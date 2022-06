Fue el modelo que catapultó a España como destino turístico a nivel mundial y ahora será el primero en aportar datos para ahondar en la gran herramienta de inteligencia turística del Estado. La Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos arrancará este mismo mes de junio con sus ojos puestos en Benidorm y otros destinos de sol y playa o de patrimonio que se quieran adherir a la misma. Así lo ha anunciado este jueves en la ciudad el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, quien ha asegurado que, aunque la arquitectura de esta plataforma está ya "muy avanzada", no será hasta 2024 cuando esté totalmente operativa, integrando todos los servicios para que un único destino pueda ofrecer datos del sector público y privado a los turistas.

Valdés ha participado en la inauguración de la quinta edición del congreso Digital Tourist organizado por Ametic, la patronal de la industria digital española, y al que mañana está previsto que también acuda la ministra de Turismo, Reyes Maroto, para participar en la clausura a partir de las 14 horas.

En este encuentro, el secretario de Estado ha recordado que hace justo ahora un año, en la cuarta edición de este congreso, la ministra anunció la puesta en marcha de esta gran plataforma, dotada con 130 millones de euros y que tendrá su sede en Benidorm. Según Valdés, tras meses de trabajo coordinado con el sector privado y los destinos de la red DTI, en los próximos días se lanzará la convocatoria de participación a distintos destinos para "trabajar con un grupo de ciudades que tienen que ayudar a conformar" esta red, y que aportarán datos referentes al uso de las playas, deportes náuticos, hostelería, tránsito en las calles y otras variables que se analizarán para después ayudar en la toma de decisiones.

Aunque la digitalización, el uso de datos y la inteligencia de los destinos han sido los ejes sobre los cuales ha girado esta primera jornada, el secretario de Estado también ha aprovechado la ocasión para ofrecer otros datos. Entre ellos, un balance del desarrollo de los fondos de recuperación de la UE Next Generation.

Según ha trasladado, la Comunidad Valenciana ha recibido ya del Estado cerca de 50 millones de euros procedentes de fondos europeos a través de los Planes de Sostenibilidad Turística y que la Generalitat está transfiriendo ya a los ayuntamientos beneficiarios para que puedan desarrollar proyectos de transformación en los destinos durante los próximos 3 años.

Además, el representante del Gobierno ha avanzado que este año se volverán a financiar estos planes "por un importe similar o incluso superior", tras lo cual ha recordado que Benidorm fue uno de los municipios elegidos dentro de este Plan de Sostenibilidad Turística, que contempla una inversión de 2,9 millones de euros para el desarrollo de cerca de 20 proyectos.

A esta inversión, el Gobierno de España sumará un fondo extraordinario de 17 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética en alojamientos turísticos (que convocará a través de la Generalitat Valenciana) y otros 2 millones para la Conservación del Patrimonio Histórico de uso turístico "en el contexto del Camino de Santiago".

Por último, el secretario de estado de Turismo ha definido Benidorm como "un referente en materia de digitalización" y ha detallado otra convocatoria dotada con 6 millones de euros para la red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), de la que forman parte 103 municipios catalogados de la Comunidad que también podrán acogerse a estas ayudas europeas para la digitalización.

"El Imserso no corre peligro"

Tras participar en la inauguración oficial del Congreso de Ametic, el secretario de Estado también ha aprovechado su presencia en Benidorm para referirse a uno de los temas que más preocupan a los empresarios del sector turístico: la campaña del Imserso del próximo invierno.

Fernando Valdés ha asegurado que el programa de vacaciones sociales "no está en riesgo" y que, tras los retrasos acumulados en la anterior edición, comenzará en las mismas fechas que en los últimos años "con toda normalidad".

Sin referirse a la polémica por la negativa de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, a subir los precios de las estancias para compensar el efecto de la inflación, como reclaman los hoteleros, ha defendido que esa garantía "es compatible con una necesaria reflexión sobre el programa y cuál es el servicio que se ofrece", así como sobre "cómo integrar al sector que hace el servicio, especialmente al hotelero, que es una parte fundamental". Por ello, ha ahondado en que , en paralelo a la prioridad de que no se interrumpa el programa, es necesaria una "reflexión que permita hacer una escucha activa, ver las opiniones del sector y de los mayores y que España compita en el futuro en calidad y no en costes".

Dos días de debate sobre los cambios en el sector

Más de 200 profesionales procedentes de la Administración central, autonómica, provincial y municipal, así como de las principales empresas tecnológicas el país se han dado cita en Benidorm para participar durante dos días en unas intensas sesiones de debate sobre los cambios en el sector y la aplicación de nuevas tecnologías, en un evento que lleva por título ‘De los casos de uso a la Plataforma Inteligente de Destino’.

El presidente de Ametic, Pedro Mier, ha destacado la fuerza del sector turístico y tecnológico “para evolucionar y adaptar su respuesta en función de cómo ha evolucionado la sociedad", a la vez que ha subrayado el papel del Congreso Digital Tourist como una "gran herramienta de evaluación y reflexión para la acción durante las fases que hemos vivido en los últimos años, pasando de un flujo masivo de turistas a una situación de nivel cero y, ahora, para afrontar una situación de recuperación”.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha afirmado que “Benidorm se ha consolidado como gran teatro de operaciones y gran laboratorio social y de tecnología pensado para el ser humano", y ha asegurado que Ametic “ha hecho muy bien en repetir” edición tras edición en la ciudad, consolidándose como congreso de referencia. Colomer ha afirmado que “la inteligencia turística no es una opción, no es un plan b, no hay alternativa”, como ocurre con la transformación digital y la descarbonización. “La pandemia ha venido a elevar el voltaje, la capacidad y la necesidad de acelerar esta revolución en curso”, que puede servirse de los Next Generation, tras lo cual ha pronunciado una de las frases de la jornada para defender el uso de los datos para la inteligencia turística: "Lo que no se evalúa, se devalúa".

Por último, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha trasladado la necesidad de contar con normas y estándares que marquen el camino a los destinos sobre el uso de los datos. “Todo lo que hagamos en ese camino será bueno para todos”, ha afirmado el primer edil quien también ha puesto en valor el trabajo realizado por Ametic y el sector turístico “para hacernos mejores después de pasar un desierto”. “Y ahí están los resultados”, ha apostillado, antes de avanzar que “en destinos como Benidorm ya está pasando que tenemos una buena salida a la crisis”.

Pérez ha resumido el deseo de los destinos turísticos, que es “ser mejores para prestar mejores servicios y dar más felicidad”. Para ello sirven, ha señalado, congresos como éste “en el que venimos a trabajar y ayudarnos para hacernos mejores”. Como conclusión, Pérez ha instado a “tener claro que en el centro de la innovación y la tecnología solo están las personas, porque atenderlas mejor, servirlas mejor y satisfacer más sus expectativas solo tiene un resultado”.