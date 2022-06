La concejala de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, lo tiene claro: la ciudad no está agotada urbanísticamente y aún tiene mucho suelo a desarrollar. Afirma que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1990 aún está actualizado y no es necesaria una revisión. Destaca cómo la "construcción llama a la construcción" en sectores como Poniente; es decir, ver cómo se alzan altas torres y que funcionan hace que otros promotores se hayan planteado invertir en alzar nuevos edificios. Entre los proyectos que le gustaría ver iniciados esta legislatura tras muchas trabas de otros gobiernos está el polígono industrial y el centro comercial; pero también que Benidorm tenga una nueva comisaría. No niega que la cantidad de trabajo produzca "colapso" en su departamento.

Benidorm lleva en los últimos años un ritmo de construcción frenético, ¿qué es lo que atrae a las empresas?

La seguridad y el destino turístico que es Benidorm en sí. La seguridad porque saben que el turismo no se va a acabar: pero también la de que ven que está funcionando todo lo que se hace y que, por parte del Ayuntamiento, se ayuda en todo lo que se puede. Los promotores están viendo que Benidorm funciona, además es un reclamo para el turismo nacional y europeo. Pero no solo para el de Inglaterra también del Este que vienen a invertir, que tienen su segunda residencia y que eso está haciendo patente que el destino de Benidorm está más a la moda que nunca.

¿Construcción llama a construcción?

Creo que sí. Hay que ser conscientes de que venimos de una crisis pero que en Benidorm no se paró quitando los 15 días de parón absoluto en España, la construcción se declaró como esencial y en la ciudad siguió adelante la obra pública y la privada. Eso hizo que muchos trabajadores además no fueran a un ERTE o se les tuviera que despedir pero indirectamente ayudó a los restaurantes donde les pedían la comida. Efectivamente, el edificio llama al edificio y se puede ver sobre todo en Poniente o con los hoteles que se reinventan.

Precisamente el mayor desarrollo ahora mismo está en Poniente...

Poniente se ha puesto de moda. El pistoletazo de salida de esta zona fue el paseo marítimo de Ferrater, lo que puso en valor esta parte de Benidorm. Hasta que se empezó a desarrollar era una zona residencial e, incluso, un barrio dormitorio de la ciudad. Con el desarrollo del sector de Poniente se dejó patente que la gente quiere vivir en esa zona y donde había locales que estaban cerrados años ha vuelto la restauración y de calidad. Hay además locales comerciales. En poco más de 7 años se ha desarrollado y se han hecho más de 8 edificios en altura de uso residencial, aunque tengan compatibilidad para uso turístico. Dejan patente que hay gente que, anteriormente se iba a vivir alrededor de la comarca, ahora tienen oferta y quieran venir a Benidorm a vivir.

"Poniente se ha puesto de moda. El pistoletazo de salida de esta zona fue el paseo marítimo de Ferrater, lo que puso en valor esta parte de Benidorm" Lourdes Caselles - Concejala de Urbanismo de Benidorm

¿Qué queda por desarrollar en Poniente?

Está el sector del Murtal, bajando de la autopista a mano derecha. Ahí van 2.492 viviendas según el plan parcial y ya está el proyecto de urbanización presentado en el Ayuntamiento. El proyecto de reparcelación se presentó hace tres años. Cuando se subsanen deficiencias se podrá comenzar la urbanización. Con este plan se colmatará ya toda la zona de Poniente.

¿Y en Levante?

El Plan Ensanche Levante está pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Conselleria de Medio Ambiente. Una vez que se finalice, iniciaremos la fase urbanística en sede municipal.

¿Marcará un antes y un después el Plan Ensanche Levante?

Va a ser un antes y un después y además vamos a poder erradicar la situación de deterioro en la que se encuentra esa zona. Somos conscientes de cómo se encuentra de viviendas okupadas, incendios, órdenes de ejecución que los propietarios intentan cumplir y que cuando se quieren dar cuenta está de nuevo igual. Lo será porque además será la continuidad de Levante, de lo que hizo famoso a Benidorm y dará vida a la ciudad. Hace falta, Levante se ha quedado pequeño para lo que tiene ahora mismo y es necesario que Ensanche Levante se desarrolle y también el sector Discotecas.

