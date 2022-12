El día empieza a ganar terreno a la noche en el último día del año. Cada vez son más los hosteleros que ofrecen menús a mediodía en Nochevieja y que deciden cerrar sus puertas por la noche para volver a arrancar con ganas el día 1 de enero. Todo porque también son numerosos los clientes que se decantan por empezar este día marcada en el calendario a mediodía, aunque se les haga de madrugada. Este año, la oferta para pasar una Nochevieja a la Australiana crece en la provincia de Alicante. Eso sí, los menús tanto de día como de noche se han encarecido este año debido a la situación económica y la subida de los costes hasta un 10%.

Cena de gala, cotillón, uvas... Esta es solo algunas de las opciones que se pueden encontrar en los restaurantes o también en los hoteles alicantinos para la última noche del año. Además, otros negocios hosteleros ofrecen cenas especiales en las que "se remata" con las tradicionales 12 uvas y un brindis por el año nuevo. La oferta es muy variada, eso sí, cada vez hay más establecimientos que deciden no abrir por la noche y centrarse en ofrecer comidas el 31 de diciembre. Una gran mayoría de ellos además alargarán la jornada hasta bien entrada la madrugada tras tomarse las uvas, aunque hayan comenzado bien temprano la celebración.

Así lo explican desde la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA). El presidente y empresario del sector, César Anca, apuntó que las previsiones para Nochevieja "son muy buenas". Tanto de día como de noche: "Mucha gente celebra la Nochevieja a la Australiana"; es decir, "comer y luego seguir con el 'tardeo'". Una situación que se repite y que tuvo auge también durante los dos años de pandemia cuando las restricciones acabaron con muchas celebraciones. "Cada año hay más personas que lo hacen pero por la noche también hay mucha demanda como siempre".

Así, según Anca, hay zona en las que hay más movimiento para cenar en Nochevieja. En Alicante, la zona centro es la "estrella" porque no solo hay negocios donde comer o cenar sino "también muchos locales de ocio nocturno donde poder ir después".

Las reservas para el 31 de diciembre no paran de crecer: "Aún hay huecos en algunos restaurantes, sobre todo por la noche". Porque como el día "cada vez tiene más adeptos". Pero, ¿a qué precio se puede comer o cenar en Nochevieja? La oferta es variada y el precio también según se elija un momento de ese día u otro. Según el responsable de la entidad hostelera, los menús a mediodía pueden estar "entre 40 o 50 euros" e incluir incluso una copa después de comer; por la noche, el importe sube hasta los "70-80 euros como mínimo", dependiendo el tipo de cena que se quiera o qué incluye después: si cotillón y fiesta con barra libre o no. Unos precios que se dan en otras ciudades como Benidorm donde también hay negocios que ofrecen cenas que suben hasta los 100 euros.

"Para Nochevieja aún hay plazas para cenar, pero hay que darse prisa", explicó a este diario Alex Fratini, empresario y miembro de la asociación hostelera Abreca de Benidorm. Así indicó que "muchos turistas nacionales y extranjeros que vienen la semana de Navidad será cuando reserven para la última noche del año viendo la oferta "'in situ'". En cuanto a si en la ciudad también está en auge la Nochevieja Australiana, explicó que "el año pasado, como no se sabía si se podría celebrar por la noche, hubo mucha demanda". Este año sí que hay "negocios que han decidido no abrir por la noche y sí lo hacen a mediodía y el día 1 de enero".

A esa decisión, la de descansar el día 31 de diciembre por la noche, cada vez se suman más empresarios: "Si solo vas a ofrecer la cena es una cosa, pero si de normal ya tienes mucha gente a comer y también el día 1, es un esfuerzo muy grande" sobre todo "para el personal que tiene mucho trabajo". Porque aquel que se sienta a mediodía, la mayoría de las veces "lo alarga y se hace tarde. No da casi tiempo a preparar la cena especial de la noche", indicó Fratini. Todo ello unido a la falta de personal que arrastra el sector.

Anca también explica que "son muchos los que deciden cerrar por la noche, yo lo hago". Sobre todo aquellos restaurantes "más pequeños" en los que "las plantillas no llegan" para ofrecer servicios a mediodía, por la noche y al día siguiente en el primer día del año.

En la provincia, dentro de la oferta para la última noche del año, los hoteles de destinos turísticos también "abren" sus restaurantes e instalaciones para dar cenas de gala especiales. Así, en la Benidorm, donde la ocupación puede llegar hasta el 90% para ese fin de semana, muchos alojamientos incluyen la cena especial en las reservas si se hacen con media pensión o pensión completa. Y así se repite en otras ciudades entre los hoteles abiertos.

Cenar platos especiales con marisco, carne y buen vino, además de incluir las uvas, la fiesta de cotillón o, en algunos casos, la barra libre, hace que los precios sean más elevados que cenar en un restaurante. Según las fuentes consultadas, las cenas en un hotel rondan los 150 euros con todo incluido. La alta demanda para pasar la Nochevieja en estas ciudades, no solo para el turista nacional sino también para los extranjeros, hace que queden pocas opciones también para encontrar una habitación disponible por menos de 200-250 euros para dos personas en municipios como Benidorm.

Hacer frente al aumento de precios

Como ocurre con la cesta de la compra para aquellos que decidan pasar la Nochevieja en casa, los restaurantes y bares también han visto como los precios de algunos productos "reyes" en estas fechas suben como la espuma. Pero además, hay algunos para los que están encontrando problemas para abastecerse. Es el caso, por ejemplo, del "foie" por la escasez de producto y porque ha doblado su precio, explicó Anca. "Todo ha subido bastante. Hay productos que han incrementado su precio hasta un 200%", indicó. Y ese encarecimiento de materias primas más otros costes como la luz ha hecho que el sector haya tenido que subir los precios para los menús de estas fechas señaladas entre un 5 y un 10%. Pero Anca indicó que "no se está aplicando toda la subida".

El responsable de Abreca también confirmó que hay productos que está siendo difícil poder tener para Nochevieja si no se ha "hecho acopio" antes. "Mariscos, gambas, solomillo y hasta las uvas", apuntó. "Si alguien no ha comprado algunos de ellos ahora lo tiene muy difícil".