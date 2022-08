La penitencia para aparcar en Benidorm: sin sitio libre a menos de 10 minutos de la playa

Son las 12 horas. Las playas de Benidorm son ya un hervidero de bañistas que buscan refrescarse ante el intenso calor del verano. Muchos de ellos han llegado cargados con sus hamacas, sillas y sombrillas desde sus casas a solo unos metros de la arena; pero para otros la penitencia es más larga. Es el caso de los que acuden a Levante o Poniente con sus vehículos con el ánimo de poder aparcar lo más cerca posible del ansiado mar. Una misión que se convierte en casi imposible en pleno agosto y que provoca ver a turismos que dan vueltas y vueltas en busca de un hueco donde estacionar el coche. A veces, se encuentra a unos 10-15 minutos de la primera línea.

La peripecia se repite cada día para ir a la playa, pero también para acudir al centro de la ciudad a comprar o para aquellos que llegan a sus alojamientos a pasar las vacaciones esperando encontrar una plaza libre de aparcamiento cerca de los mismos, aunque sea abonando el importe de la zona azul correspondiente. Benidorm, solo en julio, registró un 6% más de vehículos que entraron o salieron de la ciudad, lo que se traduce en más afluencia de coches por las calles; muchos de ellos en busca de aparcamiento donde dejar el vehículo.

¿Cuánto se puede tardar en aparcar en Benidorm, sea para ir a la playa o no? El tiempo en localizar un sitio libre depende de si se busca en la calle, en un aparcamiento disuasorio o un público. En el primer caso, sea en una zona libre o de estacionamiento regulado con la ORA, los minutos pasan y pasan y se supera muchas veces la media hora dando vueltas. Hay horas punta en las que incluso muchos desisten de aparcar en un vial con plazas disponibles y que no sean de residentes después de que los minutos sigan pasando y no logren encontrar un hueco.

Antes de las 12 del mediodía, las plazas de la zona azul más cercas a la playa de Poniente, en la Cala, están ya llenas. Ver a un conductor con las puertas o el maletero abierto provoca esperanza en otros usuarios: "¿Te vas?"; "No, no". Y la esperanza de haber encontrado un espacio libre cerca del mar se desvanece. Segunda línea de playa, zona de residentes. Aquellos que no cuenten con la pegatina identificativa no podrán aparcar. Así que la búsqueda continúa en calles más alejadas de la avenida Vicente Llorca Alós. La siguiente opción está en los nuevos viales abiertos desde la avenida Alcalde Vicente Pérez Devesa hacia la primera línea de playa.

El desarrollo del sector 2/1 Poniente deja cerca de 500 nuevas plazas de aparcamiento en superficie que intentan paliar la falta de plazas en primera línea. Estas son libres, es decir, están pintadas de blanco de forma discontinua. Según avanza la mañana, encontrar un hueco libre empieza a complicarse también. Aquellos que sí lo consiguen, cargan con sus maletas o hamacas hasta los alojamientos o la arena. Algunos de esos paseos para disfrutar del mar son de hasta 10-15 minutos andando según lo cerca que se haya podido aparcar.

En Poniente además, calles como la avenida de Xixo, con zona azul, también son un ir y venir constante de coches por su cercanía con la avenida Armada Española, el conocido paseo de Poniente de colores. Muchos, incluso, esperan minutos cuando ven que alguien carga las cosas en un coche para no perder la oportunidad de (por fin) poder aparcar el vehículo. En Levante, la situación se repite en las calles más cercanas a la playa. La avenida del Mediterráneo, también con zona azul, se llena casi desde primera hora y solo se encuentra sitio si se avanza en paralelo hacia arriba por calles más alejadas.

Según los últimos datos del área de Movilidad, en julio se han registrado picos de 30.000 vehículos al día solo por el acceso de Beniardà que en agosto pueden superarse. Coches que tienen que buscar dónde aparcar en lo que ofrece la ciudad. ¿No hay sitio para aparcar en Benidorm? En realidad existen unas 10.000 plazas en las calles que se suman a unas 1.500 de zona azul todo el año y otra 1.100 que se añaden en verano, según los últimos datos oficiales publicados en el Benidorm en Cifras. Aunque a esas vías con aparcamiento se suman las nuevas por ejemplo de Poniente y la de residentes en todos los barrios. Hay otras 2.000 plazas en aparcamientos públicos y 2.000 en los de gestión privada. Estos últimos, según la hora del día, también cuelgan el cartel de completo en rojo.

Además, en los últimos años, la ciudad ha abierto parkings disuasorios en varias zonas que suman cerca de 6.000 plazas más gratuitas; el más grande el de Beniardà con 1.800. De hecho, este parking apenas tiene hueco vacío a cualquier hora del día. Ocurre lo mismo con el del Recinto Ferial, la calle Italia o el conocido como Las Terrazas en primera línea de Levante. El Ayuntamiento tiene previsto abrir más zonas como éstas, aunque cabe recordar que se encuentran en los accesos al municipio o en zonas más retiradas, precisamente para favorecer la fluidez del tráfico. Algunos de ellos ofrecen servicio de autobús gratuito para dirigirse a las playas o el centro. Este martes además se recuperaba la zona de aparcamiento de Foietes tras el Low Festival.

El edil indicó que "este año tenemos más afluencia de coches pero no están habiendo problemas de movilidad" y recalcó la oferta de aparcamientos gratuitos con más de 30 espacios repartidos por el municipio.

Lo cierto es que muchos turistas sí optan por elegir esos aparcamientos para dejar sus coches durante las vacaciones. Así, cada vez más los utilizan huyendo de las zonas más céntricas con más calle peatonales o zonas de residentes. Muchos visitantes preguntan por ellos en hoteles o alojamientos y prefieren no mover el coche en los días que pasan en la ciudad; de hecho se nota en aquellos que tienen los parabrisas cubiertos para el sol. Descargan en la puerta y luego se dirigen a ellos a aparcar. Aquellos que quieren dejar el coche más cerca de la primera línea son quienes tendrán más problemas para encontrar un sitio libre.

Con todo, sectores como la hostelería o el comercio llevan tiempo reclamando que se den más facilidades a los usuarios para acercarse a las zonas más céntricas o turísticas. Fuentes consultadas destacan esas zonas de aparcamiento gratuito pero echan de manos un aparcamiento en Levante para dar más servicio; por ejemplo en la avenida Mediterráneo.