¿Qué otros suelos están pendientes de desarrollo?

Tenemos otros dos. Uno pequeño en la zona del Rincón de Loix, el Plan Parcial 4/1. Una pequeña bolsa de terreno que después de 20 años parece que se va a desarrollar. También el Plan Parcial 5/1 Lliriets. Aunque estos dos son diferentes porque son de viviendas unifamiliares y habrá una gran parcela asistencial. Esperemos que se desarrolle porque ese es un modelo distinto a lo que estamos acostumbrados de edificios en altura.

¿Puede Benidorm crecer aún más?

El PGOU de 1990 está totalmente actualizado. Se están desarrollando sectores que venían de ese plan general que las bases y cimientos se sentaron en 1956, antes incluso que la ley de suelo estatal. Ahora mismo Benidorm tal y como está, con esos suelo que he nombrado, no hay que plantearse ni una revisión del PGOU ni una nueva clasificación de suelo porque con lo que hay estamos viendo que aún mucho que edificar y suelo a desarrollar para el futuro.

Quiere decir que no habrá que revisar el PGOU en el futuro...

Para gustos colores. Hay gente que dirá que el PGOU de Benidorm ha quedado obsoleto, que tiene 32 años, que habrá que empezar a revisarlo... pero aún hay suelos para desarrollar y que además cumplirían el objetivo de desarrollo de Benidorm que viene de 1956 y que tenía claro lo que se quería para Benidorm. Una revisión ahora mismo del plan general no es necesaria, solo hemos hecho modificaciones puntuales para proteger suelo, etc. y poder crear parques y zonas verdes.

"Para gustos colores. Hay gente que dirá que el PGOU de Benidorm ha quedado obsoleto, que tiene 32 años, que habrá que empezar a revisarlo... pero aún hay suelos para desarrollar" Lourdes Caselles - Concejala de Urbanismo de Benidorm

No solo se mueve la construcción de edificios sino también la renovación de la planta hotelera...

Los hoteleros están renovando también su planta hotelera gracias a esos PRIs, a esa modificación que se aprobó para incrementar el número de habitaciones como la categoría, ha hecho que alrededor de una docena de hoteles han iniciado o ejecutado estos planes de reforma interior. Eso lo que hace es incrementar la calidad de los servicios que ofertamos a los turistas y se invierte en el Benidorm que da una imagen actualizada y de renovación.

¿La inversión ha sido importante en los hoteles a pesar de la pandemia?

Muchos han aprovechado el cierre obligatorio para invertir y renovar las instalaciones y subir de categoría o mejorar las habitaciones. Una planta hotelera en Benidorm que ya quisieran tener grandes ciudades con la calidad que tiene la de la ciudad. Esa pandemia y tener que enviar a los trabajadores al ERTE se aprovechó para hacer mejoras ahora que se planteaban años más tarde.

La iniciativa privada está desarrollando proyectos, ¿va Benidorm al mismo ritmo con las obras para mejorar la ciudad?

Se intenta ir a la par. Hay que ser conscientes que el sacrificio empresarial que supone invertir en nueva planta hotelera o edificios residenciales tiene que ir acompañado de una inversión en la vía pública por parte del Ayuntamiento y dotarla de la calidad que se está haciendo en la obra privada. Como la avenida del Mediterráneo o, con fondos Edusi, actuando en barrios que es necesario. Acompañamos muchas veces a través de los PRIs para acometer obras que ensalzan la ciudad y le dan calidad.

¿Qué grandes proyectos quedan pendientes en la ciudad?

Esperamos por fin, tras el visto bueno de Fomento al enlace norte y vial discotecas, que se desarrolle la zona industrial y el centro comercial. Antes de que finalice el año espero licitar y adjudicar esta obra del enlace norte y el vial que es indispensable, según el ministerio, para poner en funcionamiento ese sector terciario y centro comercial. Es la gran obra que espero que se inicie ya. Porque ha tardado 20 años y los municipios de alrededor sí han desarrollado su polígono industrial o comercial y nosotros estamos a la espera siempre del visto bueno.

