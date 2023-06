El paseo de Poniente de Benidorm no solo es conocido por ser uno de los enclaves únicos y más visitados de la ciudad. Lo es también por los colores que forman su zona peatonal y que van formando como olas en las que se van intercalando diferentes tonos de pavimentos. Sin embargo, no serán los únicos colores que se vean en estra primera línea de playa ya que la parte de la calzada también incluirá tonalidades que se alejan del tradicional negro. Y es que el asfalto de la avenida Armada Española será de colores, en concreto rojo y verde: el primero para la parte del carril bici y el segundo para el tráfico rodado.

En esta vía con el mar de fondo se puede ver ya el primero de esos colores, el rojo. Los vecinos de la zona se acostaron el lunes viendo como estaban preparadas las máquinas para realizar la última capa de asfaltado de esta calle que ha estado los últimos meses en obras. Este martes se levantaron viendo como casi la mirad de la zona de calzada, ahora de plataforma única, había cambiado a un tono cobrizo. Y lo verán cambiado también por la mañana del miércoles, cuando se realicen los trabajos que quedan para asfaltar de color verde el resto.

El concejal de Espacio público, José Ramón González de Zárate, explicó a este diario que el Ayuntamiento ha elegido dotar de color al asfalto a través de una técnica conocida como "ault"; es decir, la pintura va incluida en el material de asfaltado y no se pinta encima. "Se utilizará el tradicional rojo para el carril bici que ya existía y el verde para el resto de la calzada más pegada a las aceras", indicó. Con este material que lleva el color incorporado se consigue que "con el desgaste de la vía no se vaya el color". Porque es más resistente al no ser una capa de pintura, argumentó. Así, es la primera vez que se prueba en Benidorm.

La avenida ya recibió las primeras capas de asfalto negro, del que siempre se pone, y así ha estado unos días hasta que este martes se arrancó con el "remate" de la calzada y se empezó a ver el color. Aquellos que paseaban por la primera línea paraban a comprobar los trabajos ya que llama la atención que, desde las mismas máquinas, salga ya el alquitrán colorido. El edil indicó que, tras terminar el rojo en un tiempo casi récord, lo siguiente será la parte en verde. La previsión es que se acabe también en un día y solo faltarán algunos detalles o la pintura horizontal. Si todo marcha según lo previso, González de Zárate indicó que "el tráfico se podrá reabrir para el fin de semana".

Cuando se termine la parte de la plataforma única, el siguiente paso será acabar de arreglar la parte de jardinería del paseo de Poniente para terminar de poner a punto todo este espacio de primera línea para la temporada estival. La previsión es tener todo listo el 1 de julio. Como ya publicó este diario, días atrás se realizaron tareas para pintar la parte del paseo que da a la arena y las escaleras de acceso para que lucieran más blancas; también se reparó parte del pavimento de colores y las barandillas.

Además se está terminando de ejecutar la renovación de toda la pasarela de madera sobre la arena de Poniente, una actuación que encara su recta final para intentar que esté terminada también antes de que se inicie julio. Como ya publicó este diario, el nuevo paso peatonal se ampliará hasta el paseo de Colón, al final del parque de Elche.

Más presupuesto

En la avenida Armada Española, en primera línea del paseo de Poniente se ha instaurado la primera Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Allí el peatón tendrá prioridad sobre cualquier vehículo y el paso quedará restringido a bicicletas, vehículos de movilidad personal, vecinos, carga y descarga o emergencias. Las obra arrancaron en el mes de octubre y, cuando estén completamente terminadas, cambiarán la fisionomía de esta calle que pasará a tener el conocido paseo de colores y otra zona con plataforma única y preferencia peatonal. Antes, la zona de la calzada estaba más diferenciada de las aceras la parte por donde circulaban los coches no tenía la misma altura que el resto. Ahora será diferente.

La actuación abarca una superficie de 24.000 metros cuadrados y contaba con una inversión superior a 1,2 millones, una parte, 250.000 euros llegados de la Diputación de Alicante dentro del programa Planifica. Sin embargo, el presupuesto de esta obra ha tenido que aumentarse casi un 15%. Como explicó el concejal de Espacio Público, "el proyecto data de 2019 y desde entonces se han encarecido los precios" de los materiales, entre otros. Pero además, la obra llevaba aparejada toda una actuación en el subsuelo que ha sido muy costosa y que ha incrementado el precio en cerca de 160.000 euros más.