Miércoles Santo. Se creo una comisión con más de 20 cofradías y casi por unanimidad llegamos a la conclusión de intentar modificar el recorrido porque discurría un firme irregular con calles muy estrechas con problemas de pendiente, y para que no acabara tan tarde se intentará acortar. Otro cambio es que el pregón se ha hecho fuera en lugar de en el interior de la parroquia.

La consellera de Turismo les visitó recientemente. ¿Qué le piden al Consell?

El tema de las visitas. Anteriormente a la pandemia teníamos visitas con el imserso y queremos que se retomen, y también que se potencie a nivel de la Comunidad Valenciana no solo la playa y cosas de interior o fiestas como Moros y Cristianos y Fallas, que se acuerden que está Orihuela, Crevillent y el Domingo de Ramos de Elche, es una pena que no se le saque partido, al menos con imágenes en un spot. Que se acuerden que también tenemos Semana Santa.

Mario Ruiz en el Museo de la Semana Santa de Crevillent / Matías Segarra

Carencias

¿Tiene carencias la Semana Santa de Crevillent?

Nos falla el turismo, tenemos que creernos que tenemos una Semana Santa de Interés Turístico Internacional, y no solo por el título. Queremos que se apueste por traer turistas. Recuerdo que de pequeño el Ayuntamiento de Elche venía Viernes Santo y presidía, ahora ya otras poblaciones tienen auge con la Semana Santa y no se siente tanto turismo. Echo en falta que vengan y nos creamos el potencial que tenemos. Antes de estar metido en la federación he visitado otras Semanas Santas como la de Málaga, Sevilla, Almería, Granada... y son espectaculares pero la nuestra no podemos menospreciarla. Crevillent tiene potencial.

Dijo en la toma de posesión que el principal objetivo es impulsar la Semana de Pasión fuera de las fronteras. ¿Lo está consiguiendo?

Otra de las primeras medidas que hicimos es ver qué pasaba con la red europea, no estaba metida Crevillent y ahí tenemos a Francisco Polo, anterior presidente a José Antonio Macià, que nos ha apoyado en la documentación. Hemos hecho un dossier de 200-300 páginas para integrarnos, estamos a la espera, es como un grupo de élite, no te dejan entrar si no hay unos mínimos, hay de Italia, Francia, Portugal y para que entre otra Semana Santa de España tienes que esperar que entre otra de fuera. Va por buen cauce, es una forma de potenciar a nivel europeo. Nuestra obligación ya no es solo cuidar la Semana Santa, si no ser transmisor, exhibirla y venderla. Hacemos 100 años de revista, tenemos potencial con las bandas de cornetas y para la decoración en las calles hemos montado un taller de costura para hacer gallardetes, hay que ensalzar lo que tenemos.

¿Faltan infraestructuras en estas fechas señaladas?

Aparcamientos hay aunque por el centro falta, pero de lo que más hay carencia en Crevillent es de hospedaje, salvo las Palmeras no hay nada y es cierto que es un pueblo pequeño y tenemos cerca Elche, que lo podemos aprovechar, pero eso también cuenta. Si se intentara gestionar Airbnb, pisos que se puedan alquilar, hoteles...así no tendrían que irse fuera.

¿Ve en las nuevas generaciones el mismo compromiso que tenía usted de niño?

Al final está en que la gente no quiere un compromiso, es difícil. Los que están, están comprometidos pero ahora la gente se dedica a correr, viajar, cosas que hace unos años no hacían ,y eso viene con la sociedad.

Juventud

¿A los jóvenes se les ve?

La visión de un joven es necesaria dentro de una cofradía, es muy diferente a la de un adulto, y estamos consiguiendo que se vayan introduciendo dentro de la visión de una junta para actuar. Intentamos recabar de cada cofradía tres o cuatro como mínimo y hay un grupo de 40-50 jóvenes en la federación, y por ejemplo el acto de encendido de la Cruz se encargaron de organizarlo,. Hay que darles libertad para trabajar, que se comprometan y si se tienen que equivocar que se equivoquen. Lo típico que se dice de los jóvenes es que están muy implicados solo para trabajar, pero a parte pueden decidir y aportar su visión.

¿Gozan de buena salud las cofradías y hermandades?

El tema es la necesidad de financiación con ayudas. No dudemos que es un pueblo pequeño y es una fiesta de Interés Turístico Internacional y hablamos de cofradías que no tienen grandes cuantías de dinero. Una de las intenciones es conseguir que se puedan autofinanciar mejor. Por otra parte hemos creado una oficina administrativa que está al servicio de las cofradías para ayudar a llevar papeles al obispado, es un acompañamiento.

¿Cuesta sacar costaleros?

Estamos en un ciclo de estancamiento, ya no es el boom de los años 90 en la que todos los pasos pasaron de ruedas a costaleros, la realidad de hoy es que gracias a Dios los costaleros están pero se detecta, no es una alarma, un poco de relajamiento. Hemos pasado de tener mucha lista de espera en cofradías a salir con normalidad. Creemos que en ese sentido goza de buena salud pero no podemos relajarnos, hay que doblegar esa curva, conseguir que vuelvan las listas de espera seria ideal pero la sociedad de ahora no es la misma que hace veinte o treinta años, de ahí la intención de trabajar con la juventud.