¿Llega Benidorm tarde?

No. Estoy convencida de que, en el momento de que Benidorm ponga en funcionamiento, no solo el centro comercial, sino a finalizar esa obra de urbanización y se empiece a ver movimiento, va a ser un reclamo para grandes empresas y grandes marcas que van a querer venir a Benidorm. Igual que Benidorm ha sido un imán para promotores de fuera y que han hecho esos edificios estoy convencida que el sector terciario de Benidorm lo será para grandes empresas y marcas importantes. Somos presente y somos futuro.

"Benidorm no llega tarde con su zona comercial. Va a ser un reclamo para grandes empresas y grandes marcas que van a querer venir a Benidorm" Lourdes Caselles - Concejala de Urbanismo

Benidorm tiene enquistados algunos temas urbanísticos como Punta Llisera...

Es un tema que sigue preocupando al Ayuntamiento. Hay que recordar que lo último que se hizo fue crear una comisión con el secretario municipal para velar por los intereses no solo de Benidorm, sino de los propietarios. No hubo acuerdo. La Conselleria licitó el proyecto de demolición pero quiero pensar que esa demolición no se llevará a cabo. Son muchos millones de euros para que luego se pueda volver a hacer esas dos torres o una sola unos metros atrás. No se va a liberar el suelo. Va a suponer una demolición planta por planta que también pueden producir daños medioambientales. La licencia que se dio fue bajo la normativa en vigor, conforme a la ley. El TSJ ya dijo que no había que revocarlas.

¿Ven luz al final del túnel en el APR7 de Serra Gelada?

Ahora sí que se ve luz al final del túnel. Tenemos convenios que ya tienen el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para declarar nulos de pleno derecho esos convenios suscritos. Aún hay un contencioso vivo pero hay que agradecer la labor de los técnicos municipales y externos para defender los intereses generales ante unas demandas que eran de 288 millones de euros en un principio que podrían haber provocado la quiebra del Ayuntamiento. Son palabras mayores. Es un problema de hace muchos años que tiene que acabar ya.

¿Tendrá Benidorm nueva comisaría de Policía?

Espero que sí. Nueva comisaría, nuevo centro de salud en el Rincón de Loix y un hospital comarcal como merecemos. La comisaría también es ya un tema que suena a "chiste" hacia Benidorm por parte de los ministerios. Solo recibimos palos y exigencias y nada a cambio. Benidorm ya hizo lo que se pidió que fue el proyecto básico y ceder la parcela. La Policía Nacional da un servicio a un municipio turística en el que la imagen de seguridad es la que hace que sea una destino atrayente, y si no hay unas infraestructuras a la altura, esa imagen la perderemos. Y la Policía se lo merece.

"La comisaría también es ya un tema que suena a "chiste" hacia Benidorm por parte de los ministerios. Solo recibimos palos y exigencias y nada a cambio" Lourdes Caselles - Concejala de Urbanismo de Benidorm

¿Se está moviendo también las licencias de obra a pequeña escala?

Sí. Hay que agradecer el nacimiento de las declaraciones responsable que han agilizado muchísimo la labor de los técnicos municipales y la burocracia que antes se tenía que hacer para obras más pequeñas. Hay muchísima obra en edificios existentes, lo que demuestra que no solo las grandes empresas invierten en Benidorm sino aquel que vive aquí o invierte en un inmueble.

¿Puede asumir su departamento todo este trabajo o hay cierto colapso?

Estamos en ello para mejorarlo. Es cierto que ha habido jubilaciones que no se han podido convocar de nuevo y se han juntado con bajas de personal. Ahora mismo hay una plaza de arquitecto para ofertar entre otros problemas. En personal de Urbanismo, no solo en este Ayuntamiento, hay carencia y se necesita más gente para poder llegar a todo. Hay que ser conscientes también que el plazo de los 2 meses para una licencia de obra mayor no es factible para cumplir con todos los trámites para informar. Esperamos cubrir las plazas que están por cubrir y poder liberar un poco a los técnicos que van saturados y los expedientes salgan lo más rápido posible.