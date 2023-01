La alicantina Sofía Martín, de 26 años, es una cantautora española y alemana. Desde muy joven Sofía comenzó a escribir canciones en tres idiomas. Su música está fuertemente influenciada por una mezcla de ritmos latinoamericanos contemporáneos y electrónicos. Todavía no ha sacado su primer disco al mercado, pero sí ha publicado sus primeros sencillos que la presentan como una nueva promesa en el género dance y latin dance. Al Benidorm Fest 2023 se presenta con su canción Tuki que pretende inspirar a aquellos que como ellas buscan un sueño. La joven siempre sonríe y le pone ganas a la vida antes de actuar en Benidorm.

¿Cómo definirías tu canción Tuki?

Mi canción es un mensaje optimista. Todo saldrá bien, todo sale Tuki.

¿Cómo surge esta canción que te ha llevado al Benidorm Fest?

Escribo muchas canciones. A veces estoy en una fase de escribir para otros artistas o Djs. Estuve todos los días en el estudio, en Berlín, con mi equipo, comiendo pizza, "jameando" (improvisando), buscando acordes y al final del día teníamos una maqueta de Tuki. Como siempre, intento dejarlo fluir todo.

¿Es más difícil escribir para uno mismo o para otros artistas?

Difícil se pone cuando se siente como un trabajo. Personalmente, cuando escribo para mi proyecto, Sofía Martín, si se pone difícil lo dejo porque no quiero forzar las cosas. Pero es verdad que a veces cuando trabajo para un artista o Dj, un día puede ser bueno, puede ser malo… pero no me resulta difícil, me inspiro rápido, me motivo rápido y si no fluye no pasa nada, se puede repetir. Al final es arte, es música, es algo creativo que no hay que forzarlo. Pero sí pasa a veces trabajando para otros artistas que, si no conectas tanto, te cuesta un poco. Pero se hace posible.

¿Ha cambiado mucho tu día a día desde que fuiste seleccionada como candidata a representar a España en Eurovisión?

Sí, ha cambiado mucho. Antes iba todos los días al estudio y escribía canciones y ahora lo que toca es cantarlas. También trabajar en todo lo visual, quién es Sofía Martín, qué ropa lleva, qué colores la representan, qué quiere transmitir en el escenario… Ha cambiado porque tengo más trabajo pero es lo que siempre quise hacer: salir del estudio y descubrir quién soy.

¿Y hacia afuera?

Ahora me conoce gente que no me conocía, pero eso no ha influenciado mucho en mi vida. Aunque las cosas a mi alrededor cambien, mi círculo cercano es el mismo, me gusta la misma comida… no he notado mucha diferencia. Igual después del Benidorm Fest y si seguimos trabajando, igual cambia más.

¿Qué sensaciones tienes tras los ensayos en el escenario del Benidorm Fest?

Estuvimos ensayando los últimos tres meses en el estudio y subirlo todo al escenario, con las luces… estoy abrumada. Hay muchas cosas en las que yo me quiero fijar también. Pero muy bien, cogiendo confianza, sé que estoy aprendiendo. No me quiero presionar demasiado, sino disfrutarlo. Me gustaría tener más experiencia encima del escenario pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. Quiero transmitir esa energía de que todos lo podemos conseguir y los sueños se cumplen y, para eso, tengo que disfrutarlo.

¿Puedes adelantar algo de la actuación?

Sí que podría, pero hasta ahora no he creado expectativas porque quiero que mi actuación cree una experiencia, un momento. Confío mucho en el momento y que todos pasen por lo mismo que yo: ir sin expectativas y dejarse llevar. Luego decidir en el momento si te gusta o no. Mi intención es transmitir esa energía, que estamos bien, que estamos Tuki.

¿Pensabas hace un año que estarías en una semifinal del Benidorm Fest?

No. Lo hablaba antes con mi coreógrafa. Justo hace un año grabamos el videoclip de “Vamos a bailar” y quién diría que un año más tarde íbamos a estar aquí, trabajando en Benidorm. Porque con ella me ha encantado siempre su trabajo y empezamos hace un año justo juntas y el camino nos ha traído aquí, y es muy bonito. Hace un año trabajando en esa canción y la sacamos, no recibí tanto apoyo, no se escuchó tanto la canción. Y al final hay que confiar en la vida y sabía que en algún momento las cosas podrían cambiar. Y está pasando. Eso es Tuki, aunque las cosas no sean fáciles, tienes que creer en ti, porque las cosas pasan. Eso demuestra que a veces hay que tener paciencia.

¿Qué significa el Benidorm Fest para ti?

"Guau". En cada momento pasan muchas cosas y cada vez pienso diferente. Antes pensaba que nunca había trabajado en algo así. El Benidorm Fest es un altavoz gigante, es una oportunidad de realmente trabajar en mí, en mi música, en Sofía Martín. Pero también es un trabajo duro. He hecho muchas cosas de trabajo en mi vida, lo he pasado mal trabajando en tonterías, pero esto es un trabajo duro pero vale la pena porque sé por qué lo hago. Es algo creativo. Al final cada trabajo es recompensado y lo hemos hecho para disfrutarlo en la semifinal a tope y valdrá la pena.

¿Qué crees que aporta a los artistas?

Me encanta. Eurovisión es el festival de la canción. Y es una plataforma para aquellos que se quieren presentar a Eurovisión pero también para talentos emergentes como bailarines o compositores, para ver si se nos reconoce más en el mundo. Es una plataforma muy buena porque a veces el talento está ahí, en las calles. Yo nunca me he presentado a un programa de televisión, simplemente porque nunca me identifiqué con ninguno de ellos. Con esto nos están regalando proyección en redes, en televisión y tenemos la oportunidad de trabajar en nuestro proyecto como nunca nadie lo va a hacer. Estos tres meses han servido para saber quién es Sofía Martín. También es un modo de conectar con la gente.

¿Te ves en Eurovisión?

Sí. Si no, no estaría aquí.

¿Cuál es la clave del éxito del Benidorm Fest?

Pueden haber muchas respuestas a eso. No sé si se puede saber exactamente pero creo que la música. Es la que tiene que conectar con la gente, sentir algo y creo que si lo sientes, has ganado. Alguien puede cantar bien pero si falta la chispa o la conexión con la gente, no funciona. Tiene que transmitir algo.

Conocías ya Benidorm. ¿El Benidorm Fest sería lo mismo sin Benidorm?

No sería lo mismo. En Benidorm en esta temporada hace buen tiempo, tiene algo más internacional con muchos turistas… Benidorm hace el Benidorm Fest, pero Benidorm Fest también hace Benidorm. Es como un ciclo. No sería los mismo para mi porque estoy al lado de mi casa. Quién me iba a decir hace diez años que volvería a trabajar.

Sois dos alicantinas en semifinales, jugáis en casa.

Blanca Paloma me cae súper bien. No la conocía muy bien, pero esta semana estamos hablando mucho y es muy graciosa, tiene una parte muy divertida, muy niña… pero también es muy profesional y una artistaza muy muy buena, y eso inspira.