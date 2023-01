El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benidorm ha acusado al gobierno local de Toni Pérez de favorecer a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con la gestión del aparcamiento de l'Aigüera, que en los últimos 30 años ha estado en manos de Parcosa, una filial de esta mercantil.

El portavoz de Cs, Juan Balastegui, ha asegurado que "durante más de un año, el PP ha permitido a esta empresa ingresar casi 1.2 millones de euros explotando el parking de l’Aigüera, en los bajos del Ayuntamiento, a cambio de abonar 45.000 euros anuales en las arcas municipales” el pasado 2022, debido al retraso en municipalizar este servicio, un cambio de gestión que culminará en las próximas semanas.

Balastegui ha insistido en que “no existe informe que avale esta situación, estamos hablado de una presunta prevaricación, motivo por el que denunciamos a Antifraude los hechos hace casi un año”, tras lo cual ha agregado que su grupo ya a comunicado a este órgano "los últimos datos" para que los añada a su investigación.

El portavoz de Ciudadanos ha explicado que el gobierno local, y en especial su concejal José Ramón González de Zárate, "no ha cesado de defender que FCC debía continuar para que al Ayuntamiento no le costara nada, pero eso no ocurrirá".

“El Ayuntamiento ganará más con la explotación municipal que con FCC, porque la empresa adjudicataria del mantenimiento y el cobro del parking cobrará 650.000 euros al año, mientras la recaudación íntegra irá a las arcas municipales”, ha añadido el edil de la formación naranja, quien también ha añadido que "aunque los precios sean más bajos que los de ahora para empadronados, el parking no estará vacío, como ahora, en temporada baja por los abonos locales”.

Desde Ciudadanos han recordado que la explotación indefinida del parking a la mercantil Parcosa, del mismo grupo que FCC, "fue aprobada con por los concejales del PP sin ningún informe técnico favorable, dado que los únicos que acompañaron su propuesta advertían que la prórroga legal había finalizado, que no se podía aprobar ninguna nueva, y que sólo, de manera extraordinaria, daban cuatro meses más (hasta septiembre de 2021) para finalizar el expediente y proceder al cambio de gestión".

Por último, desde Cs también han recordado que FCC es la empresa a la que Benidorm también paga por la limpieza y recogida de basuras, pese a que su contrato caducó hace más de cuatro años.

El PP se defiende

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, ha exigido este martes al portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, “que trabaje un poco y se informe de la situación del aparcamiento público de l’Aigúera antes de realizar acusaciones que sobran”.

La portavoz municipal ha salido así al paso de las acusaciones este grupo de la oposición, en las que su portavoz insinuaba una posible prevaricación y la inexistencia de informes.

“Lo primero que he de decirle al señor Balastegui es que trabaje y vaya a los despachos de los técnicos de las concejalías que han trabajado en este expediente y se informe”, ha afirmado Caselles, que ha añadido que “ya hay una empresa adjudicataria que comenzará en febrero la explotación del aparcamiento y ahora la empresa actual está dejando la instalación en perfectas condiciones para que la reciba la nueva empresa, después de una auditoría que ha exigido dichas actuaciones”.

La edil también ha recordado a Ciudadanos que a la licitación se presentó la mercantil que lo ha estado explotando hasta ahora “pero no obtuvo el contrato”, por lo que, a su juicio, “está fuera de lugar que Balastegui hable de un interés en que esta empresa continúe”.

Caselles ha precisado además que ya se ha publicado la ordenanza municipal que recoge los nuevos precios que regirán el aparcamiento en este parking y ha insistido en que “este equipo de gobierno ha hecho los deberes siguiendo siempre las directrices del departamento de Ingeniería, que hizo los informes previos y posteriores a la adjudicación”.

“Hay acusaciones que sobran y lo que debería hacer Balastegui es trabajar por el bien de los ciudadanos”, ha agregado la portavoz del gobierno.

Por último, la edil ha vuelto a rechazar la acusación de beneficiar a empresas y ha recordado al portavoz de Cs que el alcalde propuso celebrar un pleno para aprobar los pliegos de la licitación de la Estación de Autobuses “y fue el propio Balastegui quien pidió que se retrasase hasta el día 23”. “Debería ser consecuente con sus palabras y con el cargo que ocupa”, ha finalizado Caselles.

Traspaso en la gestión

Como ya avanzó la pasada semana este diario, el Ayuntamiento de Benidorm está realizando los últimos trámites para el traspaso en la gestión de este aparcamiento, que durante tres décadas ha estado en manos de Parcosa y ahora pasará a ser de gestión municipal, aunque con una empresa contratada para realizar labores de mantenimiento y control de accesos de la instalación.

Este cambio de gestión traerá acompañada la aplicación de nuevas tarifas, más baratas que las actuales y que además llevarán aparejadas importantes descuentos para los ciudadanos empadronados en Benidorm, para quienes hagan compras o consumiciones en establecimientos del centro o para los turistas que se alojen en los hoteles del entorno y aparquen allí sus vehículos.