Las reservas del turismo inglés en Benidorm empiezan a despegar para el verano de 2022

La cita anual en la World Travel Market (WTM) de Londres tenía este año un añadido: testar sobre el terreno cómo reaccionará el turismo inglés en 2022 y si será el año en el que, a pesar de la pandemia, este mercado vuelva a comportarse como antes. Y las primeras impresiones han sido buenas ya que las reservas para el verano de 2022 se están recuperando y los touroperadores y agencias están trabajando ya en organizar esa temporada.

Los británicos no se han quitado de la cabeza la idea de volver a pasar sus vacaciones en destinos como Benidorm, donde los ciudadanos de este país han vuelto tras muchos meses sin poder desplazarse sin muchas restricciones. La capital turística es uno de los destinos preferidos de los ingleses y eso se refleja en que, en cuanto han podido, se han lanzado a viajar; pero también a reservar sus vacaciones ya para el verano que viene o, incluso, para el de 2023.

«Hemos vuelto muy satisfechos», indicó a este diario la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes. «La sociedad británica ha asumido que hay que convivir con el covid» y que la vacunación y otras cuestiones permiten que se pueda viajar con toda seguridad. «Hemos pasado una fase. Si lo que queda de noviembre no se ponen nuevas restricciones, creemos que 2022 tiene muy buenas perspectivas de recuperación», añadió.

Unas cifras que quizá no lleguen a ser como las de 2019, el mejor año para el sector turístico y para los viajes de británicos, pero sí serán «como las de 2018 o 2017 que también fueron muy buenos años». Porque el sector cree que llegar a los datos del año justo antes de la pandemia aún se alargará en el tiempo.

La Feria de Turismo de Londres sirvió de nuevo para chequear al mercado, y sobre todo, a aquellos que organizan los viajes como los touroperadores o las grandes agencias, quienes ya están recibiendo reservas para el verano de 2022. Los dos primeros días fueron los de las reuniones y encuentros, y los de poner sobre la mesa todas las dudas que más de un año de pandemia ha dejado sobre la mesa. «Ya están vendiendo la programación del próximo verano», indicó Montes. «Se está contratando ya para el verano que viene, y no va mal», añadió el presidente de Hosbec, Toni Mayor. Todo porque «se están produciendo noticias positivas que generan confianza en el consumidor». Y corroboró que «las ventas para el verano que viene serán muy buenas, no se acercarán a las de 2019, pero lo serán».

Necesidad de viajar

Los ingleses tienen ganas de hacer las maletas. Pero además de cogerlas para viajar a Benidorm, la Costa Blanca o la Comunidad Valenciana. Y eso se vio en la Feria de Londres. Además se puede traducir en «un pequeño tirón fuerte en las reservas» porque muchos británicos llevan «dos años sin vacaciones» y no renuncian a ellas. Así que si el covid no se interpone mucho en su camino (es decir, que la incidencia se mantiene y no se producen nuevas restricciones), no dudarán en viajar en los meses de verano.

Pero para que nadie «escape» a conocer que Benidorm y la Costa Blanca es un destino seguro y que los viajes son posibles, se actuará directamente en Reino Unido. El marco de la WTM sirvió para dar a conocer la campaña que se llevará a cabo en Navidad y el mes de enero que pretende captar a aquellos que aún tienen dudas.

Para ello, se han unido Hosbec, Turisme, Visit Benidorm y el Patronato Provincial de Turismo, quienes pondrán en marcha una macrocampaña turística esta Navidad en el Reino Unido. El objetivo es tratar de captar a ese 30% de los turistas ingleses que en esta fechas reserva sus vacaciones para todo el año. Porque entre las tradiciones está la de reunirse el 26 de diciembre para planear las vacaciones.

Mercado clave

El turismo inglés sigue siendo clave: 2,9 millones de visitantes, 2.460 millones de euros de movimiento económico un gasto diario de 111 euros, según las cifras de 2019, el mejor año de la historia. Además, el presidente del Consell, Ximo Puig, anunció un «plan de impacto» con campañas promocionales para recuperar el mercado turístico británico, que estará dotado con 1,5 millones de euros. Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, también realizó un acuerdo con turoperadores internacionales para activar un plan extraordinario enfocado a acelerar las reservas de visitantes británicos a la provincia de cara a 2022, especialmente focalizadas en la temporada de verano. Porque la Costa Blanca quiere volver a «ser líder» como destino de los británicos.

«La campaña pretende dar confianza y vender el destino como seguro», apuntó Toni Mayor, presidente de Hosbec. De hecho, hoteleros, el Consell y la Diputación coinciden en que ese objetivo se ha logrado en su cita londinense. Algo que es muy importante para acabar de animar a los británicos a coger un avión y volver a la Comunidad Valenciana y, sobre todo, a Benidorm y la Costa Blanca.

Porque el mercado británico es uno de los más importantes. En 2019, el 30% del turismo extranjero que venía a la Comunidad Valenciana era británico: «de 3 millones de turistas ingleses en 2019 se ha pasado a 600.000», según Puig. Pero este mercado «es absolutamente prioritario». Y en ello se centraron en Londres.

Por ello, la cita de Londres era tan importante. Pero no solo para las reservas y ver cómo se va a comportar el mercado inglés. Sino para cerrar otro tipo de acuerdo. Entre ellos, por ejemplo, que Londres sea el escenario en 2022 de la primera semana de la Comunidad Valenciana, que contará con la colaboración de las cámaras de comercio valencianas y de la institución homóloga londinense. En la iniciativa participarán las empresas que exportan regularmente al Reino Unido, y también se incluirán actividades culturales.

Y en cuanto a Benidorm, Puig avanzó que ABTA, la asociación británica de agencias de viaje y touroperadores, podría celebrar en la capital turística su congreso en 2023. Algo que el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, indicó que es «el premio» al trabajo hecho. Benidorm «ha mostrado su fortaleza como destino».

Burocracia: Acuerdo para mejorar los visados

La WTM no solo sirvió para prestar atención al movimiento de turistas que pasan unos días de vacaciones, sino a aquellos que lo hacen en largas estancias. Es decir, los residentes británicos que han decidido fijar su residencia temporal en la Costa Blanca. Ahora, tras el Brexit, solo se les permite estar un máximo de 90 días y regresar a su país. Una circunstancia que en Londres pusieron sobre la mesa todas las administraciones para lograr ampliar ese plazo y que sea igual que el de cuando un español viaja a Reino Unido. Tanto el Consell como la Diputación de Alicante plantearon esta cuestión a la Embajada y al Gobierno de España. Será una Comisión de Movilidad Avanzada la que decida sobre esta cuestión.