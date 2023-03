A las 12 de la mañana de este viernes tomarán la salida 30 veleros en la bahía de Altea para competir en la regata “200 millas a2” que, considerada como la más dura del invierno en el Mediterráneo al exponer a los regatistas a duras condiciones meteorológicas en el mar, está organizada por el Club Náutico de Altea desde 1987 con el mismo recorrido: Altea-Ibiza-Formentera-Altea. La regata es puntuable para el Campeonato de España de Cruceros a2, y será la antesala del Campeonato del Mundo de A2, que tendrá lugar en septiembre en Barcelona.

Los veleros, con dos tripulantes cada uno, proceden de las provincias de Valencia, Alicante, Toledo y Palma de Mallorca, y por primera vez en sus 37 ediciones participarán cuatro embarcaciones con una tripulación mixta. Desde el Club Náutico de Altea han señalado este jueves que “cada vez más, la vela de crucero comienza a tener una mayor participación femenina en regatas de altura, y este año la ‘200 millas a2’ contará con las regatistas Susanna Edelman, Nerea Goikoetxea y Elena Raga de Torrevieja y con la mallorquina Neus Poncell”.

Por otro lado, para poder ver la salida de la regata desde el mar, el Club Náutico de Altea pondrá a disposición de sus socios, autoridades, habitantes de Altea y simpatizantes un catamarán con capacidad para 100 personas de manera gratuita. Desde el club han indicado que “quien desee vivir esta experiencia, el embarque será a las 11:00 horas en la gasolinera del club, junto a varadero”.

La regata mas dura del invierno en el Mediterráneo

La regata “200 millas a2” es conocida por su dureza, dada las condiciones del invierno en el Mediterráneo y por la característica de que los veleros son manejados por dos tripulantes. El gerente del Club Náutico de Altea, Joaquim Such, ha recordado este jueves que cuando se inició la regata en el año 1987 “era una época en la que los avances de localización GPS aún no habían llegado, y muchos de los sistemas de seguridad que se utilizan hoy en día en las regatas no existían. La aventura de recorrer con dos tripulantes en invierno la distancia que nos separa de las Pitiusas era todo un riesgo que pocos estaban dispuestos a asumir. Pese a los avances en navegación y en materiales náuticos de los veleros hoy en día, esta regata sigue estando al alcance de tan sólo unos pocos. Y el desafío continúa estando en terminar la regata, no en subir al pódium”.

Such ha indicado que hasta 2022 “han competido 1.748 barcos que han recorrido un total de 7.200 millas”. Y ha destacado que en esta edición “participará el regatista Juan Merediz con su barco Reale Seguros, quien utilizará la regata como entrenamiento preparatorio para su proyecto de vuelta al mundo sin escalas en la regata Global Solo Challenge, una prueba que este año celebra su primera edición”. Merediz pondrá a prueba varios elementos nuevos de su barco “y hará el primer test real en las 200 millas a2”, ha aseverado.

Desafío 24 horas

Este año la organización vuelve a lanzar el “Desafío 24 horas”, que desde el nacimiento de la regata se insta a los participantes a realizarla por debajo de la marca de las 24 horas.

El gerente del Club Náutico de Altea ha afirmado que “en 36 años todavía no se ha batido este récord, pero no es imposible pues en varias ocasiones ha habido embarcaciones a punto de conseguirlo. Además, el ‘Desafío’ permite abrir la participación a embarcaciones que por sus características técnicas no pueden tener un certificado de medición ORC y participar en competición. De momento, el record de velocidad lo ostenta la embarcación ‘Plis-play’ que en la XVIII edición celebrada en 2004 invirtió un tiempo de 25 horas 33 minutos y 55 segundos”, ha añadido.

Such ha explicado que las embarcaciones “iniciarán la navegación desde Altea para bordear Ibiza por estribor, dejar Formentera por estribor y volver a Altea. Está previsto que a partir del sábado 4 de marzo por la tarde-noche empiecen a llegar los primeros participantes”. En esta regata participan “barcos con certificado de Medición ORC de eslora igual o superior a 9 metros, además de Barcos de la Clase Mini de Serie y Prototipos”, ha apostillado.

Por otro lado, el gerente del club ha señalado que el “Trofeo por Clubes” vuelve a ponerse en juego en esta 37 edición. Este trofeo “se inició por primera vez en la 30 edición de la ‘200 millas a2’, hace siete años. El galardón se otorga al club cuyo equipo obtenga los mejores resultados. Para poder optar a este trofeo el club deberá estar representado por un mínimo de tres embarcaciones llevándose el premio el equipo que menor puntuación obtenga tras la suma de los puntos de las tres embarcaciones que consigan la mejor clasificación”. En este sentido, Such ha indicado que este año los clubes que se jugarán este trofeo “serán el Real Club Náutico de Valencia, el RCN Torrevieja, el RCN Calpe y el CN Altea”.

De igual manera, el Club Náutico Altea otorgará premios a los tres mejores tiempos, como viene haciendo desde el inicio de la competición en 1987: dos lingotes de un kilo de plata para el primer clasificado, 2 lingotes de medio kilo de plata para el segundo clasificado y 2 lingotes de un cuarto de kilo de plata para el tercero. Con lo cual, desde que comenzó esta clásica regata de crucero se han repartido un total de 204 kilos de plata a los ganadores de las 36 ediciones disputadas.

Seguimiento de la regata en tiempo real

Para darle más emoción a la regata y sus competidores, además de que los amantes de este deporte puedan disfrutar de ella, los barcos participantes llevarán instalado un sistema GPS con el fin de poder realizar el seguimiento vía satélite. Con lo cual, la regata podrá seguirse en tiempo real a través de Internet entrando en la página web www.200millasa2.com, o mediante la aplicación TracTrac para los móviles IOS y Android.