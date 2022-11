Los coches eléctricos han llegado para quedarse. Y aunque ahora aún son pocos conductores los que optan por tener un coche que sea 100% eléctrico, la previsión es que el uso de los mismos crezca poco a poco. Entre las razones, una básica: reducir la contaminación y la huella de carbono. Benidorm, como otros municipios, ha ido instalando en los últimos años algunos puntos de recarga públicos en las calles para dar servicio a los que ya conducen híbridos o totalmente eléctricos. Aunque por ahora parece que son suficientes la previsión es que haga falta más en unos años. De ahí que el Ayuntamiento haya aprobado ya un Plan de Movilidad Eléctrica (Movele) en el que se marcan las futuras ubicaciones de recarga y cuántos puntos tendrá como mínimo el municipio.

¿Dónde se podrá cargar un coche eléctrico en Benidorm? Pues la intención es que en siete años haya un mínimo de 68 ubicaciones en la vía pública con 278 postes y 555 puntos de recarga. Así, serán los aparcamientos disuasorios, plazas de parking de la zona azul o en alojamientos donde se podrán encontrar estos enchufes para las baterías de los coches. A todas ellas se sumarán las que se puedan instalar en espacios privados como edificios o garajes. Así lo recoge ese plan de movilidad que fue aprobado en el último pleno por unanimidad que también indica dónde están las estaciones que ya están en marcha: en total, 11 puntos de recarga en la vía pública que serán 15 en los próximos meses.

Ocho de ellos son de carga semi rápida (avenida del Mediterráneo, Jaime I, calle Benissa, República Argentina, Tomás Ortuño, Alfonso Puchades, Juan Fuster Zaragoza y la avenida de l'Aigüera); y 3 de carga rápida, ubicados en la avenida Villajoyosa. Actualmente, en esos puntos públicos pueden cargarse 22 coches a la vez.

Este Plan de Movilidad Eléctrica, para el que hay prevista una inversión de algo más de 6,4 millones de euros, será "clave" para el desarrollo de la ciudad y, sobre todo, para disminuir la huella de carbono, explicó el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate. Benidorm ha marcado en un plano las ubicaciones dónde quiere tener esos nuevos puntos y la empresa que suministra la electricidad ha especificado qué potencia pueden tener, según recoge la documentación a la que ha tenido acceso este diario. La previsión es instalar 106 puntos de carga semi rápida en plazas de zona azul: dos estaciones de dos plazas por parquímetro.

Entre las calles que ya se han marcado en ese mapa están Marques de Comillas, Ramos Carratalá, Limones o la calle Ruzafa en pleno centro, entre otras; la avenida de l'Aigüera, Orts Llorca, Gerona, Esperanto o la avenida de Europa serían otras ubicaciones a la que se unirían calles como Murcia, Filipinas, Almería o la avenida del Mediterráneo. En total 53 ubicaciones con dos puntos cada una.

En cuanto a los aparcamientos disuasorios, los nuevos puntos serían un total de 106 en siete ubicaciones. Así se diferencia entre sistemas de carga rápida y semi rápida. Del primero, según recoge el plan aprobado, habría en el parking de la calle Adolfo Suárez; en el de Foietes (2 puntos); Beniardà (3); calle Inglaterra (3); calle de La Nau Llondro (3; y la avenida Juan Fuste Zaragoza (2). Los cargadores con un poco menos potencia que los de carga rápida estarían también en las mismas ubicaciones pero con muchos más puntos. Por ejemplo, en Foietes habría 20 o 22 en la calle de la Nau Llondro.

Para distribuir estas ubicaciones se ha tenido en cuenta la "distribución de población y los comercios" que hay en la ciudad y que se concentran, sobre todo, en la zona centro y Levante. Así, el plan recoge que en la zona de Poniente, ahora mismo en plena expansión urbanística, esos nuevos edificios ya implementarán cargadores en garajes o similares. Pero también recalca que es una zona de segundas residencias.

De hecho, la intención es que la ordenanzas municipales recojan que los edificios o aparcamientos que se construyan deberán incluir instalaciones para cargar los coches eléctricos, según la documentación. Y deberán ser de una por cada 40 plazas de parking al menos.

El tiempo de espera para cargar a veces es un handicap para que se elija este tipo de vehículo si se va a hacer en la calle, por eso la intención es intentar colocar estaciones que permitan estar el menor tiempo posible. "Vamos a intentar que sean todos cargadores potentes, es decir, de carga rápida", indicó el concejal. Porque la intención es que aquellos vecinos que cuenten con uno de estos vehículos o los que acuden a la ciudad con uno de ellos no tengan que estar 6-7 horas de espera para poder tener la batería lista, sino mucho menos.

Atractivo turístico

No solo a los que viven en el municipio les interesará tener más puntos de recarga o que sean más rápidos. Cada vez los turistas que utilizan este tipo de coches se preocupan más por ver dónde pueden cargar las baterías al llegar a su destino y, probablemente, elijan hacerlo o no si se les da más facilidades. De hecho, según las fuentes consultadas, es una de las preguntas que ya se empiezan a hacer por los viajeros cuando llegan a Benidorm y, según el plan aprobado, "aumenta el atractivo turístico de las personal que viajan con vehículos híbridos o eléctricos". No solo en hoteles, sino en campings o apartamentos.

En la actualidad, según los datos recabados, al menos existen 25 puntos de este tipo en alojamientos turísticos de la ciudad. Aunque la intención es promover que sean mucho más de aquí a siete años, el tiempo que se marca en el plan para lograr los objetivos propuestos.