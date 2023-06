El PP seguirá gobernando en Callosa d'En Sarrià. La falta de entendimiento entre PSOE y Compromís para llegar a un acuerdo de gobierno deja la Alcaldía de nuevo en manos del popular Andrés Molina. El actual alcalde deberá enfrentarse a otro mandato en minoría con solo cinco de los 13 concejales que forman el Ayuntamiento.

La situación no es nueva. En 2019 los resultados fueron similares. El PP se alzó con cinco concejales frente a los cuatro del PSOE y los cuatro de Compromís. Tampoco hubo acuerdo entre estas dos formaciones y el popular ha estado de alcalde cuatro años. La mala relación entre socialistas y valencianistas viene de lejos pero se esperaba que en 2023 pudieran limar asperezas. Pero nada. Cabe recordar que en 2018 ya se rompió el pacto que ambas formaciones firmaron en 2015 y Compromís continuó gobernando en solitario hasta las elecciones de un año después.

Las elecciones del 28M dejaron al PP también con cinco concejales, frente a cuatro del PSOE, dos de Compromís y dos para elpartido Valencia Unida; este último estaría formado por exmiembros del PP en el municipio. Al parecer, los socialistas sí contaban con el apoyo del partido independiente pero faltaba llegar a buen puerto con la otra fuerza de izquierda, algo que no se ha logrado, tal y como desveló el viernes el partido socialista que encabeza Marí Carmen Mascaró en Callosa d'En Sarrià.

Hasta el pleno de investidura de este sábado, las críticas cruzadas entre Compromís y el PSOE no han parado. Por una parte, los socialistas insinuaron que los primeros habrían llegado a un pacto con el PP para la investidura. Algo que finalmente se ha visto que no era así en el pleno donde la formación valencianista se ha votado a sí misma. Y así lo han explicado en sus redes tras la sesión plenaria: "El día de la investidura, Mes Compromís ha votado a su propia candidata (Marisa Sellés) como alcaldesa".

Quisieron dejar claro que "no hemos llegado a ningún pacto político con ninguno de los otros partidos" por varias razones: "Por nuestra ideología que nos identifica, no pacta con ningún partido de derecha, ni PP ni València Unida". Estos últimos son la cuarta fuerza política en el Ayuntamiento con dos concejales y que sí habría llegado a un posible acuerdo con el PSOE para que el PP no gobernada. Y la segunda razón que dan es que "el resultado electoral, donde hemos conseguido dos regidores, no nos deja posibilidad de hacer ningún gobierno de izquierdas con el PSOE. En total tendríamos seis ediles y la mayoría par aun gobierno estable es de siete".

Rifirrafe PSOE-Compromís un día antes del pleno

El intercambio de críticas entre PSOE y Compromís empezó un día antes. "Compromís nos comunicó que no iba a refrendar la coalición de alternativa", explicaban desde el PSOE en un comunicado el viernes. Y añadían que el PSPV-PSOE de Callosa d´en Sarrià "ha estado trabajando activamente junto a València Unida, con Jose Antonio Savall al frente, para dar una alternativa política fuerte, capacitada y con proyectos de futuro al pueblo de Callosa". Pero, "una vez más, la balanza la decide Compromís, quien ha comunicado que no apoyará esta alternativa, facilitando así la Investidura del alcalde que solo cuenta con un 30% de los votos del electorado y que se va a encontrar una legislatura con solo 5 concejales de los 13", en referencia al PP.

Los socialistas indican que Molina accederá a la Alcaldía con un "gobierno, de nuevo, en precario, aparentemente". Y dicen "aparentemente" porque los socialistas tienen su propia teoría: "No nos sorprende porque todo el mundo sabe que Compromís es el Vox para el PP en Callosa". Recuardan que "se apoyaron hace 4 años y ahora lo van a volver a hacer".

