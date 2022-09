Pasión por Benidorm. Esta es la frase que podría definir a los protagonistas del Día del Turismo y a los que la ciudad ha entregado uno de sus galardones más importantes: los Premios Turismo Ciudad de Benidorm. Y a cada uno lo ha hecho por un motivo, pero todos sobre la relación que cada uno de ellos ha tenido con la ciudad, desde la tradición y el trabajo hotelero hasta uno de los eventos más modernos, el Benidorm Fest. El presidente de Hosbec, Toni Mayor, el hotel Don Pancho, Alaska, Máximo Huerta y RTVE ya tiene su galardón en el que la arena de la capital turística es la protagonista.

El Ayuntamiento de Benidorm ha celebrado en el Día Mundial del Turismo la entrega de estos premios en un acto en el propio edificio. En la categoría local/autonómica, se ha reconocido la trayectoria del hotel Don Pancho, uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad que en 2022 ha cumplido 50 años años de existencia. RTVE, Olvido Gara –Alaska– y Máximo Huerta han recibido el galardón en la categoría de internacional y nacional; y Toni Mayor, recibe la Mención Especial de dichos premios.

Al acto, presidido por el alcalde, Toni Pérez, han asistido, entre otros, el director general de Turismo, Herick Campos; el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo; el diputado provincial de Arquitectura, José Ramón González de Zárate; miembros de la Corporación municipal; la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao; y la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.

El primero en subir a por el galardón ha sido Alejandro Torrubia, del hotel Don Pancho, quien recordó cómo se fraguó este establecimiento familiar, puesto en marcha por "cinco hermanos que adoraban Benidorm, que quisieron dejar su granito de arena en su pueblo y apostaron por él". Ese hotel familiar "tiene alma propia" y "siempre será patrimonio de Benidorm". El responsable del establecimiento recordó que sus antepasados nacieron todo en Benidorm y toda su familia "eran amantes aférrimos de su pueblo". Así, sobre su dedicación apuntó que "qué afortunados somos; ¿hay algo mejor que vender felicidad?".

La ausencia de Alaska y los recuerdos de Huerta

En categoría Nacional, el premio ha sido para la artista Olvido Gara –más conocida como Alaska- y para el escritor y presentador Máximo Huerta. La primera, que por cuestiones de agenda no ha podido estar hoy en Benidorm, ha participado en el acto a través de un vídeo en el que ha agradecido este galardón que le llega de manos de "una de mis ciudades favoritas del mundo".

“Entre todos formamos una imagen estupenda de una ciudad maravillosa" Alaska - Artista

Alaska ha apuntado que este premio es "por todas esas veces que tengo a Benidorm en mi cabeza, en mi corazón, en la letra de mis canciones y en las portadas de mis discos”; y ha felicitado al resto de galardonados afirmando que “entre todos formamos una imagen estupenda de una ciudad maravillosa".

Tras recoger su premio, Máximo Huerta ha destacado que "Benidorm es una ciudad feliz" y en la que "sientes que nada malo te puede pasar". Tras indicar que "amo y defiendo esta ciudad allí donde voy", ha evocado sus visitas a Benidorm para ver a su familia y cómo "ese niño que se bañaba en sus playas" no imaginaba por entonces que algún día recibiría este galardón y participaría de un proyecto como el Benidorm Fest.

"Amo y defiendo esta ciudad allí donde voy" Máximo Huerta - Escritor y presentador

Toni Pérez ha destacado que tanto Alaska como Máximo Huerta "son unos grandes prescriptores de Benidorm", y ha ensalzado el "valor añadido incalculable" que supone para el destino que dos personas con su proyección pública, mediática y en redes sociales hablen con tanto "amor" de la ciudad.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha sido la encargada de recoger el Premio de Turismo ‘Ciudad de Benidorm’ en categoría Internacional. Un galardón que llega en reconocimiento a "la proyección internacional de Benidorm y Benidorm Fest a través del Festival de Eurovisión 2022". Eizaguirre ha trasladado que este premio es "para todos los trabajadores y trabajadoras de RTVE" por "el trabajo, dedicación y pasión" puesto en el Benidorm Fest; y lo ha hecho extensivo al plantel de artistas que participaron en la primera edición.

