La subida de la luz, de los tipos, de la lista de la compra... la situación económica afecta a todos los sectores. Entre ellos, el comercio de Benidorm quien tiene la vista puesta en la campaña de los bonos consumo que pone en marcha el Ayuntamiento para "salvar" la campaña de Navidad; y casi el final de año. Así, el sector confía en que esta iniciativa repita los resultados de hace un año o, incluso, supere la facturación del mismo periodo de 2021 cuando se puso en marcha por primera vez.

Los negocios comerciales de la ciudad están aguantando el tirón de la actual situación económica. Así, el mes de noviembre "no ha sido para tirar cohetes", tal y como lo describe el presidente de la Asociación de Comerciantes de Benidorm (Aico), Raúl Parra. Citas como el "Black Friday" o el esperado "tirón" del Mundial de fútbol para la venta de televisores o similares no han sido como se esperaba sino "más flojos" que otros años. Entre las razones, la subida de los tipos, el aumento del coste de la luz, de las materias primeras y, sobre todo, de los gastos en los hogares. Porque, como siempre ha explicado el sector, las "compras en los comercios es lo primero que se deja de lado" cuando la economía no acompaña.

Por ello, una campaña como la de los bonos consumo que se va a poner en marcha del 15 al 31 de diciembre hace que los negocios locales tengan la vista ya puesta en ella para ver como se incentiva el consumo en los establecimientos de la ciudad y se dejan de lado las compras por internet o en grandes superficies. "Estamos muy contentos porque de nuevo se ha puesto en marcha esta campaña", indicó Parra.

Porque esperan que sea "muy buena" si se compara con otras fechas en las que no había este tipo de incentivos para los compradores. Cabe recordar que la campaña de bonos consumo que va a poner en marcha en unos días el Ayuntamiento de Benidorm supone una inversión prevista inicialmente de 3.177.000 euros que salen de las arcas municipales. Según la dinámica elegida, cada persona mayor de edad y empadronada en la ciudad dispondrá de cinco bonos-consumo de 10 euros para ser utilizados en los establecimientos y servicios locales. Es decir, 50 euros que se descontarán de las compras o consumos, siempre y cuando el gasto de las mismas sea igual o superior a 100 euros. Es decir, el doble de la cuantía que se descontará con los bonos.

Por tanto, la inyección final al tejido productivo si se hace uso de todos los bonos consumo en estas fechas será de cerca de 6,4 millones de euros que se quedarán en el comercio local de todo tipo, desde alimentación, moda, belleza, calzado, electrodomésticos, electrónica, tecnología... y también en la hostelería local. Y es que los bonos consumo se podrán gastar en los establecimientos que se adhieran a la misma, tanto comercios como bares o restaurantes.

Los comerciantes esperan que, al menos, "sea similar a la del año pasado". Fue en las Navidades de 2021 cuando se lanzó por primera vez esta campaña. En aquella ocasión, según datos del Ayuntamiento, los bonos llegaron a 62.000 empadronados. Este año la cifra aumenta hasta los 63.540 personas mayores de 18 años y vecinos de la ciudad. Por tanto, la inversión es mayor a la de las otras dos campañas de diciembre del pasado año y la que se repitió en mayo. "En esta ocasión hay más censados, por tanto, más bonos disponibles", indicó Parra. Por lo que "esperamos superar la facturación del pasado año". Entre otras razones porque, como ya ocurrió en las anteriores fechas que se puso en marcha, muchos consumidores gastan aún más de lo que se descuenta de los bonos.

También recalcó precisamente que esta campaña "anima a comprar en el comercio local y a no pedir por internet en conocidas páginas" aquellos productos para Navidad o regalos de Reyes. Por lo que es positivo en todos los sentidos esa forma de incentivar el consumo. Con todo, la campaña arrancará el 15 de diciembre para los consumidores, pero los negocios locales pueden adherirse ya a la misma a partir de este viernes.

Hacer cuentas a final de año

La campaña de bonos consumo era de nuevo muy esperada por los comercios de Benidorm. "La gente tiene menos dinero" para comprar y eso repercute en la facturación de los comercios. "A la subida de la luz se suma el aumento de todos los precios y hace que los consumidores gasten menos" así que el sector espera que "los bonos arreglen un poco el final de año".

Porque hay que hacer cuentas. Aunque Benidorm ha superado en cifras de ocupación de turistas y visitantes las de 2019, el resultado de los ingresos con los gastos no arroja resultados tan positivos. Según Aico, la facturación en general del sector comercial de la ciudad está "entre un 15 y un 20% por debajo de la de 2019". Eso sí, hay diferencias entre los diferentes tipos de comercios, ya que algunos están vendiendo más que otros dentro del comercio turístico y tradicional de la ciudad.

"Ha sido un buen año para el sector hotelero o las hostelería, pero no tanto para el comercio", indicó el presidente de Aico. Porque los gastos de los negocios no paran de incrementarse en los últimos meses unido a que también suben algunos productos, lo que afecta al consumo por parte de los usuarios. "Lo que ha repuntado la económica en facturación, se lo comen los gastos que tenemos", indicó Parra.

Por ello, una campaña como la del bono consumo, que anima al gasto en el negocio local, hace que los empresarios vean algo de luz al final de un túnel que se está haciendo demasiado largo. Así, como ya dijeron hace un año y cuando se repitió en mayo, iniciativas como esta son las que más mueven la economía local. De hecho, el "modelo" de bonos de Benidorm ha sido implantado en otros municipios o incluso la Diputación de Alicante lo ha promovido para llegar a localidades más pequeñas. Todo para que las compras navideñas se queden cerca de casa.