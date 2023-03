Benidorm está inmerso en un mar de obras. Desde hace meses, las actuaciones en las calles o para la construcción de nuevos espacios no paran de sucederse y prácticamente cada semana arranca un nuevo proyecto que se suma a la lista. Así, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente este 2023 a 53 millones de euros en inversiones de todo tipo, algunas de ellas ya iniciadas pero también otras que aún están por venir. Unos proyectos que, además, en la mayoría de los casos cuentan con subvenciones de otras administraciones que tienen una fecha de caducidad; es decir, que hay que acabar a tiempo para no perder el dinero aportado.

Pero el consistorio ahora mismo está funcionando con un presupuesto prorrogado, el de 2022, ya que el gobierno del PP aún no ha presentado ni el borrador de las cuentas municipales para este año. Y, ¿qué supone eso? Pues que para hacer frente a todas esas inversiones previstas, se ha tenido que acometer una modificación presupuestaria para poder "mover" el anexo de inversiones del pasado año a este hasta que lleguen los nuevos presupuestos; porque de otra forma, no se podrían acometer ninguno de estos proyectos al no aparecer en las cuentas oficiales.

En ese documento, al que ha tenido acceso este diario, se recogen una por una las inversiones que la ciudad tiene en marcha y otras que tiene pendientes y que deberá acometer en los próximos meses. Cerca de medio centenar de actuaciones que se han incluido en el capítulo 6 de inversiones que tienen un presupuesto total de 53.064.010,76 euros. De ese total, 17.425.239,54 euros llegan en concepto de subvenciones; 35,6 millones se harán frente con préstamos ya concertados; es decir con créditos solicitados a los bancos para poder hacer frente a esas cantidades.

Y, ¿cuáles son las inversiones más cuantiosas? Para empezar, la que más importe se lleva de esos 53 millones es el desarrollo del polígono industrial: 16 millones en total. En concreto, la construcción de la rotonda que dará acceso al esa zona aún por desarrollar completamente desde la variante de la N-332 y la ejecución del Vial Discotecas. Una obra indispensable que el Ministerio ha exigido y que tiene que asumir la ciudad.

Pero no es la única de elevado presupuesto. El albergue de la Séquia Mare suponen un gasto de 2,1 millones de euros y se enmarca dentro de la estrategia Edusi, es decir, cuenta con 700.000 euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esta obra como otras de la Edusi obligan a cumplir los plazos establecidos para no perder esa parte de las subvenciones. Así, la rehabilitación de la plaza de toros es otro de los grandes proyectos pendientes que cuenta con un presupuesto total de 13,7 millones de euros. Eso sí, como ya publicó este diario, el Ayuntamiento decidió hacerlo por fases y para 2023 se han programado sólo cerca de 3 millones de euros. Así, esta obra aún no ha comenzado.

Dentro de la Edusi y esos más de 50 millones de euros se enmarcan también diferentes actuaciones en la vía pública; la iluminación de los campos de fútbol, con cerca de 800.000 euros; o la construcción del centro de Mediación en el barrio de Els Tolls con una inversión de cerca de 2 millones de euros que está a punto de comenzar la construcción. La creación de Zonas de Bajas Emisiones, como la de la avenida Armada Española, suponen más de 1 millón de euros de inversión. Una obra que ya está en marcha desde hace unos meses y que cuenta con una subvención de la Diputación de Alicante.

También con ayuda de la institución provincial se está reformando el pabellón Raúl Mesa o se llevará a cabo la renovación de la red de pluviales de Bernat de Sarrià. Y a estos proyectos pendientes se suma el cambio de toda la pasarela de madera del paseo de Poniente, que asume el Ayuntamiento (1,6 millones), la protección contra incendios en El Moralet, la renovación del alumbrado público del programa del IDAE (con cerca de 4 millones de euros), las acciones previstas en los presupuestos participativos (660.000 euros), la ampliación del cementerio o la musealización del Tossal de La Cala. Y hay planes a financiar como del de Movilidad Eléctrica, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

La concejala de Hacienda, Aida Mayor, explicó en el último pleno que esta modificación se hacía para dar viabilidad a las inversiones que se están ejecutando o que están en tramitación administrativa. Recalcó que se había accedido a "muchas subvenciones" y que el paso que se debía dar para poder llevarles acabo era aprobar ese anexo al presupuesto prorrogado. La oposición critica la medida. El PSOE recalcó que ese paso dado "corrobora" que no existen aún presupuestos y que las cuentas no cuadran. Para el portavoz de Cs, Juan Balastegui, "es la antesala de una de las mayores crisis económicas que ha padecido Benidorm, porque demuestra que para el PP las cuentas están tan mal, que ni con mayoría absoluta pueden sacar adelante los presupuestos de este año". Y agregó que "en 2024 Benidorm restringirá servicios, no tendrá inversiones y nos subirán el IBI, como pasó en 2012, por los despilfarros incontrolados de estas mayorías absolutas".

Con todo, Benidorm tiene por delante 10 meses, hasta final de año, con un ritmo frenético de obras, como el que ha llevado hasta ahora. Todo para poder sacar adelante los grandes proyectos que cuentan con subvenciones y no perder ese dinero por el camino.