El concejal de Gent per La Vila, Pedro Alemany, ha comparecido este lunes para hablar sobre la investigación que pesa sobre él por supuestos delitos de prevaricación y falsificación de documento público con el cual se autorizaba, supuestamente, un enganche ilegal de una vivienda particular al alumbrado público, como ya publicó este diario. El edil ha relatado su versión de los hechos e indicando que "fue un error involuntario" al "firmar un documento sin percatarme de la fecha ni del CSV" que llevaba esa autorización.

La Guardia Civil investiga al edil en relación a una "presunta defraudación de fluido eléctrico de la red de alumbrado público de la calle Sella", motivo por el que el 11 de noviembre de 2020 "fui requerido por el área de investigación de la Guardia Civil de La Vila para prestar manifestación" en relación a estos hechos. Según Alemany, el 6 de noviembre, "un funcionario del Ayuntamiento, adscrito al departamento de Servicios Técnicos como oficial electricista, se personó en mi despacho comunicándome que los vecinos de la calle Sella le habían hecho llegar la queja de falta de iluminación en un tramo de la citada calle, por lo que sería conveniente reforzar la iluminación para mejorar la seguridad de la zona". Por ello, y "a petición del funcionario", se redactó una autorización para la instalación de dicho punto, "indicándome que él mismo lo instalaría y que contaba con el visto bueno de la empresa que lleva el mantenimiento del alumbrado público", según indicó el edil vilero.

Ese documento es el que "firmé de mi puño y letra, no con firma electrónica, sin percatarme de que la fecha del documento indicada el 19 de agosto de 2020 y que en el pie de la página figuraba un CSV que nada tenía que ver con el asunto", añadió, ya que "como no podía ser de otra forma, ya que los documentos que se firman de puño y letra no figuran estos códigos". Alemany resumió este asunto como que "solo obedece a un error involuntario en la redacción del documento. Hasta aquí llega mi responsabilidad por no percatarme de la fecha y del CSV".

El concejal que forma parte del tripartito que gobierna el Ayuntamiento de La Vila (PSOE, Compromís y él mismo) apuntó que "cosa bien distinta es el presunto uso que se haya dado del punto de suministro y del documento que se presentó ante la Guardia Civil por el citado funcionario a requerimiento de ésta para justificar la autorización tras la denuncia formulada por un vecino, que es lo que está siendo objeto de investigación y me he visto injustamente involucrado, injustamente incluso mal tratado por algunas personas". Además indicó que "es solo una firma en un documento, que lo hago bastante a menudo, todos los técnicos me pasan a firmar, siempre está revisado por un funcionario de carrera y no me puedo negar a firmarlo. Abusó de mi confianza y de la delegación que tenía por parte mía hacia esa persona".

El edil de Gent per La Vila afirmó que "siempre he dado la cara cuando me ha pasado cualquier acto bueno o malo, siempre he estado ahí y en política a veces uno tiene que reconsiderar y rectificar en algunos de los hechos que puedan pasar. Pero fuera de la política es un poco desagradable que se pueda llevar un seguimiento tan personalizado como se ha hecho en mi en este caso".

Así indicó que "hasta hoy no he hecho ninguna manifestación pública porque los hechos estaban siendo objetivo de investigación" y "por respeto" a terceras personas "implicadas a costa de renunciar a defenderme frente a la opinión pública de un asunto en el que la única responsabilidad que tengo es la de firmar una autorización para mejorar la iluminación y seguridad en una zona de la calle Sella". Con todo, indicó que "se ha abierto expediente de revisión de la totalidad de los hechos y, a partir de ahí, cuando haya sentencia firme de un juez o jueza, el Ayuntamiento ya tomará cartas en el asunto contra esta persona o no. Yo no soy quien para dictaminar los hechos hasta que no sepamos la gravedad del asunto".

Coincidencia con la polémica del topónimo

Así el edil fue más allá y se mostró sorprendido de que haya salido a la luz esta investigación "casualmente después que no saliera adelante la propuesta de eliminación del topónimo en castellano de la denominación Villajoyosa". Cabe recordar que, como ya publicó INFORMACIÓN, esta investigación de manos de la Guardia Civil coincide con el debate de la eliminación de ese nombre en castellano. De hecho, el pasado jueves, la propuesta no salió adelante y se retiró del pleno y fue el concejal de Compromís, Josep Castiñeira, que comparte gobierno con Alemany, el que desveló que el cambio de criterio a la hora de votar para no apoyar la misma del edil de Gent per La Vila es lo que hizo que la moción no siguiera adelante.

En su comparecencia de este lunes, el concejal vilero ha estado acompañado por el alcalde Andreu Verdú y otros miembros del gobierno local de quien indicó que le habían mostrado su apoyo en todo momento en el tema de la investigación al que también se habrían unido los partidos de la oposición.