"Este galardón llega en reconocimiento a la proyección internacional de Benidorm y Benidorm Fest a través del Festival de Eurovisión 2022". María Eizaguirre - Directora de Comunicación y Participación de RTVE

Además de dedicar el premio "a todos los eurofans", ha afirmado que el Benidorm Fest es "una grandísima oportunidad" para "impulsar el talento musical", y ha agregado que los artistas tienen "160 millones de razones para presentarse" al certamen, tantas como espectadores tiene Eurovisión. Por su parte, el alcalde ha ensalzado “la alianza” sellada con RTVE con motivo del Benidorm Fest por “lo mucho y bueno que nos ha traído” este festival, que a través de Eurovisión ha proyectado “la marca Benidorm en Europa y en el mundo” como “pocas veces ha ocurrido”.

Un emocionado Toni Mayor

El último en recoger el galardón ha sido Toni Mayor quien recibió un largo aplauso del público asistente. El presidente de Hosbec pronunció unas emocionadas palabras al recibir este premio "precisamente en la ciudad que me vio nacer y en la que he desarrollado una gran parte de mi faceta empresarial y toda mi vida familiar". Tuvo palabras para Benidorm, por el que ha luchado: "Es difícil encontrar otra ciudad en el mundo que nos duela y nos enganche tanto a los empresarios como Benidorm"; "Es el motor de nuestras vidas y hemos dedicado muchos esfuerzos económicos humanos y personales en potenciar su imagen, en renovar su nombre y en mantener siempre su potencia como gran destino turístico español".

Aunque ha sido uno de sus discursos más personales, Mayor no dejó de lado el tono reivindicativo que le caracteriza y que siempre saca a relucir como presidente de Hosbec: "Me hubiera gustado que esta ciudad dispusiera de una conexión AVE, de un enlace ferroviario con el aeropuerto, de un centro comercial potente, del Centro Cultural y Palacio de Congresos funcionando a pleno rendimiento…". Pero no se olvidó de lo que sí ha conseguido Benidorm como hitos revolucionarios como el Plan General, la altura libre o la modificación que permitió la revolución de la planta hotelera con establecimientos de 4 y 5 estrellas.

"Benidorm tiene que seguir siendo punta de lanza de la vanguardia turística" Toni Mayor - Presidente de Hosbec

Para él, "Benidorm tiene que seguir siendo punta de lanza de la vanguardia turística. Así ha sido desde Pedro Zaragoza en este año que celebramos el centenario de su nacimiento". Por tanto, ""no dejemos que la desidia y lo ordinario nos invadan. Seguir con ese espíritu inconformista, imaginativo, novedoso, rompedor, es lo que nos garantizará el futuro".

La intervención de Mayor era para recibir un premio turístico pero también tenía un ligero sabor a despedida. Y es que tras 14 años en el cargo, abandonará la presidencia de Hosbec antes de final de año, "dejando paso a la nueva generación de empresarios que tienen que liderar el sector turístico de la Comunidad Valenciana". Recordó sus inicios con la "crisis financiera e inmobiliaria del 2008 y que ahora nos enfrentamos a la crisis energética mas importante desde el año 73 y el tsunami inflacionario en gran parte producido por la locura de Putin".

Mayor se acordó también de "cada uno de los empresarios y profesionales que forman parte de Hosbec, porque todos ellos han hecho posible que Benidorm pudiera superar la situación más crítica en la que se ha visto en toda su historia moderna. Hemos sido ejemplo además de trabajo en equipo, de coordinación, de colaboración y de mucha generosidad".

De Toni Mayor, el alcalde ha asegurado que “es una referencia empresarial” y también “profeta en su tierra”; un benidormero que tiene a su pueblo “en el corazón” y un hombre “muy valiente” que “siempre ha estado ahí para dar la cara por la ciudad”.