Aún con este desenlace a 24 horas del pleno de investidura, ek 13 de junio, según desvelan los socialistas, "Compromís presentó al PSOE un pacto de Gobernabilidad con unos condicionantes que el PSOE aceptó íntegramente". Pero finalmente no será así: "Orefieren quedarse en la oposición, lo que deja claro que van a obtener más resultados particulares que si gobernaran, ¿quién quiere quedarse en la oposición pudiendo gobernar? Solo alguien al que bien no le importa su municipio o bien obtiene rédito de su posición".

Y, ¿qué pedía Compromís? Pues, según ha podido saber este diario, se planteaban seis puntos de los que tres eran "innegociables". Para empezar, querían la primera tenencia de Alcaldía, nombrar a un concejal de la formación nacionalista como representante en la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Baixa, y que sea el presidente de esta entidad. Hasta aquí, lo que no era negociable.

Además, cinco concejalías que eran Medio Ambiente, Educación, Juventud, Agricultura e Igualdad. Y un compromiso de dotar a todas estas de presupuesto suficiente para financiar las actuaciones necesarias además de indicar en un último punto que estaban "abiertos" a negociar". Pero en tres días, todo ha cambiado y no habrá pacto.

Los socialistas lamentaron que Compromís "siga decidiendo tomar el camino del PP, más ahora si cabe, con la situación en la que se encuentra Callosa. Molina ha obtenido los peores resultados para el PP local desde hace 30 años, pero ha sumado suficientes votos para que su pacto encubierto con Compromís continúe hacia adelante".

Compromís responde

Poco después de que el PSOE hiciera pública la situación que se ha dado en Callosa, Compromís respondía con un comunicado: "El PP tiene la Alcaldía desde el 29 de mayo". Así indicaron que "el pueblo es el que decidió" y que la formación valencianista "ni da ni quita". Compromís avanzó que en el pleno de este sábado "no votaremos a nosotros mismos por coheréncia". Así desvelaron que la asamblea del partido decidió por mayoría "no aceptar la propuesta del PSOE".

Además habló de la otra formación en la ecuación para que el PP no gobierno en Callosa: "Si el PP es derecha, València Unida también". El partido "no da nada ni al PP ni a cualquier partido de derechas, ni en solitario ni en coalición". Compromís desveló que el PSOE "ya tenía hecho un acto previo con el partido de derechas", en referencia a Valéncia Unida, en el que "ya se habían adjudicado las concejalías que más les interesaban antes de hablar" con la formación valencianista.

Con todo, hacen mención a los resultados electorales: "Con dos concejales de Compromís y cuatro del PSOE no se puede gobernar, hace falta una mayoría absoluta para quitar a la lista más votada" para lo que se hubiera necesitado a ese tercer partido con el que no están dispuestos a pactar: "Es un partido de derechas y su líder callosí ha estado hasta hace poco en las filas del PP y, por rencillas particulares, formó" el nuevo partido.

Acusan al PSOE de tener "pocos escrúpulos éticos" y de "querer aprovecharlo para conseguir al precio que sea la Alcaldía". Y quisieron remarcar que para ellos, la situación no es como la de hace cuatro años donde ambos partidos obtuvieron cuatro concejales cada uno: "No se pactó con el PSOE porque no aceptaron tener una Alcaldía compartida de dos años cada uno".

Compromís fue muy crítico con los socialistas: "No les importa gobernar con un partido de la derecha más recalcitrante que existe, como València Unida, demostrando una vez más principios más aleatorios demuestra y de conveniencia por tal de que su líder consiga el cargo de alcaldesa, que los votantes del pueblo no le han adjudicado".

Así terminan indicando con un partido "muy coherente" con sus "principios éticos y no pacta con ningún partido de derechas, ni abiertamente ni de manera encubierta como quieren hacer creer al pueblo". Acaban indicanto que el pacto a tres significaría "gobernar con dos chaqueteros rencorosos y despiadados", mientras que Compromís y su candidata Marisa Sellés "no buscan protagonismo ni sillas, sino hacer política para mejorar el pueblo, al lado de un pueblo y una gente, para mejorar sus condiciones, siempre lo hemos hecho y seguiremos con esos idearios".