Aires de renovación en la Semana Santa de Crevillent

El nuevo Consejo Rector de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, presidido por Mario Ruiz Igual, está introduciendo importantes cambios en la celebración pasional crevillentina. El más relevante se vivió el pasado sábado en el acto del pregón, ofrecido por el sacerdote villenense Roque Carlos Jiménez Jiménez, actual párroco de la iglesia de San Juan Bautista en Sant Joan d’Alacant.

Su discurso estuvo más cerca que nunca de los crevillentinos, en palabras, y en hechos, ya que fue la primera vez en la historia conocida de la conmemoración pasional que este evento tiene lugar en la calle. Concretamente en la plaza de la Constitución, con el escenario situando como fondo el tempo parroquial de Nuestra Señora de Belén y en un recinto perfectamente engalanado para la ocasión, con balconeras decorativas elaboradas por el taller de costura creado para la ocasión con el apoyo de varias cofrades voluntarias.

El párroco de Belén, la alcaldesa de Crevillent, el pregonero y el presidente de la Federación, antes del acto / INFORMACIÓN

Mañana fresca

El acto, realizado a las 12 de la mañana, resultó todo un éxito pese al intenso frío que se pudo sentir durante la mañana. Incluso hizo aparición la lluvia, aunque débil y esporádica. Y fue en el momento en el que el pregonero daba lectura a sus palabras, preparadas para la ocasión con su experiencia crevillentina y sacerdotal. Roque Carlos Jiménez fue párroco en la crevilletina iglesias de San Cayetano. Y en su discurso no faltaron las alusiones a este hecho. "No puedo olvidar aquella bonita capa roja que con tanto esfuerzo compró nuestra humilde parroquia de San Cayetano para que yo, pobre sacerdote, procesionase con ella cuando salía desde allí la procesión del domingo de ramos. No era a mi a quien revestían, sino a Cristo que es recibido bajo un clamor de palmas y olivos", señaló.

En un pregón exclamativo, Don Roque llamó a la acción cristiana y destacó el Domingo de Ramos como la jornada en la que "los niños son nuestros catequistas". Primero, por "la ilusión que tienen en todo momento. Para ellos no existen las preocupaciones con las que los mayores hemos revestido la vida. Todo es sencillo, sin complicaciones: es la vida en estado puro. Con razón dijo nuestro Señor que si no nos hacíamos como ellos no entraríamos en el Reino de los cielos. El libro del Principito tiene una frase muy elocuente para este momento: A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan lo esencial del mismo. Nunca preguntan: ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan: ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con esos detalles creen conocerte".

Inicio del acto del pregón de Semana Santa de Crevillent / PACO BERENGUER

Los niños y sus preguntas

Además, "por las preguntas que hacen. Pero hay una muy especial: «¿Quién es ese?». Los abuelos y los padres se afanan en responderles lo mejor que pueden. Pero esta pregunta es la más inquietante y trascendental a la que el ser humano ha de enfrentarse en toda su vida. ¿Recordáis aquel pasaje del evangelio en el que Jesús les pregunta a sus discípulos y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta puede parecer fácil, pero no lo es. Vemos que en el mundo hay muchas imágenes de Dios. Para unos es aquel que justifica las guerras, el maltrato de la mujer, la exclusión de los que no son como yo, un simple objeto de superstición que nos da buena suerte, o un recuerdo lejano de tradiciones pasadas de moda y que ya no tienen nada que decirle al mundo actual. Sin embargo, esta conmemoración de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén nos recuerda que Dios está vivo".

Miembros de la Sociedad Unión Musical de Crevillent en el acto del pregón de Semana Santa / INFORMACIÓN

Sobre el Martes Santo y la procesión Penitencial, el cura no quiso "dejar pasar la oportunidad de haceros un gran llamado: orad por los difuntos, tened un gran cariño y devoción a las benditas ánimas. ¿Recordáis aquello que cantan los auroros: Por las pobrecitas almas todos debemos rogar? Crevillent lo lleva en sus corazones. No es una devoción pasada de moda. Orad sin interrupción. Orad con vuestras bellas voces, como haréis con el impresionante canto de los Dolores, a nuestra Santísima Madre de los Dolores, cuya coronación canónica aún llevo con emoción grabada en el fondo de mi alma".

La secretaria de la Federación lee el acta de proclamación del pregonero / INFORMACIÓN

Costaleros

El pregonero también tuvo palabras para los cofrades que portan los pasos. "Descansad, costaleros. Vuestros hombros unidos a los de Cristo están destrozados. ¡Habéis llevado tanto amor sobre vosotros! Nos enseñáis a hacer vida las divinas palabras del Redentor: “El que no cargue con su cruz y me siga, no es digno de mi”. Que Dios os lo recompense".

Para finalizar su alocución, leyó un poema de Charles Chaplin, "La vida es una obra de teatro que no permite ensayos...", y felicitó a los presentes, que llenaron la plaza, las próximas celebraciones.

El pregonero durante su alocución referida a la Semana Santa de Crevillent / PACO BERENGUER

En el recinto se dieron muchas novedades. Por ejemplo, el Cristo de la Victoria y María Magdalena fueron las imágenes elegidas para presidir el acto. El paso salió de la iglesia de Belén para estar cerca de su pueblo. Su salida y entrada fueron solemnes, con marchas procesionales que interpretó la banda de la Sociedad Unión Musical. También hubo un inicio cantado por los jóvenes del Coro del Colegio Nuestra Señora del Carmen-Carmelitas. Y otra novedad más: el estreno de la «pasarella» titulada La Morquera, obra del músico de Cieza Antonio Jesús Hernández.

La plaza de la Constitución se llenó para asistir al pregón de Semana Santa de Crevillent / INFORMACIÓN

En gran medida, la meteorología respetó este primer pregón en la calle. Y por la noche se celebró también un concierto extraordinario ofrecido por la banda Nuestra Señora del Rosario de Crevillent. Distintas marchas procesionales que recordaron la cercanía de la Semana Mayor de la villa alfombrera, totalmente inmersa en los actos previos a esta celebración.

Cofrades del Cristo de la Victoria sacan su paso a la plaza durante el pregón de Crevillent / INFORMACIÓN

Presentación de la revista

Uno de ellos se desarrollará la tarde de este miércoles 13 de marzo. A las 20.30 horas, el Museo Pasional será escenario de la presentación de la revista Crevillente Semana Santa, cuyo equipo de redacción ha sido renovado también este año. Su director es Vicente López Deltell, redactor de INFORMACIÓN, que le ha querido dar nuevos aires de diseño a la publicación periódica más antigua de la Comunidad, la segunda en España sobre la materia. Como subdirector de la revista ejerce Francisco Polo Candela, el que fuera presidente de la Federación entre los años 2003 y 2011. Junto a ellos, un amplio equipo de trabajo que colabora en que el aconteceder cofrade y crevillentino llegue cada año hasta las casas del municipio en forma de revista.